Dinamo râde de rezervele Craiovei! VIDEO+FOTO. „Câinii” s-au distrat pe „Arc” și  au umilit campioana +18 foto
Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc azi în primul derby al sezonului
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Dinamo râde de rezervele Craiovei! VIDEO+FOTO. „Câinii” s-au distrat pe „Arc” și au umilit campioana

alt-text Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto) , Ștefan Neda , Răzvan Teodorescu
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 22:48
  • Dinamo - U Craiova 5-1. Elevii lui Nuno Campos au făcut show la primul meci pe teren propriu.
  • Campioana României a fost de nerecunoscut: gafe uriașe, eliminare și penalty comis.
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Oltenii au fost luați tare încă din primele minute de „câini”, care au deschis scorul după doar 8 minute.

Pop i-a așezat perfect balonul lui Soro, cu capul, spaniolul reluând imparabil din 6 metri.

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Dinamo râde de rezervele Craiovei! „Câinii” s-au distrat pe „Arc” și au umilit campioana

După câteva ocazii semnate de elevii lui Coelho, golul a căzut tot în poarta lui Sava. Musi a marcat cu poartă goală, din pasa lui Armstrong care a profitat de gafa colosală a debutantului Ronaldo Webster.

Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport
Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (18 imagini)

Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Ronaldo Webster în Dinamo - U Craiova / foto: capturi Prima Sport
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Finalul primei reprize a fost un carusel de emoții. Dinamo a marcat din nou pe Musi, golul a fost anulat pentru henț, iar după alte trei minute penalty-ul obținut de același Musi a fost anulat după analiza VAR, fiind acordată lovitură liberă.

Dinamo - U Craiova 5-1. Spectacol făcut de elevii lui Nuno Campos

Craiova a venit cu altă atitudine de la vestiare, a redus din diferență în minutul 50, cu un șut superb al lui Nsimba, fiind foarte aproape de egalare în câteva momente.

Dinamo a stăpânit însă bine jocul, iar în minutul 63 s-a desprins din nou prin Alex Pop, al cărui gol a fost validat după 4 minute de analiză la VAR.

Oltenii au clacat din nou, iar în minutul 75 au comis un nou penalty, transformat fără emoții de Cîrjan.

„Alb-roșiii” nu s-au oprit aici și au mai dat o dată lovitura, prin Pascual, care a reluat superb cu capul, din centrarea perfectă a lui Soro, stabilind scorul final, 5-1 în fața campioanei României.

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Dinamo - U Craiova 5-1

  • Au marcat: Soro (8), Musi (29), Pop (59), Cîrjan (76 pen.), Pascual (90+2) / Nsimba (50)

Final de meci.

Min. 90+2 - Gol Dinamo! Pascual duce scorul la 5-1 în fața campioanei, cu o lovitură de cap de excepție, din 10 metri.

Min. 88 - Ies Opruț și Cîrjan, intră Radu și Mihai.

Min. 86 - Galben pentru Bancu.

Min. 76 - Gol Dinamo! Cîrjan transformă lovitura de la 11 metri. Sava a sărit în colțul opus.

Min. 75 - Penalty pentru Dinamo, după un henț comis de olteni.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Min. 66 - Iese Matei, intră Băsceanu.

Min. 65 - Ies Pop și Armstrong, intră Hintsa și Tarbă.

Min. 63 - Gol Dinamo! Reușita lui Alex Pop este validată după 4 minute de analiză la VAR și după ce Kovacs a revăzut faza la monitor.

Min. 59 - Pop trimite mingea în poartă, însă golul este anulat pentru ofsaid.

Min. 50 - Gol Craiova! Nsimba înscrie cu un șut superb în vinclu, după o acțiune personal în careu, în urma unei pase perfecte a lui Bancu.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Etim și Anzor, intră Tavares și Bancu.

Pauză pe „Arcul de Triumf”.

Min. 45+9 - Alex Pop ratează o șansă mare. Șutul atacantul este deviat de Crețu în corner, puțin pe lângă poartă.

Min. 45+6 - Penlaty-ul este anulat după o analiză din camera VAR. Kovacs schimbă decizia cu o lovitură liberă, iar Badelj este eliminat, în locul cartonașului galben.

Min. 45+3 - Penalty pentru Dinamo, după un fault al lui Badelj asupra lui Musi.

Min. 45 - Golul lui Musi este anulat după o analiză din camera VAR, pentru un henț al atacantului.

Min. 43 - Musi scapă singur spre poarta lui Sava, păstrează prim-planul și îl învinge pe Sava, după o gafă a portarului, care a scăpat mingea prelungită de atacant

Min. 37 - Iese Webster, accidentat, și intră Mora.

