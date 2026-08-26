Cea mai slabă echipă din elita FCSB! Clubul a atins de 4 ori cel puțin optimi de finală în Europa, dar doar acum vinde greu și puțin. Comparația cu 2004-2006 și cu 2012-2013
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Superliga

Cea mai slabă echipă din elita FCSB! Clubul a atins de 4 ori cel puțin optimi de finală în Europa, dar doar acum vinde greu și puțin. Comparația cu 2004-2006 și cu 2012-2013

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 15:09
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 15:18
  • Din echipa care reușea parcursul formidabil din 2024-2025, în Europa League, FCSB a reușit să vândă doar 5 jucători, pe care a adunat sub 7 milioane de euro.
  • Între 2004 și 2006, echipa atingea o optime și o semifinală de Cupa UEFA, iar de pe urma acelor jucători s-a ales cu peste 17 milioane de euro.
  • Plafonul a fost spart cu echipa din 2012-2013, care a jucat optimi UEL cu Chelsea: încasări de peste 26 de milioane de euro.
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FCSB a ratat play-off-ul în Liga 1 în 2025-2026, deși în sezonul 2024-2025 atingea un nivel deosebit în cupele europene: record de meciuri într-un sezon, 20 de partide, dar și disputarea optimilor de finală.

În această vară a venit și rușine eliminării cu Auda, după ce în vara lui 2025 se suportaseră două eșecuri cu Shkendija.

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Cea mai slabă echipă din elita FCSB!

Cum pot fi explicate aceste extreme între care s-a aflat FCSB? Poate tocmai cedarea lui Bîrligea în Italia, la Frosinone, pentru doar 1,5 milioane de euro, sub formă de împrumut, arată, de fapt, că FCSB și-a depășit cu mult nivelul în 2024-2025.

Raportat la valoarea jucătorilor, performanța din acel sezon european a fost mult peste cea a fotbaliștilor.

Argumentul e și comparația cu celelalte sezoane în care FCSB reușise să mai atingă cel puțin optimile cupelor europene. S-a mai întâmplat în 3 rânduri, în două perioade.

  • Între 2004 și 2006, echipa a făcut două sezoane fantastice: Primul, cu atingerea optimilor Cupei UEFA, eliminată de Villarreal. Al doilea, 2005-2006, cu semifinală de Cupa UEFA
  • În 2012-2013, FCSB a ajuns iarăși în optimile Europa League, unde a pierdut cu Chelsea, după ce câștigase la București.

Acum, FCSB, raportat la jucătorii cu care a jucat optimi în UEL, în urmă cu două sezoane, a vândut doar 5 nume, pe care a luat sume mici și chiar foarte mici

FCSB 2024-2025

  • Olaru la St. Gilloise (Belgia) - 3.000.000 euro
  • Bîrligea la Frosinone (Italia) - 1.500.000
  • Șut la Al Ain (Emirate) - 1.400.000
  • Lixandru la Al Fateh (Arabia) - 600.000
  • Ștefănescu la Konyaspor (Turcia) - 300.000

TOTAL: 6.800.000

E drept, a trecut puțin timp de la acel sezon european foarte bun, iar în anii următori, dintre jucătorii de atunci ei ar putea fi vânduți și totalul sumei să se mărească.

Doar că din lotul de atunci, 6 oameni de bază au trecut deja de 30 de ani sau chiar sunt mai aproape de retragere, decât de un potențial transfer, astfel că sunt șanse mici ca ei să mai producă vreun venit:

  • Crețu - 37 de ani
  • Radunovic - 34
  • Cisotti - 33
  • M. Popescu - 33
  • Fl. Tănase - 31
  • Dawa - 30

Doar 4 nume ar mai putea să facă, teoretic, obiectul unor vânzări: Târnovanu (26 de ani, 3.000.000 euro cotă pe transfermarkt), Octavian Popescu (23 de ani, 600.000 euro), Miculescu (25 de ani, 2,3 milioane) și Ngezana (29 ani, 2 milioane).

În schimb, echipele din 2004-2006 și apoi 2012-2013 au produs mulți bani în anii care au urmat realizării din primăvara europeană.

FCSB 2004-2006

  • Ogărarau la Ajax (Olanda) - 3.000.000 euro
  • Rădoi la Al Hilal (Arabia) - 6.000.000
  • N. Dică la Catania (Italia) - 2.500.000
  • D. Goian la Palermo (Italia) - 2.000.000
  • Neșu la Utrecht (Olanda) - 1.200.000
  • Nicoliță la St. Etienne (Franța) - 700.000
  • Lovin la TSV 1860 Munchen (Germania) - 600.000
  • Hamutovski la Tom Tomsk (Rusia) - 500.000
  • Paraschiv la Rimini (Italia) - 500.000
  • V. Iacob la Kaiserslautern (Germania) - 500.000
  • Ghionea la Rosov (Rusia) - 100.000

TOTAL - 17.600.000 euro

Suma totală e imensă, mai ales raportată la acei ani. În plus, dintre cei 11 jucători vânduți, doar Ghionea, Hamutovski și Rădoi au plecat în alte campioante decât Occident. Lovin și Iacob au ajuns în Liga 2, însă în Zweite, la cluburi de tradiție: 1860 Munchen și Kaiserslautern.

În cele două sezoane, cu parcurs remarcabil european, antrenorii care au pregătit echipa au fost: Zenga, Protasov și Olăroiu!

FCSB 2012-2013

  • Chiricheș la Tottenham (Anglia) - 8.500.000
  • Gardoș la Southampton (Anglia) - 6.800.000
  • Chipciu la Anderlecht (Belgia) - 3.000.000
  • Pintilii la Al Hilal (Arabia Saudită) - 2.400.000
  • Rusescu la Sevilla (Spania) - 2.200.000
  • Bourceanu la Trabzonspor (Turcia) - 1.300.000
  • Cr. Tănase la Tianjin Teda (China) - 1.000.000
  • Szukala la Al Ittihad (Arabia) - 600.000
  • Adi Popa la Reading (Anglia) - 600.000

TOTAL: 26.400.000 euro

Suma cu care s-a ales FCSB de pe urma acelei generații a fost formidabilă. În sezonul 2012-2013, antrenor a fost Laurențiu Reghecampf.

Diferențele dintre cele 3 perioade sunt enorme. Acum, FCSB efectiv se chinuie să obțină sume importante, în condițiile în care transferurile în Europa și în lume se fac la un nivel incomparabil superior față de 2004-2006 sau 2013.

Acum însă există o foarte mare deosebire față de acele intervale. Echipa n-a urmat, în ciuda unui parcurs formidabil, european în Europa League, traseul ascendent de atunci.

În vara lui 2006, FCSB a accesat grupele Champions League, unde a mers și în următorii 2 ani. În vara lui 2013 s-a petrecut la fel, echipa a câștigat tururile preliminare și a mers în UCL.

În schimb, după sezonul 2024-2025, cu optime de UEL, FCSB a eșuat în preliminariile Champions League: a disputat 4 meciuri cu adversare modeste, Inter D'Escaldes și Shkendija și a pierdut 3 dintre aceste dispute!

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