CFR Cluj - U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”.

CFR Cluj s-a impus în derby-ul din etapa #26 a Ligii 1, însă meciul a fost marcat de o ieșire șocantă a lui Bergodi, care a sărit la Andrei Cordea și apoi s-a contrat cu Karlo Muhar.

CFR Cluj - U Cluj 3-2 . Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Muhar și Cordea

Imediat după fluierul final, antrenorul lui U Cluj a explodat. A intrat pe teren, unde a fost întâmpinat imediat de arbitrul Rareș Vidican, care a încercat să-l calmeze.

N-a reușit, iar Bergodi a fugit spre Cordea pe care l-a luat cu ambele mâini de cap. Djokovic și ceilalți colegi ai atacantului au intervenit rapid și l-au îndepărtat pe tehnician de ținta sa.

În timp ce Vidican îi arăta al doilea „galben” lui Bergodi, Muhar l-a îmbrâncit pe italian, care a reacționat instant, punându-i mâna în gât și lovindu-l cu palma peste față.

Ambele echipe au intervenit, iar Bergodi a fost îndepărtat din zonă și ținut de Lukic și de un membru al staff-ului. Veteranii Camora și Djokovic au mers și ei alături de Panin, directorul sportiv al „feroviarilor”, pentru a-l împăca pe antrenor, care tot încerca să ajungă din nou la Cordea și Muhar.

În cele din urmă, Bergodi a fost calmat și a mers la vestiare, însă n-a mai venit la interviuri și la conferința de presă, motivând că nu se simte bine.

Andrei Cordea a fost și el eliminat, fiind complet nedumerit în momentul în care „centralul” i-a arătat cartonașul roșu.

Imediat după meci, Dan Nistor, jucătorul lui U Cluj, a susținut că atacantul CFR-ului ar fi arătat anumite semne spre banca adversarilor.

Ultrașii au vrut să intre pe teren!

Tot la finalul partidei, o parte dintre ultrașii din peluza celor de la U Cluj au încercat să forțeze poarta pentru a intra pe teren, fiind ținuți cu greu de jandarmi și de stewarzi, cei din urmă folosind inclusiv spray-uri lacrimogene.

