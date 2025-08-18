Se retrage la 19 ani Fiul lui Francesco Totti a cedat presiunii
Francesco Totti. Foto: Imago
Campionate

Se retrage la 19 ani Fiul lui Francesco Totti a cedat presiunii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 22:07
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 22:07
  • Cristian Totti (19 ani), fiul lui Francesco Totti, s-a retras prematur din cauza presiunii resimțite, fiind fiul legendei celor de la AS Roma.
  • Mijlocașul central a evoluat, la nivel de seniori, numai în Serie D.

Cristian Totti, fiul lui Francesco Totti, a decis să se retragă la vârsta de numai 19 ani. Mijlocașul central a confirmat, pentru ziarul local La Nuova Sardegna, că nu va mai juca fotbal: „Da, mă retrag, m-am hotărât”.

Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni
Citește și
Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni
Citește mai mult
Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni

Fiul lui Francesco Totti se retrage la doar 19 ani

Ultimul antrenor din cariera lui Cristian Totti, Marco Amelia, spune că tânărul fotbalist a fost afectat de presiunea resimțită de numele pe care îl purta.

Fostul portar al naționalei Italiei de la Campionatul Mondial din 2006 crede că tânărul mijlocaș ar fi putut avea o carieră decentă, chiar dacă nu ar fi atins performanțele tatălui său.

Faptul că era fiul lui Totti a afectat evaluările lui ca jucător. Pentru mine, ar fi avut o carieră foarte bună în față ca jucător în Serie C și Serie B”, a declarat Marco Amelia, antrenorul lui Cristian Totti, de la Olbia, potrivit fanpage.it.

Crescut în academia celor de la AS Roma, Cristian Totti nu a reușit să evolueze pentru prima echipă a „capitolinilor”. El a fost cedat la grupa sub 18 ani a celor de la Frosinone.

După experiența de pe „Benito Stirpe”, Cristian Totti a fost împrumutat la Rayo Vallecano U19, însă nu a reușit să promoveze la echipa de seniori a clubului.

Mijlocașul central a revenit în Italia, unde a evoluat pentru Avezzano și Olbia, în Serie D. Prestațiile sale la cele două formații au fost sub nivelul așteptărilor.

156 de minute
a jucat Cristian Totti, în sezonul precedent, pentru Olbia

Fiul lui Francesco Totti a rămas liber de contract, la începutul lunii decembrie 2024. De atunci, nu a mai semnat niciun angajament.

Francesco Totti, legenda fotbalului italian

Tatăl lui Cristian este unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat Italia. A evoluat de-a lungul carierei doar pentru AS Roma, între 1993 și 2017, fiind legenda formației capitoline.

A marcat 307 goluri în 786 de partide oficiale, reușind să câștige titlul, două Cupe și două Supercupe.

Alături de naționala Italiei, pentru care a înscris 9 goluri în 58 de meciuri, Totti a cucerit titlul mondial în 2006 și a jucat o finală de Euro în 2000. La ambele turnee a fost desemnat în echipa ideală.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane
Campionate
17:07
Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane
Citește mai mult
Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane
„Voi, brazilienii...”  Președintele lui Nantes credea că are microfonul oprit. Remarca lui a stârnit un val de indignare
Campionate
16:57
„Voi, brazilienii...” Președintele lui Nantes credea că are microfonul oprit. Remarca lui a stârnit un val de indignare
Citește mai mult
„Voi, brazilienii...”  Președintele lui Nantes credea că are microfonul oprit. Remarca lui a stârnit un val de indignare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
Francesco Totti retragere cristian totti
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
18.08
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
18.08
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
18.08
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
18.08
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB: „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB : „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”
10:14
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre starea atacantului FCSB. Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre  starea atacantului FCSB . Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
09:00
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa: fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
ANONIMATUL UNEI FOSTE CAMPIOANE FOTO-VIDEO. Ce s-a ales de Unirea Urziceni la 16 ani de la titlul care uimea Europa : fotbal la nivel de județ, un stadion părăsit, o echipă uitată
11:06
Cupa României LIVE de la 12:00, tragerea la sorți pentru play-off » Echipele de Liga 1 intră în competiție
Cupa României LIVE de la 12:00 , tragerea la sorți pentru play-off » Echipele de Liga 1 intră în competiție
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
18.08
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
18.08
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
18.08
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
18.08
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 44 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
19.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share