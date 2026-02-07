„Eu eram arestat acum”  Daniel Pancu a urlat la cameră și a plecat de la interviu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?” +22 foto
Daniel Pancu foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Eu eram arestat acum" Daniel Pancu a urlat la cameră și a plecat de la interviu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?"

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 07.02.2026, ora 23:29
Actualizat: 07.02.2026, ora 23:29
  • CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul gazdelor, a venit furios la flash-interviu, de unde a plecat după doar un minut.

Antrenorul celor de la U Cluj a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, fiind ținut cu greu de staff și jucători. Gestul italianul l-a enervat pe Pancu, care a țipat în fața camerei, apoi a plecat de la interviu.

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?”

„Eu am intrat cu Elveția pe teren (n.r. - când era selecționer la U21) și n-am atins pe nimeni. M-au făcut toți... Nu am cuvinte, eu nu am cuvinte... Românii...

Să-mi vină străin în țară, să-mi bată jucătorul pe teren?! Nu există așa ceva. Nu există. Din minutul 85 a a vrut să intre, nu la final. Nu e adevărat.

Din minutul 85 îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Antrenor străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea?!

Nu mai vorbesc despre fotbal, n-am ce vorbi. Erau favoriți, au avut o zi în plus de odihnă, au avut toate condițiile, o victorie uriașă. La revedere!”, a spus Daniel Pancu la Prima Sport.

Pancu, selecționerul României U21 între 2023 și 2025, i-a calificat pe „tricolori” la Euro 2025. La ultimul meci din preliminarii, 3-1 cu Elveția, tehnicianul a cedat nervos după un fault violent asupra lui Louis Munteanu și a pătruns pe teren, fiind oprit cu greu de jucătorii săi.

A fost suspendat două etape de UEFA, ratând primele două meciuri ale naționalei de la turneul final.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (10).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (10).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, la conferința de presă, Pancu a continuat cu un discurs similar:

„Din păcate, nu a fost minunată atmosfera până la final. Sunt încă marcat și trist. Totuși, chiar și cu căderile astea de tensiune, chiar și cu nervii, ești într-o țară străină. Trebuie să ne respecti pe absolut toți. E o lipsă gravă, crasă de respect la adresa românilor. Antrenor străin să-mi bată mie jucători români în țara mea? Asta nu știu, dar nu pot să-l cataloghez.

Mi-e greu, că am o stare din asta de mă simt un nimeni în țara mea, pe pământul meu. În seara asta eu mă simt un nimeni. Astea sunt senzațiile mele în continuare. Nici nu știu dacă mai are rost să vorbesc despre fotbal.

A fost un meci în care ei plecau clar echipa mai odihnită, aveau toate condițiile să fie favoriți, să ne bată. Ne-am luptat ca niște lei, ca niște lei adevărați. Jucătorii, jos părăria încă o dată. V-am spus că am îngenunchiat la propriu, acum trei săptămâni, în fața lor, după jocul cu Metaloglobus.

Merită mult și e extraordinar să fie în play-off. Nici nu știu dacă pot să vorbesc, am o stare... Credeți-mă, credeți-mă. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Eu am fost în străinătate. Eu am băgat capul în contră. Eu am alergat mai mult decât omul de acolo care mă plătea. Eu respectam țara, cultura, limba. Cum să bat pe cineva? Păi, eram arestat acum. Atât”, a mai spus Pancu.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor

