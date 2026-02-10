Pancu n-a depășit episodul Bergodi Nu l-a iertat pe omologul de la U Cluj: „Nu pot să-i mai spun străin” + Despre Cordea: „L-aș chema la națională” +22 foto
Daniel Pancu foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Pancu n-a depășit episodul Bergodi Nu l-a iertat pe omologul de la U Cluj: „Nu pot să-i mai spun străin” + Despre Cordea: „L-aș chema la națională”

alt-text Ștefan Neda , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 09:12
CFR Cluj - Rapid 1-1. Daniel Pancu: „Nu mai pot să-i spun străin. Sunt un băștinaș pe aici”

Chestionat cu privire la reacția furioasă pe care a avut-o după derby la adresa lui Bergodi, Pancu a răspuns:

„Tu (n.r. reporterul) trăiești într-o realitate, domnul (o persoană aflată în apropiere) într-o realitate, eu în realitatea mea și aia era realitatea mea și asta am simțit să spun atunci.

În primul rând, aș vrea să spun că zilele astea am văzut niște reacții la care m-am prăpădit de râs, la multe dintre ele. Mi-am dat seama că unui om, cetățean cu altfel de pașaport decât al tău, nu poți să-i mai spui străin, deci nu știu cum să-i spun.

Iar eu nu pot să mai spun că-i țara mea, că de fapt poate sunt un băștinaș pe aici. Nu avem nici strămoși și probabil nu o să avem nici urmași. Asta am înțeles urmă astea două zile.

Dacă cineva vrea să tac, eu probabil că o să tac, dar totuși sunt unul care a reprezentat România în străinătate și zeci de milioane de oameni apreciează România și datorită mie. Dar dacă trăim într-o lume atât de sensibilă, poate-i mai bine să tac”, a declarat Pancu, la Digi Sport.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Cât despre Andrei Cordea, Pancu îl vede drept o opțiune pentru echipa națională și nu înțelege de ce a fost eliminat și chemat la Comisii:

„Despre Cordea, ce pot să spun? Avem un jucător în mare formă. E un paradox și un lucru nemaiîntâlnit până acum, eu n-am mai întâlnit. Să-mi spuneți dumneavoastră care vă uitați la fotbal de o viață.

Deci, avem un jucător în mare formă, posibil să fie convocat la echipa națională, eu, dacă aș fi selecționer, l-aș convoca la ce formă arată, care: unu, este amenințat cu moartea. Doi: este agresat fizic. Trei: este eliminat. Patru: este chemat la Comisii. Aștept și eu să văd sentința asta, că n-am mai auzit de ea”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu, despre calificarea în sferturile Cupei României

Pancu și-a exprimat și mândria față de jucătorii săi, după calificarea obținută și rezultatele din ultima perioadă.

„Spuneam după jocul de la Arad, care a fost unul foarte greu, pe un teren foarte greu, că provocarea principală și modul în care noi răspundem, jucătorii în primul rând, acestui program infernal, cu două echipe mai bine poziționate decât noi, U Cluj și Rapid, cu foarte multă oboseală acumulată, a fost să arătăm din nou că suntem o echipă europeană.

E o mare mândrie să scăpăm din aceste trei jocuri cu două victorii extrem de importante în campionat și cu o calificare mai departe în sferturile Cupei României. Pot să spun că ne-am întrecut așteptările, pentru că sunt mulți jucători noi.

Astăzi nu puteam vorbi de relații de joc, au lipsit jucători importanți, iar adversarul nostru, unul mai omogen și având în componență jucători care cam joacă etapă de etapă la titulari, practic ne-au pus probleme doar în ultimele 10 minute”, a mai spus Pancu.

CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
rapid bucuresti CFR Cluj Cristiano Bergodi Cupa Romaniei calificare Daniel Pancu
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
17:46
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
13:39
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Campionate
11:00
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Citește mai mult
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”

