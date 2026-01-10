Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”

Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a anunțat o propunere legislativă menită să ofere românilor acces gratuit la sportul de înaltă performanță.

În luna noiembrie a anului trecut, GOLAZO.ro anunța că Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, ce vor avea loc în perioada 2026 - 2031.

Cu toate acestea, deținătorii postului din Pache Protopopescu au decis ca meciurile să fie vizionate exclusiv online și contra cost, pe platforma de streaming Voyo, incluzând și partidele în care va fi implicată naționala României.

Ciprian Paraschiv: „Meciurile României trebuie să fie disponibile gratuit”

Deputatul AUR și Președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților și-a exprimat și el părerea cu privire la acest lucru.

Paraschiv a anunțat că va iniția o propunere legislativă de modificare a Legii audiovizualului ca toate evenimentele în care naționala României este implicată, indiferent de sport, să se vadă gratis la TV.

„Handbalul a fost și a rămas un ambasador extraordinar al țării noastre, românii apreciază în număr mare și urmăresc acest sport de echipă, iar prezența României la turneele finale de maximă importanță, europene și mondiale, atât în handbalul feminin, cât și cel masculin, constituie repere indubitabile prin care noile generații pot și trebuie să descopere, având acces direct și gratuit la evenimentul sportiv, valorile handbalului, performerii lui și modelele autentice ale performanței indiferent de domeniu” , își explică demersul deputatul AUR Ciprian Paraschiv, potrivit partidulaur.ro.

„La începutul sesiunii parlamentare, în luna februarie, voi iniția o propunere legislativă de modificare a articolului 21 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care reglementează regimul evenimentelor de importanță majoră în audiovizual.

Demersul are ca obiect analizarea și actualizarea cadrului legal existent, în vederea adaptării acestuia la evoluțiile din domeniul sportului, prin valorificarea listei evenimentelor stabilite în prezent prin Hotărârea Guvernului nr. 47/2003 și actualizarea acesteia”, a completat Paraschiv.

Ciprian Paraschiv: „Una e una şi alta e... alta!”

Ulterior, Paraschiv a postat și un mesaj amplu pe rețelele de socializare.

„Într-o ţară în care am ajuns să plătim şi pentru că respirăm, sub propaganda austerităţii, nu voi lăsa sportul de înaltă performanţă şi atât de iubit de români să se fixeze nedrept pe lista obiectelor de negoţ!

Concret: deţinătorul drepturilor de difuzare pentru Europenele şi Mondialele de handbal, masculin şi feminin, din perioada 2026-2031 şi-a conturat o strategie, inclusiv a comunicat public debutul implementării ei în acest sens, prin care toate partidele din aceste competiţii, inclusiv cele în care echipele noastre naţionale reprezintă cu cinste şi performanţe România, să fie difuzate EXCLUSIV în mediu online şi, implicit, EXCLUSIV contra cost, prin crearea de conturi pe plalkorma proprie.

Le mulţumesc tuturor celor din comunitatea Handbal Feminin, sportivelor din Liga Florilor şi cluburilor care s-au alăturat demersului de a reclama public o realitate profund îngrijorătoare.

Am primit semnalul vostru, am analizat rapid şi, cel mai important, reacţionez la fel de rapid astfel încât să stabilim normalitatea prin lege.

Ştiu tendinţele globale din media, înţeleg deplin dreptul fiecărui privat de a-şi stabili propria strategie comercială şi apreciez, înainte de toate, faptul că trustul deţinător de drepturi a ales să investească în expunerea handbalului şi a echipelor noastre naţionale în competiţii majore. Dar, una e una şi alta e... alta!

Meciurile României la Europenele şi Mondialele de handbal masculin şi feminin constituie evenimente de importanţă majoră şi trebuie să fie disponibile «la liber» pe tv, gratuit şi către toată populaţia României. Iar asta trebuie fixat prin lege , restul meciurilor de la astfel de turnee finale putând fi difuzate în orice regim decide deţinătorul de drepturi.

Suntem datori să facem asta pentru numărul impresionant de români care iubesc şi urmăresc acest sport de echipă, pentru performanţele remarcabile prin care handbalul s-a consolidat drept un ambasador de elită al României, pentru copiii şi nepoţii noştri care, prin acces direct şi gratuit la partidele competiţiilor majore în care e implicată România, vor descoperi valorile acestui sport, modele de performeri şi, poate, vor alege să devină practicanţi şi performeri de mâine în handbal”, se arată în mesajul postat de acesta pe pagina oficială de Facebook.

Naționala României, gata de debutul la Campioantul European de handbal masculin

Turneul final va debuta pe 15 ianuarie și se va disputa în trei țări: Danemarca, Suedia și Norvegia. „Tricolorii” vor juca în faza grupelor împotriva selecționatelor din Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord.

Programul României la Campionatul European de Handbal Masculin:

Portugalia vs România - 16 ianuarie, ora 19:00

- 16 ianuarie, ora 19:00 România vs Danemarca - 18 ianuarie, ora 21:30

vs Danemarca - 18 ianuarie, ora 21:30 Macedonia de Nord vs România - 20 ianuarie, ora 19:00

Tot în acest an se dispută și Europeanul fetelor, competiție care se va ține și în țara noastră.

România va fi gazdă alături de alte 4 țări: Cehia, Slovacia, Polonia și Turcia. Două orașe de la noi vor organiza partide: Oradea și Cluj. Competiția va avea loc între 3 și 20 decembrie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport