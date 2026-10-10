„Nicio echipă nu-i poate sta în cale” Cristi Chivu i-a uimit pe italieni, după victoria lui Inter » Notele primite de român

Inter - Parma 3-0. Jocul echipei antrenate de Cristi Chivu (45 de ani) a fost analizat de presa din Italia.

Ce note a primit tehnicianul român, mai jos.

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Inter a învins-o categoric pe fosta echipă a lui Cristi Chivu și este neînvinsă după 6 etape disputate în Serie A.

Inter - Parma 3-0 . Ce note a primit Cristi Chivu

Petar Sucic, Hakan Calhanoglu și Marcus Thuram au adus victoria Interului în această seară, stabilind scorul final al partidei după 31 de minute de joc.

În urma victoriei echipei sale, Cristi Chivu a primit nota 7,5 din partea publicației italiene fcinter1908.it, care a notat:

„Abordare corectă, agresivă. Echipa joacă la nivel european, acceptă inclusiv duelurile unu la unu în apărare, dar pune presiune pe adversar și îl lasă fără suflare.

Unele dintre acțiunile lui Inter sunt un adevărat spectacol, iar echipa pare în permanență pe punctul de a transforma victoria într-un adevărat festival de goluri. Rotațiile sunt perfecte, iar minutele de joc sunt gestionate la fel de bine”.

În plus, tehnicianul român a primit nota 7 din partea jurnaliștilor de la tuttomercatoweb.com.

„Această echipă dispune de o gamă extrem de variată de soluții, iar atunci când joacă într-un ritm ridicat, pare că nicio echipă din Italia nu îi poate sta în cale.

Calitatea pe care formația lui Chivu a demonstrat-o în această seară este, fără îndoială, cinismul în fața porții: Parma comite două greșeli, iar după numai 18 minute se vede condusă cu două goluri, fără să fi înțeles măcar ce s-a întâmplat”.

🚨 Marcus Thuram right footed shot from the right side of the box. 🇮🇹 Inter 3-0 Parma https://t.co/X491cPfeTb — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

Grație acestui rezultat, echipa lui Cristi Chivu se află pe primul loc în Serie A, cu 16 puncte acumulate după 6 etape, la 3 lungimi distanță de AS Roma, care are un meci mai puțin disputat.

Pentru Inter urmează duelul cu Club Brugge de pe 13 octombrie, de la ora 22:00, din etapa a doua a fazei principale din Liga Campionilor.

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