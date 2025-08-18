Se retrage la 19 ani Fiul lui Francesco Totti a cedat presiunii

Cristian Totti (19 ani), fiul lui Francesco Totti, s-a retras prematur din cauza presiunii resimțite, fiind fiul legendei celor de la AS Roma.

Mijlocașul central a evoluat, la nivel de seniori, numai în Serie D.

Cristian Totti, fiul lui Francesco Totti, a decis să se retragă la vârsta de numai 19 ani. Mijlocașul central a confirmat, pentru ziarul local La Nuova Sardegna, că nu va mai juca fotbal: „Da, mă retrag, m-am hotărât”.

Fiul lui Francesco Totti se retrage la doar 19 ani

Ultimul antrenor din cariera lui Cristian Totti, Marco Amelia, spune că tânărul fotbalist a fost afectat de presiunea resimțită de numele pe care îl purta.

Fostul portar al naționalei Italiei de la Campionatul Mondial din 2006 crede că tânărul mijlocaș ar fi putut avea o carieră decentă, chiar dacă nu ar fi atins performanțele tatălui său.

„ Faptul că era fiul lui Totti a afectat evaluările lui ca jucător. Pentru mine, ar fi avut o carieră foarte bună în față ca jucător în Serie C și Serie B ”, a declarat Marco Amelia, antrenorul lui Cristian Totti, de la Olbia, potrivit fanpage.it.

Crescut în academia celor de la AS Roma, Cristian Totti nu a reușit să evolueze pentru prima echipă a „capitolinilor”. El a fost cedat la grupa sub 18 ani a celor de la Frosinone.

După experiența de pe „Benito Stirpe”, Cristian Totti a fost împrumutat la Rayo Vallecano U19, însă nu a reușit să promoveze la echipa de seniori a clubului.

Mijlocașul central a revenit în Italia, unde a evoluat pentru Avezzano și Olbia, în Serie D. Prestațiile sale la cele două formații au fost sub nivelul așteptărilor.

156 de minute a jucat Cristian Totti, în sezonul precedent, pentru Olbia

Fiul lui Francesco Totti a rămas liber de contract, la începutul lunii decembrie 2024. De atunci, nu a mai semnat niciun angajament.

Francesco Totti, legenda fotbalului italian

Tatăl lui Cristian este unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat Italia. A evoluat de-a lungul carierei doar pentru AS Roma, între 1993 și 2017, fiind legenda formației capitoline.

A marcat 307 goluri în 786 de partide oficiale, reușind să câștige titlul, două Cupe și două Supercupe.

Alături de naționala Italiei, pentru care a înscris 9 goluri în 58 de meciuri, Totti a cucerit titlul mondial în 2006 și a jucat o finală de Euro în 2000. La ambele turnee a fost desemnat în echipa ideală.

