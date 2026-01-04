De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”

Petrolul Ploiești se află în discuții pentru transferul a doi jucători de la Rapid.

Cristi Ignat (22 de ani) și Rareș Pop (20 de ani) s-ar putea alătura formației prahovene în această iarnă.

Petrolul a avut parte de un start de sezon foarte slab, însă sosirea lui Eugen Neagoe pe banca echipei a adus rezultate mai bune.

Cu toate acestea, „lupii galbeni” caută întăriri care să le asigure menținerea în prima ligă fără emoții, în a doua jumătate a sezonului.

Cristi Ignat și Rareș Pop, doriți la Petrolul Ploiești

Aflați în situații dificile la Rapid, cu șanse minime de a se impune în primul „11” cei doi tineri fotbaliști sunt acum pe radarul celor de la Petrolul.

„Da, da. Sunt discuții să sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede ca să poată să vină și ei la pregătire dacă ajungem la un punct comun cu Rapid.

S-a vorbit doar despre împrumut, fără opțiunea unui transfer definitiv”, a declarat Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului, potrivit iamsport.ro.

Rareș Pop a fost adus de la UTA Arad înaintea sezonului trecut, însă concurența pe care i-o aduce Alex Dobre l-a ținut mult timp în afara primului „11”, în timp ce Cristi Ignat s-a recuperat după o accidentare care l-a ținut multe luni departe de teren, fiind dificil să se impună în fața stoperilor Ciobotariu, Kramer, Bolgado și Pașcanu.

