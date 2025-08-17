Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni +8 foto
Alessandro Bastoni FOTO: Imago
Campionate

Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 18:18
  • Inter Milano a refuzat oferta de 50.000.000 euro, de la Chelsea pentru Alessandro Bastoni (26 de ani).
  • La capitolul achiziții, clubul de pe San Siro dorește să îl transfere pe Manu Kone (24 de ani), de la AS Roma, dar negocierile ar fi sistate temporar.

De asemenea, Ademola Lookman a intrat în conflict cu Atalanta din cauza negocierilor purtate cu Inter Milano. Fostul mare atacant Didier Drogba a intervenit pentru a rezolva situația.

Drogba intervine  Fostul mare atacant depune o petiție pentru  ca Lookman să poată pleca la Interul lui Chivu
Citește și
Drogba intervine Fostul mare atacant depune o petiție pentru ca Lookman să poată pleca la Interul lui Chivu
Citește mai mult
Drogba intervine  Fostul mare atacant depune o petiție pentru  ca Lookman să poată pleca la Interul lui Chivu

Inter a refuzat oferta lui Chelsea pentru Alessandro Bastoni

În plină perioadă de transferuri, Chelsea și-a îndreptat atenția către fundașul celor de la Inter Milano, Alessandro Bastoni.

Conducerea de pe Stamford Bridge ar fi oferit 50.000.000 euro pentru jucător, însă oficialii italienilor au refuzat, scrie gazzetta.it.

80.000.000 euro
este cota de piață a lui Alessandro Bastoni, potrivit Transfermarkt.

Fundașul este considerat unul dintre cei mai buni jucători din compartimentul defensiv al celor de la Inter, iar vicecampioana Italiei nu dorește să îl vândă. Mai mult, stopper-ul are contactul valabil până în vara anului 2028.

În sezonul precedent, Alessandro Bastoni a fost utilizat în majoritatea partidelor disputate de „nerazzurri” în toate competițiile.

El a evoluat în 57 de meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit 6 pase decisive.

Lookman nu vine la Inter, Chivu îl vrea pe Manu Kone

Pentru că transferul lui Ademola Lookman, de la Atalanta, pare să fie din ce în ce mai greu de realizat, trupa pregătită de Cristi Chivu și-ar fi îndreptat atenția către Manu Kone, fotbalistul celor de la AS Roma.

Inter ar dori să obțină semnătura fotbalistului până la finalul perioadei de transferuri, dar negocierile s-au complicat, conform sursei menționate.

Să vedem ce se întâmplă în următoarele 15-20 de zile: Koné este un jucător foarte puternic, ar fi o pierdere pentru noi. Trebuie să vedem ce se poate face de acum până la sfârșitul perioadei de transferuri Gian Piero Gasperini, antrenor AS Roma

Deși, inițial, conducerea echipei AS Roma și-a dat acordul pentru mutare și fotbalistul s-ar fi aflat în negocieri avansate cu Inter, presiunea fanilor de a nu-l ceda pe Manu Kone l-ar fi convins pe patronul „capitolinilor”, Dan Friedkin, să sisteze negocierile.

Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter)
Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter)

Galerie foto (8 imagini)

Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter) Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter) Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter) Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter) Inter Milano, victorie cu 7-2 în victoria cu echipa U23 a clubului (FOTO: Facebook @ Inter)
+8 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Gafă inexplicabilă VIDEO Silviu Lung, greșeală halucinantă în meciul cu Csikszereda
Superliga
17:20
Gafă inexplicabilă VIDEO Silviu Lung, greșeală halucinantă în meciul cu Csikszereda
Citește mai mult
Gafă inexplicabilă VIDEO Silviu Lung, greșeală halucinantă în meciul cu Csikszereda
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Inter Milano chelsea oferta refuz alessandro bastoni
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
13:32
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
12:28
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
12:20
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
19:07
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
18:34
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
11:26
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 49 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
18.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share