Dinamo - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după calificarea dramatică obținută de roș-albaștri în fața „câinilor” în finala barajului pentru Conference League.

Finanțatorul FCSB a recunoscut că a trăit cu mari emoții partida cu Dinamo, pe care a descris-o drept un meci decisiv pentru sezonul roș-albaștrilor.

Gigi Becali, în extaz după victoria cu Dinamo: „Ofri Arad și-a scos banii. Aduc jucători”

„E primul meci din viața mea în care am avut mari emoții, pentru că era de a fi sau a nu fi. Noi am lăsat Dinamo și Rapid afară, ăsta e țelul nostru, al Stelei. Dacă le-am lăsat afară, e sezon reușit.

Nu pot să spun că am avut un joc extraordinar. Am avut un joc de echipă cu experiență, care a dozat bine efortul. În prelungiri eu zic că a fost numai o echipă pe teren.

Ei nu au avut nicio ocazie. Au avut posesie, atât. Nu are importanță să fac istoricul jocului, ci e important că sunt fericit.

Noi am luat 10 milioane de euro acum, pe puțin. Că noi suntem cap de serie și în play-off, o să facem și coeficient mare, că e mai ușor Conference decât Champions League.

Mă gândeam eu că anul ăsta o să mai zic «lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor», la anul adică. Era jale mare dacă pierdeam un an de coeficient”, a declarat Becali, la Prima Sport.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, însă Dinamo a egalat în repriza a doua.

Calificarea s-a decis în prelungiri, acolo unde Ofri Arad, introdus în minutul 105, a marcat golul victoriei pentru roș-albaștri.

„Aduc jucători acum. Credeți că mai stau eu cu emoții? Nu l-am știut pe Ofri Arad, nu că a dat golul ăsta, meciul trecut mi-a plăcut mult de el, dar astă-seară a demonstrat că e fotbalist.

Are o liniște în joc, nu se teme. Vede, ridică capul, pasează, înseamnă că are încredere în el. N-a dat tare, a dat plasat gol. Am câștigat un jucător. Ofri Arad și-a scos banii, să fie sănătos, nu mai am niciun fel de problemă”, a mai spus Becali.

VIDEO: Golul marcat de Ofri Arad

Gigi Becali, verdict dur pentru Tănase: „Dacă vrea să joace ca în seara asta, să nu mai continue”

Finanțatorul a vorbit și despre situația mai multor jucători din lot.

„Mihai Popescu a semnat și acum începem «becalizarea» României. România se «becalizează» prin faptele lui Becali, că are 24 de ani de calificare în cupele europene.

Și Ngezana a zis că face operație, i-am băgat contract. Pe Crețu nu ai cum să îl scoți, chiar dacă îl ții să fie rezervă. El a participat la această calificare. Rămâne acolo.

Cu Thiam nu mai prelungim, nici cu Baba Alhassan. Eu am nevoie de jucători de-ăștia? Am nevoie de jucători ca Ofri Arad, care nu fac tâmpenii, să luăm goluri aiurea”, a mai spus Becali.

O să vorbesc cu Tănase, îl întreb dacă vrea să joace ca în seara asta sau ca în alte seri. Dacă vrea să joace ca în seara asta, să nu mai continue. Calitatea lui se știe, dar într-un meci de genul ăsta... Nici nu l-am scos, că am zis că mizez pe el. Până la urmă a dat pasa aia foarte bună, dar a și pierdut mingea la gol, a dat 3-4 pase la adversar. Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului

Întrebat despre interesul pentru Anderson Ceara, manifestat în iarnă, Becali a răspuns:

„I-am făcut o ofertă, e în vigoare. E driblangiu, cum îmi place mie”, a declarat patronul FCSB-ului, despre mijlocașul celor de la Csikszereda, care este cotat la 650.000 de euro, conform transfermarkt.com.

