DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Marius Baciu (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit despre calificarea dramatică a echipei sale în Conference League.

Instalat la FCSB ca măsură de avarie, Marius Baciu a reușit să-i ducă pe roș-albaștri în Europa, după două partide care au avut nevoie de 120 de minute.

„Am avut nevoie de două meciuri. Nu știu, a fost ceva special pentru mine, sincer.

Cred că am trăit aceste momente ca un jucător sau, pot să zic, ca un căpitan. Le-am simțit exact ca pe vremea mea, atunci când jucam fotbal și treceam printr-o perioadă mai grea. Atunci când chiar nu ai nevoie de antrenor, ai nevoie de vestiar.

Băieții ăștia au răspuns extraordinar, pentru că noi aveam nevoie de liniște. Noi nu aveam nevoie de absolut nimic altceva și am ajuns într-un moment în care puteam salva tot.

Cred că ambele meciuri ne-am ridicat la un nivel bun, chiar dacă am făcut niște greșeli. Am abordat cele două meciuri diferit: unul cu Botoșani, iar astăzi a fost cu totul altceva.

Pentru că veneam deja după 120 de minute, am încercat să lăsăm oarecum treimea adversă liberă, să intre în posesie și să ne grupăm foarte bine, fiindcă mi-era frică să nu fim surprinși între linii.

Am avut probleme și cu Botoșani, pentru că am încercat să-i luăm de sus. Eu sunt foarte mulțumit. Important este că absolut toți jucătorii s-au ridicat la un nivel excepțional din punct de vedere fizic. Am câștigat două meciuri în prelungiri.

Asta denotă că am înțeles niște lucruri, chiar dacă am suferit foarte mult. Și la meciul cu Botoșani am luat un gol, să zic, al doilea gol, pe final. Este foarte, foarte greu să revii după un an dificil și să primești un gol în ultimul minut.

Ți-e frică puțin că iarăși se dereglează absolut tot. Dar am avut o reacție foarte bună.

Astăzi (n.r. vineri), contra lui Dinamo, care a avut un sezon foarte bun, un parcurs bun, n-am încercat decât să fim foarte bine organizați, să închidem benzile. Știam că n-au răbdare, știam că ei caută între linii .

Chiar dacă în a doua repriză nu am făcut lucrurile atât de bine cum mi-aș fi dorit, cred că a fost și oboseala. Până la urmă, e bine că se termină cu bine. Cred că n-are rost să mai discutăm prea multe.

Doar că sunt foarte fericit. Nu cred că FCSB merita să nu fie în Europa”, a declarat Marius Baciu la Digi Sport.

Marius Baciu, despre Ofri Arad: „A fost pregătit și el pentru postul ăsta în două zile”

Marius Baciu s-a dovedit inspirat atunci când l-a introdus pe teren pe Ofri Arad în locul lui Darius Olaru în minutul 105. Mijlocașul israelian a dat lovitura și a calificat-o pe FCSB în Europa.

„Toți jucătorii de pe bancă au intrat fantastic. Toată lumea a fost pregătită, pentru că n-am avut vârf de atac.

Ofri a fost pregătit și el pentru postul ăsta în astea două zile. Știam că ne putem roti. Darius era după o încărcătură, n-a avut antrenamente sută la sută, Tase (n.r. Florin Tănase) la fel, nu s-a antrenat.

Noi am preferat mai mult să ne recuperăm. Și atunci, orice jucător care are o inteligență, și eu îl văd pe Ofri un jucător foarte inteligent, știe când să țină de minge. Chiar și Thiam a intrat extraordinar.

Și am înțeles că trebuie să vină în bandă acolo, pentru că trebuie să închidem și am vrut să avem jucători cu experiență, că și ei au venit și au forțat oarecum benzile cu jucători proaspeți. Și noi veneam totuși după 120 de minute.

L-am simțit și pe Radunovic. El avea o încărcătură. L-am văzut pe Armstrong, că intră foarte mult cu stângul și dă spre poartă. Și atunci Pantea iarăși a făcut un joc, când a intrat, excepțional”, a adăugat Baciu.

Nu aș vrea să fiu în sufletul lor. Respect foarte mult Dinamo, respect foarte mult Rapid. Au muncit și ei. Dar cred că, atunci când joci cu FCSB, lucrurile se schimbă. Când joci un singur meci, experiența noastră cred că s-a văzut. Ne-am concentrat foarte mult, atât staff-ul medical, cât și absolut toată lumea, pe recuperarea jucătorilor, pentru că nu am fost 100% cu mulți jucători nici la meciul cu Botoșani. Marius Baciu, antrenor FCSB

VIDEO. Golul marcat de Ofri Arad, care a decis derby-ul cu Dinamo

