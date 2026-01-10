Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci” +7 foto
Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias / Foto: captură X
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren: „Micuțule ciudat, taci"

Alexandru Smeu
Publicat: 10.01.2026, ora 11:17
Actualizat: 10.01.2026, ora 11:18
  • Scene incredibile au avut loc la amicalul dintre Lugano (locul 3 în Elveția) și Viktoria Plzen (locul 4 în Cehia), încheiat cu scorul 2-4.
  • Un fotbalist al gazdelor și-a atacat un coechipier, motivul fiind necunoscut.

Kevin Behrens (34 de ani) și Georgios Koutsias (21 de ani) au fost progtagoniștii unor scene rar întâlnite pe terenul de fotbal.

Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias, într-un meci amical

Concret, în minutul 72 al partidei, la scorul de 1-1, veteranul celor de la Lugano și-a pierdut brusc cumpătul și i-a aplicat un brânci coechipierului său.

Ca tacâmul să fie complet, Behrens l-a și certat pe Koutsias în timp ce acesta se afla la pământ: „Micuțule ciudat, taci!”, ar fi strigat jucătorul cu peste 100 de meciuri disputate în prima ligă a Germaniei, cu Wolfsburg și Union Berlin, scrie blick.ch.

Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias Foto captura X .jpeg
Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias Foto captura X .jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias Foto captura X .jpeg Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias Foto captura X .jpeg Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias Foto captura X .jpeg Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias Foto captura X .jpeg Kevin Behrens l-a atacat pe Georgios Koutsias Foto captura X .jpeg
+7 Foto
Incidentul a pornit imediat după ce fotbalistul grec a fost introdus pe gazon. Koutsias a bătut palma cu Behrens și a discutat ceva cu el în momentul în care posesia le aparținea cehilor.

La început, neamțul părea că aleargă spre fundașul cu mingea, dar apoi se oprește brusc, aleargă în viteză maximă spre Koutsias și îl doboară la pământ.

„Care e problema?”, strigă un jucător în engleză – nu se poate spune dacă este Koutsias sau altcineva.

Este nevoie ca un alt colegul de echipă al celor doi, Uran Bislimi (26 de ani), să intervină pentru a-l îndepărta pe Behrens de Koutsias, care stătea la pământ.

După scena halucinantă, Behrens se îndreaptă direct spre marginea terenului și arată că vrea să fie schimbat, în timp ce Koutsias rămâne nedumerit.

Înainte de a părăsi terenul, veteranul de 34 de ani strigă încă o dată pe un ton agresiv „Liniște!”.

23 de meciuri
a disputat Kevin Behrens în tricoul lui Lugano. A marcat 6 goluri și a livrat 3 pase decisive

Lugano anunță măsuri

Behrens nu a primit cartonașul roșu pentru ieșirea sa violentă, însă clubul a anunțat că va lua măsuri după cele întâmplate.

„Problema va fi gestionată și rezolvată intern, iar clubul va examina ce măsuri disciplinare ar trebui luate împotriva celor doi jucători implicați”, se arată într-un comunicat emis de Lugano.

Aceasta nu este prima controversă în care a fost implicat atacantul german. În septembrie 2024, pe când evolua la Wolfsburg, a refuzat în timpul unei sesiuni de autografe să semneze un tricou ediție specială pentru că imprimeul era în culorile curcubeului.

„Nu semnez astfel de prostii gay”, ar fi comentat Behrens, potrivit Bild. La scurt timp după aceea, fotbalistul și-a cerut public scuze pentru declarația sa.

REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
