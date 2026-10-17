Inter, de neoprit în Serie A O nouă răsturnare de scor și rămâne neînvinsă în Italia! De ce n-a mers Chivu la interviuri
Inter Milano. Foto: IMAGO
Stranieri

Inter, de neoprit în Serie A O nouă răsturnare de scor și rămâne neînvinsă în Italia! De ce n-a mers Chivu la interviuri

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 22:23
  • Bologna - Inter Milano 1-3. Elevii lui Cristi Chivu (45 de ani) s-au impus în deplasarea din etapa #7 și rămân lideri în Serie A.
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Fără căpitanul Lautaro Martinez în teren, care a suferit o accidentare ce îl va ține absent pentru 7 meciuri, tehnicianul român a început partida cu Pio Esposito și Marcus Thuram în linia de atac, iar „nerazzurrii” s-au văzut puși din nou în fața provocării unei răsturnări de scor.

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Bologna - Inter Milano 1-3. Grupa lui Cristi Chivu rămâne neînvinsă în Serie A

Pobega a deschis scorul încă din minutul 10 și i-a pus în dificultatea pe oaspeți, care au reușit să restabilească egalitatea cu un minut înainte de pauză, prin Thuram.

În partea secundă, Chivu a apelat la variantele de pe bancă și i-a introdus pe teren pe Carlos Augusto și Ange Bonny, care s-au dovedit a fi soluțiile corecte.

Cei doi au marcat în minutul 69, respectiv în minutul 84, securizând cele trei puncte pentru Inter, care ajunge la 19 puncte după primele 7 etape, la două peste Lazio, care are un meci mai puțin disputat.

Cele două rivale din Milano, Inter și AC Milan, respectiv cele două din Capitală, Lazio și AS Roma, sunt singurele formații neînvinse în actualul sezon, în Serie A.

Pentru campioana Italiei urmează două meciuri pe teren propriu, cu Shakhtar în Liga Campionilor, pe 21 octombrie, de la ora 22:00, respectiv cu Fiorentina, pe 25 octombrie, de la 13:30.

  • Antonio Raimondo, atacantul lui Frosinone și contracandidatul pe post al lui Daniel Bîrligea, este golgheterul competiției până în acest moment, cu 7 reușite.

Chivu a rămas fără voce și l-a trimis pe secundul Aleksandar Kolarov la interviurile de după meci.

VIDEO. Rezumatul partidei dintre Bologna și Inter, 1-3

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