Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile +38 foto
Joan Garcia
Campionate

Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.01.2026, ora 10:42
alt-text Actualizat: 04.01.2026, ora 10:46
  • Espanyol - Barcelona 0-2. Joan Garcia (24 de ani) a fost eroul partidei din etapa #18 din La Liga.
  • Portarul catalanilor a avut o prestație senzațională și i-a cucerit pe fani blaugrana cu intervențiile sale, în ciuda unei primiri ostile din partea fanilor lui Espanyol, fosta lui echipă.

Joan Garcia a ajuns la Barcelona în vară, chiar de la rivala Espnayol, și s-a impus rapid în poarta formației blaugrana, chiar și după accidentarea din toamnă care l-a ținut o lună și jumătate pe bancă.

Impresionat de noul transfer  Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat”
Citește și
Impresionat de noul transfer Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat”
Citește mai mult
Impresionat de noul transfer  Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat”

Espanyol - Barcelona 0-2. Joan Garcia, erou în poarta echipei lui Hansi Flick

Portarul catalan s-a făcut remarcat foarte mult încă din prima repriză, printr-o mișcare inspirată în propriu careu.

În minutul 20, acesta a respins în față un șut puternic din afara careului, mingea a revenit spre Pere Milla, care a șutat din alunecare, moment în care Garcia l-a îmbrâncit pe colegul Gerard Martin, pentru a bloca, în cădere, șutul adversarului.

După alte 20 de minute, Garcia a avut o intervenție incredibilă la lovitura de cap a lui Romero, din 6 metri, scăpat complet din marcaj. Mingea se ducea în vinclu, însă goalkeeper-ul a păstrat din nou scorul neschimbat.

În plus, a intervenit incredibil și la faza în care Fernandez a încercat să-l dribleze, reușind să „înțepe” fin balonul cu mâna, fără să facă penalty.

Barcelona s-a impus, în cele din urmă, prin golurile lui Olmo și Lewandowski din minutele 86 și 90.

Joan Garcia, în meciul Espanyol - FC Barcelona 0-2
Joan Garcia, în meciul Espanyol - FC Barcelona 0-2

Galerie foto (38 imagini)

Joan Garcia, în meciul Espanyol - FC Barcelona 0-2 Joan Garcia, în meciul Espanyol - FC Barcelona 0-2 Joan Garcia, în meciul Espanyol - FC Barcelona 0-2 Joan Garcia, în meciul Espanyol - FC Barcelona 0-2 Joan Garcia, în meciul Espanyol - FC Barcelona 0-2
+38 Foto
labels.photo-gallery

Performanțele și cifrele lui Garcia în meciul cu Espanyol:

  • Omul meciului
  • Nu a încasat niciun gol
  • 6 parade
  • 1,73 goluri evitate
  • 89% precizie a paselor
  • 4/7 mingi lungi reușite
  • 6 repuneri
  • 7 recuperări

Joan Garcia, cerut titular la naționala Spaniei

Mulți îl consideră pe Garcia cea mai bună variantă pentru postul de titular în naționala Spaniei, însă acesta nu a fost luat în calcul până acum de selecționerul Luis de la Fuente.

Însă, odată cu evoluțiile din acest sezon și meciul incredibil cu Espanyol, presiunile vor crește pentru selecționer, iar oamenii vor cere explicații dacă Joan Garcia va lipsi din poarta „Furiei Roja”, mai ales la CM 2026, scrie as.com.

Portarul Barcelonei a atras laude din partea lui Hansi Flick și a colegilor săi, potrivit marca.com:

  • „Joan Garcia este unul dintre cei mai buni portari din lume”, a transmis Hansi Flick.
  • „Joan este spectaculos. Știm că este un portar fantastic”, a spus Fermin Lopez.
  • „Este incredibil. Ne oferă atât de mult și ne va oferi și mai mult în continuare”, a adăugat Olmo.

Citește și

Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
23:30
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
derby barcelona espanyol la liga joan garcia
Știrile zilei din sport
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Diverse
04.01
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Citește mai mult
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
Superliga
04.01
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
Citește mai mult
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
Superliga
04.01
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
Citește mai mult
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Superliga
04.01
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Citește mai mult
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:53
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan
12:43
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară, după atacul la conducerea lui Manchester United
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară, după atacul la conducerea lui Manchester United
11:21
Lucescu mizează pe Liga 1 ANALIZĂ. FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia
Lucescu mizează pe Liga 1 ANALIZĂ.   FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia
11:35
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Campionate
04.01
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Citește mai mult
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Superliga
04.01
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Citește mai mult
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
Campionate
00:08
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
Citește mai mult
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
04.01
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share