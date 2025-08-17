Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni

Inter Milano a refuzat oferta de 50.000.000 euro, de la Chelsea pentru Alessandro Bastoni (26 de ani).

La capitolul achiziții, clubul de pe San Siro dorește să îl transfere pe Manu Kone (24 de ani), de la AS Roma, dar negocierile ar fi sistate temporar.

De asemenea, Ademola Lookman a intrat în conflict cu Atalanta din cauza negocierilor purtate cu Inter Milano. Fostul mare atacant Didier Drogba a intervenit pentru a rezolva situația.

Inter a refuzat oferta lui Chelsea pentru Alessandro Bastoni

În plină perioadă de transferuri, Chelsea și-a îndreptat atenția către fundașul celor de la Inter Milano, Alessandro Bastoni.

Conducerea de pe Stamford Bridge ar fi oferit 50.000.000 euro pentru jucător, însă oficialii italienilor au refuzat , scrie gazzetta.it.

80.000.000 euro este cota de piață a lui Alessandro Bastoni, potrivit Transfermarkt.

Fundașul este considerat unul dintre cei mai buni jucători din compartimentul defensiv al celor de la Inter, iar vicecampioana Italiei nu dorește să îl vândă. Mai mult, stopper-ul are contactul valabil până în vara anului 2028 .

În sezonul precedent, Alessandro Bastoni a fost utilizat în majoritatea partidelor disputate de „nerazzurri” în toate competițiile.

El a evoluat în 57 de meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit 6 pase decisive.

Lookman nu vine la Inter, Chivu îl vrea pe Manu Kone

Pentru că transferul lui Ademola Lookman, de la Atalanta, pare să fie din ce în ce mai greu de realizat, trupa pregătită de Cristi Chivu și-ar fi îndreptat atenția către Manu Kone, fotbalistul celor de la AS Roma.

Inter ar dori să obțină semnătura fotbalistului până la finalul perioadei de transferuri, dar negocierile s-au complicat, conform sursei menționate.

Să vedem ce se întâmplă în următoarele 15-20 de zile: Koné este un jucător foarte puternic, ar fi o pierdere pentru noi. Trebuie să vedem ce se poate face de acum până la sfârșitul perioadei de transferuri Gian Piero Gasperini, antrenor AS Roma

Deși, inițial, conducerea echipei AS Roma și-a dat acordul pentru mutare și fotbalistul s-ar fi aflat în negocieri avansate cu Inter, presiunea fanilor de a nu-l ceda pe Manu Kone l-ar fi convins pe patronul „capitolinilor”, Dan Friedkin, să sisteze negocierile.

