Călin Petru Marian (54 de ani), senator ales în 2024 din partea PNL, a comentat decizia celor de la Corvinul Hunedoara de a juca partidele din Liga 1 la Petroșani.

Politicianul consideră că varianta Deva ar fi fost una mai inspirată și, în discursul său, acesta i-a atacat pe liderii politici din județul Hunedoara.

Oficialii Corvinului au anunțat recent că în perioada în care se va construi noul stadion din Hunedoara, „corbii” vor juca la Petroșani, pe stadionul „Petre Libardi”.

Decizia de a juca la Petroșani a fost criticată inclusiv de suporteri. Aceștia au afișat un banner la meciul cu Concordia Chiajna, prin care și-au exprimat nemulțumirea: „Corvinul, inimă hunedoreană / Nu anexă județeană”.

Călin Petru Marian: „O decizie care ridică semne de întrebare”

Nemulțumit că liderii județului Hunedoara au preferat varianta Petroșani în detrimentul Devei, senatorul PNL i-a atacat pe aceștia și a vorbit despre o încercare de a priva orașul Deva de meciurile din Liga 1, dar și de multe alte facilități.

Mai mult, acesta susține că Deva beneficiază de infrastructura adecvată pentru meciurile de Liga 1, acces facil pentru public, dar și zero riscuri legate de tensiuni ale suporterilor.

„Deva, privată de meciurile de Superligă din cauza deciziilor județene!

Corvinul Hunedoara se află tot mai aproape de a accede în prima ligă, după un parcurs remarcabil, dar meciurile vor fi disputate la Petroșani, până la finalizarea noului stadion de la Hunedoara.

O decizie care ridică semne de întrebare, mai ales că și stadionul Cetate din Deva ar putea fi omologat, după investițiile realizate aici, locația fiind propice pentru a găzdui partidele de Superligă.

Și totuși, conducerea Consiliului Județean a ignorat complet această posibilitate. Argumentele pro-Deva nu lipsesc: infrastructură adecvată, acces facil pentru public și zero riscuri legate de vechile tensiuni dintre suporteri.

Totuși, decizia a fost luată fără o consultare publică și, mai ales, fără a lua în calcul beneficiile reale pentru municipiu și pentru locuitori.

Primarul Devei, aflat în aceeași familie politică cu președintele Consiliului Județean, ar fi putut asigura o colaborare avantajoasă, la fel ca și cel din Petroșani, dar având de partea sa și avantajele descrise anterior.

Însă, în ultima perioadă, am asistat la acțiuni repetate prin care administrația județeană a încercat să limiteze autonomia și inițiativele Devei.

Rezultatul este clar: locuitorii Devei sunt privați de oportunități, iar orașul poate pierde, din cauza deciziilor arbitrare, vizibilitate, precum și beneficii economice și sociale.

Sportul hunedorean merită decizii corecte și transparente. Deva are infrastructura, resursele și comunitatea care să susțină meciuri de Superligă.

Este timpul ca autoritățile județene să ia în considerare toate opțiunile, nu doar interese punctuale sau strategii politice care lasă deoparte cetățenii!”, a transmis Călin Petru Marian, pe Facebook.

