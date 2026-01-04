Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 

Matei Ilie (23 de ani) va fi noul jucător al celor de la Al Nasr SC, formație din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Tânărul fundaș a avut evoluții foarte bune în ultimele două sezoane și a stârnit interesul mai multor cluburi din România, dar și din străinătate.

După ce s-au vehiculat nume de echipe din Cipru care l-ar dori pe Ilie și după ce Ioan Varga a refuzat oferta celor de la Dinamo în vară, jucătorul va merge acum în Golf.

Matei Ilie s-a înțeles cu Al Nasr SC

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, CFR Cluj a bătut palma cu Al Nasr SC, grupare din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, pentru transferul lui Matei Ilie.

Formația din Emirate ocupă locul 6 în clasament, cu 18 puncte adunate după 11 etape.

Matei Ilie nu va fi singurul român legitimat la clubul din Golf. Acesta va fi coleg cu Costin Amzăr, tânărul fundaș împrumutat de Dinamo la Al Nasr SC, pentru al doilea sezon consecutiv.

Rămâne de văzut care va fi suma de transfer pe care CFR o va încasa, însă patronul Ioan Varga vorbea zilele trecute despre oferte de 1,5 - 2 milioane de euro, din străinătate.

16 apariții a bifat Ilie în acest sezon pentru CFR în Liga 1, reușind două goluri și două pase decisive

Cine este Matei Ilie

Originar din Piatra Neamț, Matei este fiul fostului fotbalist dinamovist Costel Ilie.

Format la juniorii celor de la Ceahlăul, tânărul fotbalist a plecat în Italia, unde a evoluat pentru grupa U17 a celor de la Pro Sesto înainte de a semna cu Padova.

În perioada ianuarie 2019- iunie 2021 a fost împrumutat la Hellas Verona, însă debutul său oficial s-a produs în sezonul 2022-2023, în Serie C, la Padova. În mai 2023 ajungea gratis la CFR Cluj.

