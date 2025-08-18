Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 0-0. Mai multe controverse au apărut după ce golul lui Eberechi Eze (27 de ani) a fost anulat, în prima etapă din Premier League.

Unicul gol al partidei a fost marcat de mijlocașul ofensiv al lui Crystal Palace din lovitură liberă, însă arbitrul Darren England l-a anulat, ceea ce a creat un adevărat conflict.

Golul lui Eze din meciul cu Chelsea a fost anulat

În minutul 15 al partidei desfășurate pe Stamford Bridge, Crystal Palace a beneficiat de o lovitură liberă. Aceasta a fost executată de Eberechi Eze, care a reușit să înscrie după ce l-a învins pe Robert Sanchez.

Cu toate acestea, arbitrul Darren England a stricat bucuria echipei antrenate de Oliver Glasner. „Centralul” a verificat la VAR faza și a decis că golul nu este valabil, scrie independent.co.uk.

Motivul anulării golului reprezintă poziționarea mult prea apropiată de zid (mai puțin de un metru) a lui Marc Guehi, coechipierul lui Eze, ceea ce este interzis de regulament.

Arbitrul a comunicat tuturor decizia și a spus: „După verificare, numărul șase oaspete [Guehi] se află la mai puțin de un metru de zid în momentul executării șutului. Prin urmare, este o lovitură liberă indirectă și un gol anulat”, conform sursei citate.

Regulamentul (Legea 13) spune:

Atunci când trei sau mai mulți jucători ai echipei în apărare formează un zid, toți jucătorii echipei în atac trebuie să rămână la cel puțin 1 metru de zid până când mingea este în joc.

Dacă, atunci când se execută o lovitură liberă, un jucător al echipei în atac se află la mai puțin de 1 metru de un zid format de trei sau mai mulți jucători ai echipei în apărare, se acordă o lovitură liberă indirectă

Decizia arbitrului, apreciată, dar și contestată

Echipele care sunt în ofensivă trebuie să fie conștiente de regula asta. Vedem jucători care blochează și deranjează tot timpul. Guehi a exagerat cu împingerea jucătorilor. Trebuia să o facă doar puțin Roy Keane, fost jucător la Manchester United

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport