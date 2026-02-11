Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul formației Inter Milano, a fost vizitat de Vincenzo Montella (51 de ani), actualul selecționer al Turciei și fostul său coleg.

Echipa națională a României va juca împotriva Turciei, pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru calificarea la CM 2026

Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Antrenorul italian a mers la baza de pregătire a lui Inter, unde s-a întâlnit cu tehnicianul român Cristian Chivu și cu căpitanul naționalei Turciei, Hakan Calhanoglu.

Cristi Chivu, vizitat de selecționerul Vincenzo Montella înainte de duelul cu România

Vincenzo Montella, fostul atacant al celor de la AS Roma, a efectuat în această perioadă un tur al cluburilor din Italia. Înainte de oprirea la Inter, acesta trecuse și pe la Cagliari, Juventus și AS Roma.

Nerazzurrii pregătesc duelul cu Juventus, programat sâmbătă, 14 februarie. În timpul antrenamentelor, Vincenzo Montella l-a revăzut pe fostul său coleg, Cristi Chivu. Cei doi au împărțit terenul de 41 de ori la AS Roma.

„A fost plăcut să-l revăd pe Cristian, avem o relație foarte bună care a rămas până astăzi, îi doresc tot ce e mai bun pentru că este un om deosebit.

Arată că este un antrenor excelent, cu o inteligență ieșită din comun, și sunt sigur că va avea mult succes” , a declarat Montella, despre fostul său coechipier, conform gianlucadimarzio.com.

Montella l-a revăzut și pe Hakan Calhanoglu, căpitanul Turciei, cu care a colaborat și la AC Milan în sezonul 2017–2018.

Sub conducerea selecționerului italian, mijlocașul a adunat 22 de apariții la națională, înscriind cinci goluri și oferind șase pase decisive.

Din delegația naționalei Turciei au mai făcut parte antrenorul secund Daniele Russo și preparatorul fizic Pierpaolo Polino.

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 58 de puncte, după 24 de etape. AC Milan, ocupanta locului secund, are 50 de puncte și un meci în minus.

Juventus, următoarea adversară din meciul de sâmbătă, ocupă locul 4 în clasament, cu 46 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport