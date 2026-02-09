În sfârșit, o reacție! Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, dar a făcut ghem adevărul. Sâmbătă seară a pierdut 3 puncte, astăzi a ratat prilejul de a vorbi sincer și de a spune că îi pare rău.

În loc de asta, melodramă și film de ficțiune, în care antrenorul face educație jucătorilor adverși

La o zi și jumătate distanță de la scandalul pe care l-a provocat la meciul CFR - U Cluj, antrenorul italian și-a prezentat versiunea asupra evenimentelor. O rafală de minciuni și de aproximări. Un sacco di bugie, cum spun italienii.

După criza pe care a avut-o în Gruia, urmată de o absență strategică de la contactul cu presa, Bergodi prezintă o desfășurare paralelă a evenimentelor. Paralelă cu realitatea.

„A fost momentul în care eu am auzit de la el (n.red., Andrei Cordea) o vorbă urâtă în limba română. M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat.

După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă. Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. (...) Nu m-am dus spre el să–l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva.

Poate între jucători se poate întâmpla ceva, se spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât. Ok, i-am pus mână în ceafă, apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători” - Cristiano Bergodi la Fanatik.ro

Știe limba română, știe țara

Câteva observații pe materialul clientului. Bergodi se alintă când afirmă că nu cunoaște bine limba română.

Antrenează cu mici pauze de peste 20 de ani în România și este italian. Și dacă era chinez avea timp să aprofundeze limba țării care l-a integrat profesional mai mult decât țara natală.

10 echipe diferite din România în CV-ul lui înseamnă un palmares cu care puțini compatrioți de-ai noștri se pot lăuda.

Inamicii i-au întocmit dosarul

În intervenția de la Fanatik, Bergodi și-a motivat ieșirea prin faptul că înjurăturile și gesturile obscene ale lui Cordea au atins o coardă sensibilă. Suferința provocată de pierderea unor persoane foarte apropiate.

O soră care a decedat de tânără, tatăl dispărut cu câțiva ani în urmă. Totul suprapus peste înjurături de morți. Greu de suportat, da. Totuși, cei mai mulți dintre noi ne-am despărțit la un moment dat de ființe dragi, dar nu știu câți am suferit crize nervoase care să necesite baraj uman în calea furiei noastre.

Nu e prima oară când Cristiano are derapaje de comportament care îngrijorează. Inamicii lui, destui mai ales acum, i-au întocmit deja un dosar gros în care sunt recapitulate episoade în care omul civilizat și chiar simpatic lasă locul unui personaj violent.

Așa cum atunci când ai insuficiență cardiacă mergi la cardiolog, când suferi de insuficiență comportamentală e bine să mergi la cineva care îți poate oferi sprijin de specialitate. Nicio suferință nu este o rușine.

S-a strecurat

Într-o lume ideală, Cristiano Bergodi își asuma greșeala până la capăt. Și cerea să suporte consecințele, cu demnitatea unui legionar roman lăsat la vatră din cauza prea multor răni.

În lumea reală, aceea a compromisului puturos, a blaturilor și a minciunii și a înjurăturilor desfrânate ca fond sonor permanent cum este fotbalul nostru (doar al nostru?), antrenorul a ales să se strecoare pe lângă adevărul incomod.

Viața e grea, compromisu-i mare!

Nu știu cât îi interesează pe oameni, dar este la mijloc aici și o dezamăgire personală. Nu am ieșit împreună la șprițuri cu Cristiano Bergodi, nu am petrecut vacanțe împreună, dar îl cunosc de foarte mult timp și am dezvoltat în ani mulți de muncă o relație profesională sănătoasă. Una bazată pe o simpatie cred că reciprocă.

De aceea, speram altceva acum de la el. Ceva care să calmeze și să ducă în derizoriu declarația de război xenofob a lui Daniel Pancu. Dar asta este. Viața e grea, lupta pentru un trai mai bun ne relativizează principiile. Acum are cuvântul Comisia de Disciplină, iar regulamentul prevede o plajă atât de largă de sancțiuni, că te poți aștepta la orice.