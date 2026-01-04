Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile

Espanyol - Barcelona 0-2. Joan Garcia (24 de ani) a fost eroul partidei din etapa #18 din La Liga.

Portarul catalanilor a avut o prestație senzațională și i-a cucerit pe fani blaugrana cu intervențiile sale, în ciuda unei primiri ostile din partea fanilor lui Espanyol, fosta lui echipă.

Joan Garcia a ajuns la Barcelona în vară, chiar de la rivala Espnayol, și s-a impus rapid în poarta formației blaugrana, chiar și după accidentarea din toamnă care l-a ținut o lună și jumătate pe bancă.

Espanyol - Barcelona 0-2 . Joan Garcia, erou în poarta echipei lui Hansi Flick

Portarul catalan s-a făcut remarcat foarte mult încă din prima repriză, printr-o mișcare inspirată în propriu careu.

În minutul 20, acesta a respins în față un șut puternic din afara careului, mingea a revenit spre Pere Milla, care a șutat din alunecare, moment în care Garcia l-a îmbrâncit pe colegul Gerard Martin, pentru a bloca, în cădere, șutul adversarului.

După alte 20 de minute, Garcia a avut o intervenție incredibilă la lovitura de cap a lui Romero, din 6 metri, scăpat complet din marcaj. Mingea se ducea în vinclu, însă goalkeeper-ul a păstrat din nou scorul neschimbat.

În plus, a intervenit incredibil și la faza în care Fernandez a încercat să-l dribleze, reușind să „înțepe” fin balonul cu mâna, fără să facă penalty.

Barcelona s-a impus, în cele din urmă, prin golurile lui Olmo și Lewandowski din minutele 86 și 90.

Performanțele și cifrele lui Garcia în meciul cu Espanyol:

Omul meciului

Nu a încasat niciun gol

6 parade

1,73 goluri evitate

89% precizie a paselor

4/7 mingi lungi reușite

6 repuneri

7 recuperări

Joan Garcia, cerut titular la naționala Spaniei

Mulți îl consideră pe Garcia cea mai bună variantă pentru postul de titular în naționala Spaniei, însă acesta nu a fost luat în calcul până acum de selecționerul Luis de la Fuente.

Însă, odată cu evoluțiile din acest sezon și meciul incredibil cu Espanyol, presiunile vor crește pentru selecționer, iar oamenii vor cere explicații dacă Joan Garcia va lipsi din poarta „Furiei Roja”, mai ales la CM 2026, scrie as.com.

Portarul Barcelonei a atras laude din partea lui Hansi Flick și a colegilor săi, potrivit marca.com:

„Joan Garcia este unul dintre cei mai buni portari din lume”, a transmis Hansi Flick.

„Joan este spectaculos. Știm că este un portar fantastic”, a spus Fermin Lopez.

„Este incredibil. Ne oferă atât de mult și ne va oferi și mai mult în continuare”, a adăugat Olmo.

