„Am negociat o lună” Dinamo a vrut să dea un jucător în Liga 1, dar a fost încurcată: „Mă supără maniera în care s-a întâmplat”

Oțelul Galați a vrut să-l împrumute pe Adrian Caragea (20 de ani), extrema stângă a celor de la Dinamo, până la finalul sezonului.

Moldovenii au întrerupt însă negocierile și le-au creat probleme roș-albilor

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu a explicat că discuțiile au durat o lună, însă Oțelul și-a retras propunerea și interesul.

Nicolescu: „Nu e profi ce se întâmplă”

„Am intrat într-o potențială colaborare cu un club din Liga 1, dar ne-au încurcat foarte tare.

După ce ne-au rugat să facem împrumut cu opțiune, când voiam să facem asta au dat înapoi, cu niște explicații puerile. Nu e profi ce se întâmplă.

Un club de Liga 1 avea nevoie de un Under… (n.r. e vorba de Caragea la Oțelul?) Da. Și asta ne-a încurcat, legat de ce mișcări vrem să facem.

S-a închis. Mă supără maniera în care s-a întâmplat, am negociat o lună, cu telefoane între antrenori. Maniera nu e corectă”, a spus Nicolescu la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Extrema stângă a roș-albilor rămâne eligibil pentru regula U21, fiind născut pe 7 septembrie 2005.

13 meciuri și 2 goluri are Caragea la Dinamo în acest sezon

