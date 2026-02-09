Cristian Geambașu Cristiano, ce ocazie ai ratat! +18 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu Cristiano, ce ocazie ai ratat!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 16:09
  • În sfârșit, o reacție! Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, dar a făcut ghem adevărul. Sâmbătă seară a pierdut 3 puncte, astăzi a ratat prilejul de a vorbi sincer și de a spune că îi pare rău.
  • În loc de asta, melodramă și film de ficțiune, în care antrenorul face educație jucătorilor adverși 

La o zi și jumătate distanță de la scandalul pe care l-a provocat la meciul CFR - U Cluj, antrenorul italian și-a prezentat versiunea asupra evenimentelor. O rafală de minciuni și de aproximări. Un sacco di bugie, cum spun italienii.

După criza pe care a avut-o în Gruia, urmată de o absență strategică de la contactul cu presa, Bergodi prezintă o desfășurare paralelă a evenimentelor. Paralelă cu realitatea.

„A fost momentul în care eu am auzit de la el (n.red., Andrei Cordea) o vorbă urâtă în limba română. M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat.

După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă. Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. (...) Nu m-am dus spre el să–l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva.

Poate între jucători se poate întâmpla ceva, se spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât. Ok, i-am pus mână în ceafă, apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători” - Cristiano Bergodi la Fanatik.ro

Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport
Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (18 imagini)

Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport
+18 Foto
labels.photo-gallery

Știe limba română, știe țara

Câteva observații pe materialul clientului. Bergodi se alintă când afirmă că nu cunoaște bine limba română.

Antrenează cu mici pauze de peste 20 de ani în România și este italian. Și dacă era chinez avea timp să aprofundeze limba țării care l-a integrat profesional mai mult decât țara natală.

10 echipe diferite din România în CV-ul lui înseamnă un palmares cu care puțini compatrioți de-ai noștri se pot lăuda.

Inamicii i-au întocmit dosarul

În intervenția de la Fanatik, Bergodi și-a motivat ieșirea prin faptul că înjurăturile și gesturile obscene ale lui Cordea au atins o coardă sensibilă. Suferința provocată de pierderea unor persoane foarte apropiate.

O soră care a decedat de tânără, tatăl dispărut cu câțiva ani în urmă. Totul suprapus peste înjurături de morți. Greu de suportat, da. Totuși, cei mai mulți dintre noi ne-am despărțit la un moment dat de ființe dragi, dar nu știu câți am suferit crize nervoase care să necesite baraj uman în calea furiei noastre.

Nu e prima oară când Cristiano are derapaje de comportament care îngrijorează. Inamicii lui, destui mai ales acum, i-au întocmit deja un dosar gros în care sunt recapitulate episoade în care omul civilizat și chiar simpatic lasă locul unui personaj violent.

Așa cum atunci când ai insuficiență cardiacă mergi la cardiolog, când suferi de insuficiență comportamentală e bine să mergi la cineva care îți poate oferi sprijin de specialitate. Nicio suferință nu este o rușine.

S-a strecurat

Într-o lume ideală, Cristiano Bergodi își asuma greșeala până la capăt. Și cerea să suporte consecințele, cu demnitatea unui legionar roman lăsat la vatră din cauza prea multor răni.

În lumea reală, aceea a compromisului puturos, a blaturilor și a minciunii și a înjurăturilor desfrânate ca fond sonor permanent cum este fotbalul nostru (doar al nostru?), antrenorul a ales să se strecoare pe lângă adevărul incomod.

Viața e grea, compromisu-i mare!

Nu știu cât îi interesează pe oameni, dar este la mijloc aici și o dezamăgire personală. Nu am ieșit împreună la șprițuri cu Cristiano Bergodi, nu am petrecut vacanțe împreună, dar îl cunosc de foarte mult timp și am dezvoltat în ani mulți de muncă o relație profesională sănătoasă. Una bazată pe o simpatie cred că reciprocă.

De aceea, speram altceva acum de la el. Ceva care să calmeze și să ducă în derizoriu declarația de război xenofob a lui Daniel Pancu. Dar asta este. Viața e grea, lupta pentru un trai mai bun ne relativizează principiile. Acum are cuvântul Comisia de Disciplină, iar regulamentul prevede o plajă atât de largă de sancțiuni, că te poți aștepta la orice.

CFR Cluj Cristiano Bergodi Universitatea Cluj Daniel Pancu andrei cordea
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share