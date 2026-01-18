Cristiano Ronaldo, gest șocant VIDEO. L-a lovit pe portarul advers, după ce echipa sa a marcat: „E un copil de 40 de ani” » Ce s-a întâmplat apoi

Al-Nassr - Al-Shabab 3-2. Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul gazdelor, a făcut mai multe gesturi controversate în timpul partidei.

Fanii l-au criticat pe lusitan prin intermediul rețelelor de socializare.

Al-Nassr avea foarte mare nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul campionatului, Al-Hilal, iar presiunea partidei l-a afectat inclusiv pe Cristiano Ronaldo.

VIDEO. Cristiano Ronaldo, gesturi scandaloase

Imediat după cel de-al treilea gol marcat de gazde, Cristiano Ronaldo a sărbătorit într-un mod controversat: l-a lovit cu palma în cap pe portarul celor de la Al Shabab, Marcelo Grohe.

PTDRRR CR7 a craqué ou quoi ? 😹😹😹😹😹😹 pic.twitter.com/FxW5n0YbzA — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) January 17, 2026

Goalkeeperul și colegii săi au protestat vehement când au văzut că starul lusitan nu este avertizat de arbitru, scrie ole.com.ar.

Mai mult, în timp ce aștepta repunerea balonului în joc, Cristiano Ronaldo s-a uitat spre Marcelo Grohe și l-a ironizat.

Lusitanul a dus pumnii la ochi, transmițându-i brazilianului că este plângăcios.

Cristiano Ronaldo zoando os jogadores adversários kkkpic.twitter.com/9NyTVGQtZu — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 17, 2026

După fluierul de final al partidei, Cristiano Ronaldo și-a cerut scuze față de Marcelo Grohe pentru gestul sfidător făcut în timpul partidei. Mai mult, cei doi s-au îmbrățișat amical.

Cristiano Ronaldo, criticat dur de fani

Fanii nu au trecut cu vederea gesturile lui Ronaldo din partida cu Al Shabab și l-au criticat pe rețelele de socializare:

„Omul e ciudat.”

„Un gest rușinos, indiferent de încărcătura meciului.”

„E un copil de 40 de ani.”

„Câtă lipsă de respect.”

„Portarul nici nu s-a uitat la el când l-a îmbrățișat. Nici nu merita.”

Al-Nassr , în cursă pentru primul loc

Al-Nassr se află într-o situație complicată în campionat. Până la duelul cu Al-Shabab, echipa din Riad înregistrase 3 înfrângeri consecutive, motiv pentru care Al-Hilal s-a distanțat în fruntea clasamentului.

În prezent, diferența dintre primele două clasate din campionatul Arabiei Saudite este de 4 puncte, însă Al-Nassr are un meci disputat în plus.

Al-Hilal va întâlni astăzi, de la ora 19:30, pe stadionul King Khalid Sports City, pe ocupanta locului 10, Neom.

Clasamentul ligii Arabiei Saudite

Poziție /Echipă Meciuri jucate Punctaj 1. Al-Hilal 14 38 2. Al-Nassr 15 34 3. Al-Ahli 15 34 4. Al-Taawoun 14 31 5. Al-Qadisiyah 14 30 6. Al-Ittihad 15 27 7. Al-Ettifaq 15 25 8. Al-Khaleej 15 24 9. Al Fateh 15 21 10. Neom 14 20 11. Al-Hazm 14 16 12. Al Feiha 15 14 13. Al Kholood 15 12 14. Al-Shabab 15 11 15. Damac 15 11 16. Al-Riyadh 14 9 17. Al Akhdoud 15 8 18. Al-Najma Sauid 15 3

