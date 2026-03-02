„Strategii politice”  Senatorul PNL critică alegerea echipei de tradiție: „Privată de meciurile de Superligă din cauza deciziilor județene” +8 foto
Corvinul Hunedoara FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Strategii politice” Senatorul PNL critică alegerea echipei de tradiție: „Privată de meciurile de Superligă din cauza deciziilor județene”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 20:24
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 20:28
  • Călin Petru Marian (54 de ani), senator ales în 2024 din partea PNL, a comentat decizia celor de la Corvinul Hunedoara de a juca partidele din Liga 1 la Petroșani.
  • Politicianul consideră că varianta Deva ar fi fost una mai inspirată și, în discursul său, acesta i-a atacat pe liderii politici din județul Hunedoara.

Oficialii Corvinului au anunțat recent că în perioada în care se va construi noul stadion din Hunedoara, „corbii” vor juca la Petroșani, pe stadionul „Petre Libardi”.

Decizia de a juca la Petroșani a fost criticată inclusiv de suporteri. Aceștia au afișat un banner la meciul cu Concordia Chiajna, prin care și-au exprimat nemulțumirea: „Corvinul, inimă hunedoreană / Nu anexă județeană”.

Primele „câinilor”  Ce sume pot încasa dinamoviștii în funcție de clasarea la final de campionat și de eventualele rezultate din Europa
Citește și
Primele „câinilor” Ce sume pot încasa dinamoviștii în funcție de clasarea la final de campionat și de eventualele rezultate din Europa
Citește mai mult
Primele „câinilor”  Ce sume pot încasa dinamoviștii în funcție de clasarea la final de campionat și de eventualele rezultate din Europa

Călin Petru Marian: „O decizie care ridică semne de întrebare”

Nemulțumit că liderii județului Hunedoara au preferat varianta Petroșani în detrimentul Devei, senatorul PNL i-a atacat pe aceștia și a vorbit despre o încercare de a priva orașul Deva de meciurile din Liga 1, dar și de multe alte facilități.

Mai mult, acesta susține că Deva beneficiază de infrastructura adecvată pentru meciurile de Liga 1, acces facil pentru public, dar și zero riscuri legate de tensiuni ale suporterilor.

„Deva, privată de meciurile de Superligă din cauza deciziilor județene!

Corvinul Hunedoara se află tot mai aproape de a accede în prima ligă, după un parcurs remarcabil, dar meciurile vor fi disputate la Petroșani, până la finalizarea noului stadion de la Hunedoara.

O decizie care ridică semne de întrebare, mai ales că și stadionul Cetate din Deva ar putea fi omologat, după investițiile realizate aici, locația fiind propice pentru a găzdui partidele de Superligă.

Stadion Deva FB Calin Petru Marian (2).jpg
Stadion Deva FB Calin Petru Marian (2).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Deva FB Calin Petru Marian (2).jpg Stadion Deva FB Calin Petru Marian (3).jpg Stadion Deva FB Calin Petru Marian (4).jpg Distanța de la Hunedoara la Petroșani (74km), respectiv Deva (15km) FB Calin Petru Marian (1).jpg Stadion Deva FB Calin Petru Marian (2).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Și totuși, conducerea Consiliului Județean a ignorat complet această posibilitate. Argumentele pro-Deva nu lipsesc: infrastructură adecvată, acces facil pentru public și zero riscuri legate de vechile tensiuni dintre suporteri.

Totuși, decizia a fost luată fără o consultare publică și, mai ales, fără a lua în calcul beneficiile reale pentru municipiu și pentru locuitori.

Primarul Devei, aflat în aceeași familie politică cu președintele Consiliului Județean, ar fi putut asigura o colaborare avantajoasă, la fel ca și cel din Petroșani, dar având de partea sa și avantajele descrise anterior.

Însă, în ultima perioadă, am asistat la acțiuni repetate prin care administrația județeană a încercat să limiteze autonomia și inițiativele Devei.

Rezultatul este clar: locuitorii Devei sunt privați de oportunități, iar orașul poate pierde, din cauza deciziilor arbitrare, vizibilitate, precum și beneficii economice și sociale.

Sportul hunedorean merită decizii corecte și transparente. Deva are infrastructura, resursele și comunitatea care să susțină meciuri de Superligă.

Este timpul ca autoritățile județene să ia în considerare toate opțiunile, nu doar interese punctuale sau strategii politice care lasă deoparte cetățenii!”, a transmis Călin Petru Marian, pe Facebook.

Stadion Deva FB Calin Petru Marian (4).jpg
Stadion Deva FB Calin Petru Marian (4).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Deva FB Calin Petru Marian (2).jpg Stadion Deva FB Calin Petru Marian (3).jpg Stadion Deva FB Calin Petru Marian (4).jpg Distanța de la Hunedoara la Petroșani (74km), respectiv Deva (15km) FB Calin Petru Marian (1).jpg Stadion Deva FB Calin Petru Marian (2).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cauzele căderii lui Dinamo Conducerea explică un aspect neștiut: „Am avut mari probleme” + Jucătorul care nu mai e la fel după accidentare
Superliga
19:56
Cauzele căderii lui Dinamo Conducerea explică un aspect neștiut: „Am avut mari probleme” + Jucătorul care nu mai e la fel după accidentare
Citește mai mult
Cauzele căderii lui Dinamo Conducerea explică un aspect neștiut: „Am avut mari probleme” + Jucătorul care nu mai e la fel după accidentare
„Să se obișnuiască în play-out” Dorinel Munteanu a „înțepat-o” pe FCSB: „Nu m-a surprins evoluția lor din acest campionat” 
Superliga
19:44
„Să se obișnuiască în play-out” Dorinel Munteanu a „înțepat-o” pe FCSB: „Nu m-a surprins evoluția lor din acest campionat”
Citește mai mult
„Să se obișnuiască în play-out” Dorinel Munteanu a „înțepat-o” pe FCSB: „Nu m-a surprins evoluția lor din acest campionat” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

STADION Corvinul Hunedoara petrosani deva calin petru marian
Știrile zilei din sport
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Campionate
11:56
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Citește mai mult
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Superliga
10:08
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Citește mai mult
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Nationala
10:56
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:56
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
17:57
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
16:48
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Top stiri din sport
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Campionate
13:07
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Citește mai mult
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
13:58
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Campionate
13:43
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Citește mai mult
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share