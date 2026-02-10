„Trebuia să-și vadă de treaba lui” Oficialul lui Dinamo nu l-a iertat pe Baiaram, după ce fotbalistul Craiovei s-a scuipat cu un suporter. Reacție bizară a lui Cârțu

Dinamo - U Craiova 1-1. Florentin Petre (50 de ani) l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram (23 de ani) după conflictul pe care atacantul oltenilor l-a avut cu un suporter al „câinilor”.

Și Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al grupării din Bănie, a comentat momentul.

După meciul din Liga 1, în timp ce se îndrepta spre vestiare, Baiaram a fost scuipat de un fan al dinamoviștilor și i-a răspuns în același mod.

Dinamo - U Craiova 1-1 . Florentin Petre: „Ar trebui un pic de echilibru”

Antrenorul secund al lui Dinamo consideră că Baiaram a greșit grav și că un fotbalist trebuie să gestioneze mai bine astfel de momente, mai ales pe terenul echipelor rivale.

„Gesturile astea trebuie echilibrate din momentul când tu ești fotbalist. Tu știi foarte bine că, mergând pe un stadion rival, lumea te înjură. Eu ce ar trebui să fac? Ce să fac? Să mă bat cu ei? Nu!

El trebuia să-și vadă de treaba lui, să meargă mai departe, pentru că nu este prima dată când îl scuipă sau îl înjură cineva. Și noi am trecut prin toate… Lucrurile astea trebuie gestionate.

Din lucrurile astea trebuie să ieși cu fruntea sus, să fii mândru că ai reușit să treci de momentul ăla. Nu trebuie să te iei la bătaie sau să ai gesturi din astea!”, a transmis Florentin Petre, potrivit fanatik.ro.

În continuare, oficialul „câinilor” l-a sfătuit pe Baiaram să fie mai echilibrat în astfel de momente, lucru care l-ar putea ajuta să fie văzut mai bine, după ce atacantul a declarat la flash-interviu că nu regretă gestul făcut.

„Asta a fost gândirea lui în momentul ăla. Așa a gândit-o, ce pot să-i spui, dacă așa a considerat el… Pe lângă calitățile foarte bune pe care i le-a dat Dumnezeu, ar trebui un pic de echilibru și din punctul ăsta de vedere.

Eu spun că ar crește în valoare mult mai mult dacă ar fi liniștit și și-ar vedea de treaba lui. Și în ochii altor fani, nu numai cei ai Craiovei, pentru că este foarte important.

Eu de ce n-am probleme dacă merg la un meci al FCSB-ului sau la un meci al unei rivale, merg în tribune și nu o să-mi spună nimeni niciodată nimic”, a mai spus Florentin Petre.

Sorin Cârțu: „Dacă a zis că nu regretă nimic, înseamnă că a fost jignit foarte rău”

De cealaltă parte, Sorin Cârțu, oficialul oltenilor, susține că gestul lui Baiaram poate fi considerat drept unul justificat.

„El a recunoscut ceea ce a făcut. Ce să mai comentăm? Dacă a zis că nu regretă nimic, înseamnă că a fost jignit foarte rău. Nu știu de ce e pus tunelul acolo, poate evitai dacă era tras mai mult.

Nu am ce să comentez. Sunt foarte multe momente în timpul partidei când acționezi și fără echilibru”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

