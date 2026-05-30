„Am luat 10 milioane de euro” Gigi Becali, în extaz după victoria cu Dinamo: „Ofri Arad și-a scos banii. Aduc jucători” » Ce fotbalist vrea să transfere +50 foto
Gigi Becali/ Foto: IMAGO
Superliga

„Am luat 10 milioane de euro” Gigi Becali, în extaz după victoria cu Dinamo: „Ofri Arad și-a scos banii. Aduc jucători” » Ce fotbalist vrea să transfere

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 00:02
  • Dinamo - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după calificarea dramatică obținută de roș-albaștri în fața „câinilor” în finala barajului pentru Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Finanțatorul FCSB a recunoscut că a trăit cu mari emoții partida cu Dinamo, pe care a descris-o drept un meci decisiv pentru sezonul roș-albaștrilor.

Ofri Arad, schimbarea câștigătoare Jucătorul pe care Gigi Becali nu îl mai voia a fost erou pentru FCSB la baraj!
Citește și
Ofri Arad, schimbarea câștigătoare Jucătorul pe care Gigi Becali nu îl mai voia a fost erou pentru FCSB la baraj!
Citește mai mult
Ofri Arad, schimbarea câștigătoare Jucătorul pe care Gigi Becali nu îl mai voia a fost erou pentru FCSB la baraj!

Gigi Becali, în extaz după victoria cu Dinamo: „Ofri Arad și-a scos banii. Aduc jucători”

„E primul meci din viața mea în care am avut mari emoții, pentru că era de a fi sau a nu fi. Noi am lăsat Dinamo și Rapid afară, ăsta e țelul nostru, al Stelei. Dacă le-am lăsat afară, e sezon reușit.

Nu pot să spun că am avut un joc extraordinar. Am avut un joc de echipă cu experiență, care a dozat bine efortul. În prelungiri eu zic că a fost numai o echipă pe teren.

Ei nu au avut nicio ocazie. Au avut posesie, atât. Nu are importanță să fac istoricul jocului, ci e important că sunt fericit.

Noi am luat 10 milioane de euro acum, pe puțin. Că noi suntem cap de serie și în play-off, o să facem și coeficient mare, că e mai ușor Conference decât Champions League.

Mă gândeam eu că anul ăsta o să mai zic «lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor», la anul adică. Era jale mare dacă pierdeam un an de coeficient”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, însă Dinamo a egalat în repriza a doua.

Calificarea s-a decis în prelungiri, acolo unde Ofri Arad, introdus în minutul 105, a marcat golul victoriei pentru roș-albaștri.

„Aduc jucători acum. Credeți că mai stau eu cu emoții? Nu l-am știut pe Ofri Arad, nu că a dat golul ăsta, meciul trecut mi-a plăcut mult de el, dar astă-seară a demonstrat că e fotbalist.

Are o liniște în joc, nu se teme. Vede, ridică capul, pasează, înseamnă că are încredere în el. N-a dat tare, a dat plasat gol. Am câștigat un jucător. Ofri Arad și-a scos banii, să fie sănătos, nu mai am niciun fel de problemă”, a mai spus Becali.

VIDEO: Golul marcat de Ofri Arad

Gigi Becali, verdict dur pentru Tănase: „Dacă vrea să joace ca în seara asta, să nu mai continue”

Finanțatorul a vorbit și despre situația mai multor jucători din lot.

„Mihai Popescu a semnat și acum începem «becalizarea» României. România se «becalizează» prin faptele lui Becali, că are 24 de ani de calificare în cupele europene.

Și Ngezana a zis că face operație, i-am băgat contract. Pe Crețu nu ai cum să îl scoți, chiar dacă îl ții să fie rezervă. El a participat la această calificare. Rămâne acolo.

Cu Thiam nu mai prelungim, nici cu Baba Alhassan. Eu am nevoie de jucători de-ăștia? Am nevoie de jucători ca Ofri Arad, care nu fac tâmpenii, să luăm goluri aiurea”, a mai spus Becali.

O să vorbesc cu Tănase, îl întreb dacă vrea să joace ca în seara asta sau ca în alte seri. Dacă vrea să joace ca în seara asta, să nu mai continue. Calitatea lui se știe, dar într-un meci de genul ăsta... Nici nu l-am scos, că am zis că mizez pe el. Până la urmă a dat pasa aia foarte bună, dar a și pierdut mingea la gol, a dat 3-4 pase la adversar. Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului

Întrebat despre interesul pentru Anderson Ceara, manifestat în iarnă, Becali a răspuns:

„I-am făcut o ofertă, e în vigoare. E driblangiu, cum îmi place mie”, a declarat patronul FCSB-ului, despre mijlocașul celor de la Csikszereda, care este cotat la 650.000 de euro, conform transfermarkt.com.

Citește și

Continuă problemele pentru Hagi Încă doi titulari sunt OUT la meciurile cu Georgia și Țara Galiilor
Nationala
23:12
Continuă problemele pentru Hagi Încă doi titulari sunt OUT la meciurile cu Georgia și Țara Galiilor
Citește mai mult
Continuă problemele pentru Hagi Încă doi titulari sunt OUT la meciurile cu Georgia și Țara Galiilor
FCSB prinde ultimul bilet de Europa! VIDEO. Roș-albaștrii înving Dinamo și își salvează sezonul
Superliga
23:08
FCSB prinde ultimul bilet de Europa! VIDEO. Roș-albaștrii înving Dinamo și își salvează sezonul
Citește mai mult
FCSB prinde ultimul bilet de Europa! VIDEO. Roș-albaștrii înving Dinamo și își salvează sezonul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
Marius Baciu gigi becali liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share