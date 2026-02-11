Chivu, vizită-surpriză FOTO. Motivul pentru care selecționerul Turciei a mers la baza lui Inter, înainte de meciul crucial cu România +5 foto
Vincenzo Montella și Cristi Chivu. Foto: Instagram, @Inter
Chivu, vizită-surpriză FOTO. Motivul pentru care selecționerul Turciei a mers la baza lui Inter, înainte de meciul crucial cu România

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 10:08
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul formației Inter Milano, a fost vizitat de Vincenzo Montella (51 de ani), actualul selecționer al Turciei și fostul său coleg.
  • Echipa națională a României va juca împotriva Turciei, pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru calificarea la CM 2026
  • Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Antrenorul italian a mers la baza de pregătire a lui Inter, unde s-a întâlnit cu tehnicianul român Cristian Chivu și cu căpitanul naționalei Turciei, Hakan Calhanoglu.

Cristi Chivu, vizitat de selecționerul Vincenzo Montella înainte de duelul cu România

Vincenzo Montella, fostul atacant al celor de la AS Roma, a efectuat în această perioadă un tur al cluburilor din Italia. Înainte de oprirea la Inter, acesta trecuse și pe la Cagliari, Juventus și AS Roma.

Nerazzurrii pregătesc duelul cu Juventus, programat sâmbătă, 14 februarie. În timpul antrenamentelor, Vincenzo Montella l-a revăzut pe fostul său coleg, Cristi Chivu. Cei doi au împărțit terenul de 41 de ori la AS Roma.

„A fost plăcut să-l revăd pe Cristian, avem o relație foarte bună care a rămas până astăzi, îi doresc tot ce e mai bun pentru că este un om deosebit.

Arată că este un antrenor excelent, cu o inteligență ieșită din comun, și sunt sigur că va avea mult succes”, a declarat Montella, despre fostul său coechipier, conform gianlucadimarzio.com.

Vincenzo Montella, vizită la antrenamentul celor de la Inter. Foto: Instagram, @inter
Vincenzo Montella, vizită la antrenamentul celor de la Inter. Foto: Instagram, @inter

Montella l-a revăzut și pe Hakan Calhanoglu, căpitanul Turciei, cu care a colaborat și la AC Milan în sezonul 2017–2018.

Sub conducerea selecționerului italian, mijlocașul a adunat 22 de apariții la națională, înscriind cinci goluri și oferind șase pase decisive.

Din delegația naționalei Turciei au mai făcut parte antrenorul secund Daniele Russo și preparatorul fizic Pierpaolo Polino.

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 58 de puncte, după 24 de etape. AC Milan, ocupanta locului secund, are 50 de puncte și un meci în minus.

Juventus, următoarea adversară din meciul de sâmbătă, ocupă locul 4 în clasament, cu 46 de puncte.

Superliga
23:12
Cupa Romaniei
23:07
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
turcia echipa nationala a romaniei Inter Milano Cristi Chivu vincenzo montella cm 2026
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

