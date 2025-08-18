Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane
Chelsea-Crystal Palace. Foto: IMAGO
Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane

George Neagu
Publicat: 18.08.2025, ora 17:07
Actualizat: 18.08.2025, ora 17:07
  • CHELSEA - CRYSTAL PALACE 0-0. Mai multe controverse au apărut după ce golul lui Eberechi Eze (27 de ani) a fost anulat, în prima etapă din Premier League.

Unicul gol al partidei a fost marcat de mijlocașul ofensiv al lui Crystal Palace din lovitură liberă, însă arbitrul Darren England l-a anulat, ceea ce a creat un adevărat conflict.

Încă un eșec pentru Legia Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionatul din Polonia după eliminarea din Europa League
Încă un eșec pentru Legia Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionatul din Polonia după eliminarea din Europa League
Încă un eșec pentru Legia Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionatul din Polonia după eliminarea din Europa League

Golul lui Eze din meciul cu Chelsea a fost anulat

În minutul 15 al partidei desfășurate pe Stamford Bridge, Crystal Palace a beneficiat de o lovitură liberă. Aceasta a fost executată de Eberechi Eze, care a reușit să înscrie după ce l-a învins pe Robert Sanchez.

Cu toate acestea, arbitrul Darren England a stricat bucuria echipei antrenate de Oliver Glasner. „Centralul” a verificat la VAR faza și a decis că golul nu este valabil, scrie independent.co.uk.

Motivul anulării golului reprezintă poziționarea mult prea apropiată de zid (mai puțin de un metru) a lui Marc Guehi, coechipierul lui Eze, ceea ce este interzis de regulament.

Arbitrul a comunicat tuturor decizia și a spus: „După verificare, numărul șase oaspete [Guehi] se află la mai puțin de un metru de zid în momentul executării șutului. Prin urmare, este o lovitură liberă indirectă și un gol anulat”, conform sursei citate.

Regulamentul (Legea 13) spune:

  • Atunci când trei sau mai mulți jucători ai echipei în apărare formează un zid, toți jucătorii echipei în atac trebuie să rămână la cel puțin 1 metru de zid până când mingea este în joc.
  • Dacă, atunci când se execută o lovitură liberă, un jucător al echipei în atac se află la mai puțin de 1 metru de un zid format de trei sau mai mulți jucători ai echipei în apărare, se acordă o lovitură liberă indirectă

Decizia arbitrului, apreciată, dar și contestată

Echipele care sunt în ofensivă trebuie să fie conștiente de regula asta. Vedem jucători care blochează și deranjează tot timpul. Guehi a exagerat cu împingerea jucătorilor. Trebuia să o facă doar puțin Roy Keane, fost jucător la Manchester United

