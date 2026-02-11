500.000 de € pentru barajele de Mondial FRF a stabilit bugetul pentru meciurile decisive din martie » „Tricolorii” sunt mulțumiți de primele de calificare +6 foto
Naționala României va avea o misiune dificilă împotriva Turciei
Nationala

500.000 de € pentru barajele de Mondial FRF a stabilit bugetul pentru meciurile decisive din martie » „Tricolorii" sunt mulțumiți de primele de calificare

Viorel Tudorache
Publicat: 11.02.2026, ora 09:06
Actualizat: 11.02.2026, ora 09:06
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) a aprobat luni, 9 februarie, costuri totale de 500.000 de euro pentru disputarea celor două meciuri de baraj ale naționalei României în drumul spre Cupa Mondială 2026, competiție care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Bugetul FRF pentru baraje: 250.000 € pe meci

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, FRF a alocat câte 250.000 de euro pentru fiecare acțiune: semifinala barajului cu Turcia și eventuala finală, cu Kosovo sau Slovacia.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, „tricolorii” trebuie să învingă Turcia, la Istanbul, pe 26 martie, apoi să câștige și finala barajului, pe 31 martie, împotriva învingătoarei dintre Kosovo și Slovacia, partidă care ar urma să se dispute tot în deplasare.

Minimum 9 milioane de euro pentru FRF dacă România ajunge la Mondial

Calificarea la CM 2026 ar aduce în conturile FRF minimum 10,5 milioane de dolari, echivalentul a 9 milioane de euro, sumă garantată de FIFA pentru fiecare echipă participantă.

Este o valoare comparabilă cu cea obținută pentru calificarea la EURO 2024, când România a încasat 9.250.000 de euro de la UEFA.

La fel ca la Campionatul European, jucătorii și staff-ul tehnic vor primi peste 30% din premiul total, conform algoritmului aplicat de FRF în ultimii ani. La precedentele calificări, procentul real care a ajuns la jucători a fost chiar mai mare, apropiat de 40%.

„Tricolorii” sunt mulțumiți de primele stabilite

Raportat la suma minimă garantată de 9 milioane de euro, asta înseamnă că fondul de premiere pentru jucători și staff pornește de la cel puțin 2,7 milioane de euro, dar, dacă se păstrează proporțiile folosite în trecut, poate urca spre 3,5-4 milioane de euro.

Primele nu sunt acordate uniform, ci în funcție de contribuția fiecărui jucător pe parcursul campaniei, criterii precum meciurile disputate și minutele jucate fiind decisive în stabilirea sumelor individuale.

Potrivit surselor din FRF, mecanismul de premiere a fost convenit încă de la startul campaniei de calificare, printr-un contract-cadru semnat de jucători și conducerea federației.

Din informațiile GOLAZO.ro, „tricolorii” au transmis că sunt mulțumiți de condițiile stabilite.

Primul Mondial cu 48 de echipe. Cum se împart banii

Campionatul Mondial din 2026 va fi primul din istorie cu 48 de echipe, iar FIFA a stabilit deja grila de premiere:

  • Campioana: 50 milioane $ (42,6 milioane €)
  • Finalista: 33 milioane $ (28,1 milioane €)
  • Locul 3: 29 milioane $ (24,7 milioane €)
  • Locul 4: 27 milioane $ (23 milioane €)
  • Locurile 5–8: 19 milioane $ (16,2 milioane €)
  • Locurile 9–16: 15 milioane $ (12,8 milioane €)
  • Locurile 17–32: 11 milioane $ (9,4 milioane €)
  • Locurile 33–48: 9 milioane $ (7,7 milioane €)

În plus, fiecare echipă calificată va primi 1,5 milioane de dolari (1,3 milioane €) pentru acoperirea costurilor de pregătire.

  • Suma totală redistribuită de FIFA federațiilor la turneul final este de 727 de milioane de dolari (echivalentul a 620 de milioane de euro), cu 50% mai mult față de CM 2022.

Programul posibil al României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)
  • Vineri, 19 iunie 2026: Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)
  • Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

FOTO. Stadioanele pe care ar urma să joace România

Galerie foto (6 imagini)

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

echipa nationala a romaniei FRF baraj cupa mondiala Meciul Turcia Romania cm 2026 baraj cm 2026