Min. 36 - Galben pentru Armostrong.

Min. 32 - Galben pentru Irimia.

Min. 29 - Gol Dinamo! Musi marchează după o pasă a lui Armstrong în fața porții, scoțianul profitând de o gafă imensă a lui Webster, care avea prim-planul în defensivă.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Min. 23 - Ocazie mare pentru Craiova. David Matei a avut o execuție ratată din voleu, însă a trimis totuși periculos, portarul Bellaarouch având o intervenție foarte bună.

Bucuria fanilor dinamoviști:

Min. 8 - Gol Dinamo! Alex Pop a trimis cu capul perfect după o centrare lui Mărginean, l-a găsit pe Soro în 6 metri, care a reluat imparabil în poarta lai Sava.

Min. 7 - Irimia a încercat o acțiune pe partea stângă, însă Crețu s-a poziționat bine și l-a blocat pe tânărul fundaș. Corner pentru Dinamo.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start

  • Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop
  • Rezerve: Roșca, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Ad. Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko
  • Antrenor: Nuno Campos
  • U Craiova: Sava - Al. Crețu, Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Mekvabishvili, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim
  • Rezerve: L. Popescu, G. Maxim, Bancu, Mora, G. Rădulescu, Ad. Rus, Screciu, Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Stadion: „Arcul de Triumf” (București)
  • Arbitru: Istvan Kovacs / Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi / VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Sebastian Gheorghe
Dinamo - Craiova. Imagini înainte de meci (7).jpeg
Dinamo - Craiova. Imagini înainte de meci (7).jpeg

Galerie foto (16 imagini)

Dinamo - Craiova. Imagini înainte de meci (1).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini înainte de meci (2).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini înainte de meci (3).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini înainte de meci (4).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini înainte de meci (5).jpeg
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19:50 Gazonul arată foarte rău

Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (9).jpeg
Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (9).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

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18:50 Coelho face 9 schimbări + titular în premieră la Dinamo

Dinamo face doar o schimbare în primul „11” față de meciul cu Petrolul. Iese Sivis, plecat la Orenburg, și intră David Irimia. Fundașul va fi titular în premieră la gazde în Liga 1. A mai bifat 7 meciuri în tricoul „câinilor” în Liga 2, fiind împrumutat ulterior la Metaloglobus

În schimb, oltenii își menajează aproape toată echipa pentru meciul retur cu Levski din UCL. Doar Mekvabishvili și Etim s-au aflat pe teren și la înfrângerea de la Sofia.

18:45 Au sosit și oltenii

18:40 „Câinii” au sosit la Arcul de Triumf

Nuno Campos despre Dinamo - U Craiova: „E ocazia de a ne arăta nivelul în fața unei echipe puternice”

Antrenorul dinamovist Nuno Campos, 51 de ani, a prefațat meciul cu U Craiova.

„Fanii sunt cei mai importanți la club. Ei ne dau energia pentru meciuri, acasă și în deplasare. E un meci mare, sper să vină și să umple stadionul, să ne dea putere să luptăm înaintea unui adversar dificil și să luăm cele 3 puncte.

Cei de la Craiova sunt campioni pe merit, au luat și Cupa, și Supercupa, sunt puternici. Au o echipă cu idei clare, au același antrenor de aproape un an.

Trebuie să luptăm pentru victorie, să dăm energie mentală jucătorilor. E ocazia de a ne arăta nivelul în fața unei echipe puternice. Ca jucătorii să arate puterea pe care o au. Trebuie să ne batem pentru victorie.

Am pregătit meciul pentru a juca împotriva celei mai puternice echipe, așa că vom evolua cu cel mai bun 11. Trebuie să fim concentrați pe acest meci și pe echipa noastră”, a spus portughezul.

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Filipe Coelho: „Cred că au multe puncte forte”

Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, 45 de ani, a declarat că se gândește și la returul cu Levski atunci când alcătuiește echipa de start:

„Este un meci dificil, împotriva unei echipe foarte bune. Dacă comparăm cu anul trecut, procesul este diferit, ideile sunt diferite.

Vom încerca să facem un meci bun, să avem o prestație bună și să obținem cele trei puncte.

Dar trebuie să fiu sincer. Trebuie să ținem cont de forma fizică a jucătorilor, deoarece după acest meci o să avem un joc foarte important pentru noi.

Mergem cu ADN-ul nostru să încercăm să avem o prestație bună și să obținem cele trei puncte.

Au un antrenor pe care îl cunosc și căruia îi place să joace mai mult cu posesia mingii, să conecteze mai bine jocul și să dezvolte organizarea ofensivă. Stilul este complet diferit.

Cred că au multe puncte forte. Trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a obține punctele”.

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