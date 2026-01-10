Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Ciprian Paraschiv/ Foto: Facebook @Ciprian Paraschiv
Handbal

Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 12:10
alt-text Actualizat: 10.01.2026, ora 12:11
  • Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a anunțat o propunere legislativă menită să ofere românilor acces gratuit la sportul de înaltă performanță.

În luna noiembrie a anului trecut, GOLAZO.ro anunța că Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, ce vor avea loc în perioada 2026 - 2031.

Cu toate acestea, deținătorii postului din Pache Protopopescu au decis ca meciurile să fie vizionate exclusiv online și contra cost, pe platforma de streaming Voyo, incluzând și partidele în care va fi implicată naționala României.

Revine Edi Iordănescu? Clubul cu care se află în negocieri fostul selecționer » Se duelează pentru post cu o legendă
Citește și
Revine Edi Iordănescu? Clubul cu care se află în negocieri fostul selecționer » Se duelează pentru post cu o legendă
Citește mai mult
Revine Edi Iordănescu? Clubul cu care se află în negocieri fostul selecționer » Se duelează pentru post cu o legendă

Ciprian Paraschiv: „Meciurile României trebuie să fie disponibile gratuit”

Deputatul AUR și Președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților și-a exprimat și el părerea cu privire la acest lucru.

Paraschiv a anunțat că va iniția o propunere legislativă de modificare a Legii audiovizualului ca toate evenimentele în care naționala României este implicată, indiferent de sport, să se vadă gratis la TV.

„Handbalul a fost și a rămas un ambasador extraordinar al țării noastre, românii apreciază în număr mare și urmăresc acest sport de echipă, iar prezența României la turneele finale de maximă importanță, europene și mondiale, atât în handbalul feminin, cât și cel masculin, constituie repere indubitabile prin care noile generații pot și trebuie să descopere, având acces direct și gratuit la evenimentul sportiv, valorile handbalului, performerii lui și modelele autentice ale performanței indiferent de domeniu”, își explică demersul deputatul AUR Ciprian Paraschiv, potrivit partidulaur.ro.

„La începutul sesiunii parlamentare, în luna februarie, voi iniția o propunere legislativă de modificare a articolului 21 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care reglementează regimul evenimentelor de importanță majoră în audiovizual.

Demersul are ca obiect analizarea și actualizarea cadrului legal existent, în vederea adaptării acestuia la evoluțiile din domeniul sportului, prin valorificarea listei evenimentelor stabilite în prezent prin Hotărârea Guvernului nr. 47/2003 și actualizarea acesteia”, a completat Paraschiv.

Ciprian Paraschiv: „Una e una şi alta e... alta!”

Ulterior, Paraschiv a postat și un mesaj amplu pe rețelele de socializare.

„Într-o ţară în care am ajuns să plătim şi pentru că respirăm, sub propaganda austerităţii, nu voi lăsa sportul de înaltă performanţă şi atât de iubit de români să se fixeze nedrept pe lista obiectelor de negoţ!

Concret: deţinătorul drepturilor de difuzare pentru Europenele şi Mondialele de handbal, masculin şi feminin, din perioada 2026-2031 şi-a conturat o strategie, inclusiv a comunicat public debutul implementării ei în acest sens, prin care toate partidele din aceste competiţii, inclusiv cele în care echipele noastre naţionale reprezintă cu cinste şi performanţe România, să fie difuzate EXCLUSIV în mediu online şi, implicit, EXCLUSIV contra cost, prin crearea de conturi pe plalkorma proprie.

Le mulţumesc tuturor celor din comunitatea Handbal Feminin, sportivelor din Liga Florilor şi cluburilor care s-au alăturat demersului de a reclama public o realitate profund îngrijorătoare.

Am primit semnalul vostru, am analizat rapid şi, cel mai important, reacţionez la fel de rapid astfel încât să stabilim normalitatea prin lege.

Ştiu tendinţele globale din media, înţeleg deplin dreptul fiecărui privat de a-şi stabili propria strategie comercială şi apreciez, înainte de toate, faptul că trustul deţinător de drepturi a ales să investească în expunerea handbalului şi a echipelor noastre naţionale în competiţii majore. Dar, una e una şi alta e... alta!

Meciurile României la Europenele şi Mondialele de handbal masculin şi feminin constituie evenimente de importanţă majoră şi trebuie să fie disponibile «la liber» pe tv, gratuit şi către toată populaţia României. Iar asta trebuie fixat prin lege, restul meciurilor de la astfel de turnee finale putând fi difuzate în orice regim decide deţinătorul de drepturi.

Suntem datori să facem asta pentru numărul impresionant de români care iubesc şi urmăresc acest sport de echipă, pentru performanţele remarcabile prin care handbalul s-a consolidat drept un ambasador de elită al României, pentru copiii şi nepoţii noştri care, prin acces direct şi gratuit la partidele competiţiilor majore în care e implicată România, vor descoperi valorile acestui sport, modele de performeri şi, poate, vor alege să devină practicanţi şi performeri de mâine în handbal”, se arată în mesajul postat de acesta pe pagina oficială de Facebook.

Naționala României, gata de debutul la Campioantul European de handbal masculin

Turneul final va debuta pe 15 ianuarie și se va disputa în trei țări: Danemarca, Suedia și Norvegia. „Tricolorii” vor juca în faza grupelor împotriva selecționatelor din Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord.

Programul României la Campionatul European de Handbal Masculin:

  • Portugalia vs România - 16 ianuarie, ora 19:00
  •  România vs Danemarca - 18 ianuarie, ora 21:30
  • Macedonia de Nord vs România - 20 ianuarie, ora 19:00

Tot în acest an se dispută și Europeanul fetelor, competiție care se va ține și în țara noastră.

România va fi gazdă alături de alte 4 țări: Cehia, Slovacia, Polonia și Turcia. Două orașe de la noi vor organiza partide: Oradea și Cluj. Competiția va avea loc între 3 și 20 decembrie.

Citește și

Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”
Campionate
11:17
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren: „Micuțule ciudat, taci”
Citește mai mult
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”
Înlocuitor din Liga 1 pentru Șut FCSB vrea să transfere un jucător de bază al rivalei din campionat
Superliga
10:18
Înlocuitor din Liga 1 pentru Șut FCSB vrea să transfere un jucător de bază al rivalei din campionat
Citește mai mult
Înlocuitor din Liga 1 pentru Șut FCSB vrea să transfere un jucător de bază al rivalei din campionat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
handbal drepturi tv voyo partidul aur ciprian paraschiv
Știrile zilei din sport
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Stranieri
10.01
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Citește mai mult
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Stranieri
10.01
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Citește mai mult
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Superliga
10.01
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Citește mai mult
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Superliga
10.01
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Citește mai mult
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:13
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
22:26
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
22:27
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
22:02
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Top stiri din sport
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Superliga
10.01
FRG are un nou antrenor Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Citește mai mult
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Handbal
10.01
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Citește mai mult
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Superliga
10.01
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Citește mai mult
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”
Campionate
10.01
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren: „Micuțule ciudat, taci”
Citește mai mult
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share