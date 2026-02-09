Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a oferit prima reacție despre motivul de la care ar fi pornit conflictul cu mijlocașul Andrei Cordea (26 de ani).

Tehnicianul italian a sărit la bătaie la finalul partidei, după un schimb dur de replici.

După meciul din Gruia, italianul a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican. Nu s-a prezentat nici la interviuri, nici la conferința de presă, motivând că nu se simte bine.

Cristiano Bergodi, prima reacție după scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat”

Bergodi susține, la două zile după incident, că jucătorul CFR-ului i-a adresat injurii „de morți”, moment care l-a provocat emoțional.

„Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română.

Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal că regret ceea ce s-a întâmplat.

Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. - Andrei Cordea) făcea gesturi obscene”, a spus Bergodi, conform fanatik.ro.

Tehnicianul susține că nu a avut intenții violente în momentul în care s-a îndreptat spre fotbalist.

„Nu m-am dus spre el să-l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva. Între jucători se poate întâmpla ceva, se mai spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât.

OK, i-am pus mână în ceafă. Apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători.

Normal că i-am împins. Au mai venit și Djokovic, oameni din staff. S-a scris un lucru incredibil de urât despre mine: că am dat cu pumnul.

Cu tot respectul, eu nu am dat cu pumnul. Nici în Cordea, nici în Muhar. Eu doar i-am împins, dar nu am dat cu pumnii. Nu există așa ceva”, a mai spus Bergodi.

De asemenea, Bergodi a precizat că a primit ulterior un mesaj de la Cordea:

„Eu pot să-i fiu tată lui Cordea. Eu nu am dat niciun pumn. Doar am întins mâna. Sunt minciuni, sunt exagerări (n.r. - că ar fi dat cu pumnul). Dacă cei de la comisii se vor uita, vor vedea. Totul e în dinamică

Vreau să vă spun un lucru: eu, aseară (n.r. - duminică) am primit un mesaj de la Cordea. Sunt lucruri private, nu vreau să spun mai multe, doar că el regretă unde s-a ajuns cu acest incident.

Mi-a spus că regretă ce s-a întâmplat. Și-a cerut scuze. Băiatul a fost amabil. Nu i-am răspuns încă, dar avem timp să lămurim această problemă”, a mai declarat antrenorul..

Cristiano Bergodi: „Am suferit mult. Am avut o soră care a murit de tânără. Mi-am pierdut tatăl acum 5-6 ani”

Apoi, antrenorul a explicat motivul pentru care și-a ieșit din minți.

„Eram foarte supărat. Eu am suferit mult. Când se spune de morți, de mamă, de asta... eu am avut o soră care a murit de tânără”.

Mama mea încă trăiește. O am de ani de zile în Italia, e singură. Urmărește totul despre mine. Eu mi-am pierdut tatăl acum 5-6 ani și am suferit mult. Când un om îmi înjură familia, e greu… Nu știu ce pot să mai spun… Mama, pentru mine… (n.r. – îi dau lacrimile).

Eu am suferit mult, când eram la Voluntari, când a murit tata. Ai mei erau de 70 de ani împreună. N-am putut să stau acolo. Tatăl meu a suferit trei luni și n-am putut să stau lângă el, că eram cu munca, la Voluntari. Atunci a fost greu.

În ultimele trei zile, doctorul le-a spus fraților mei, care îl îngrijeau, să mă cheme din România. Nu am putut să vin pentru că eram cu munca și nu l-am mai văzut viu. Am ajuns acolo, în ziua când respira puțin… și a murit. Mama a suferit mult”, a mai spus Bergodi.

Sunt foarte sensibil. Am primit o grămadă de mesaje. Eu cu jucătorii am pus mereu pe primul loc omul, după jucătorul, am arătat empatie. Eu asta cred că e pe primul loc. Faptul că am primit multe mesaje din partea jucătorilor mei e mai mult decât un titlu sau ajungerea în play-off. Pe relația cu omul am pus eu accent mereu. Mereu am plăcerea să revăd jucători pe care i-am antrenat. Eu sunt un oaspete aici în România, de 20 de ani. Cristiano Bergodi

