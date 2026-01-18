Cristiano Ronaldo, gest șocant VIDEO. L-a lovit pe portarul advers, după ce echipa sa a marcat: „E un copil de 40 de ani” » Ce s-a întâmplat apoi
Cristiano Ronaldo FOTO: Captură - X
Campionate

Cristiano Ronaldo, gest șocant VIDEO. L-a lovit pe portarul advers, după ce echipa sa a marcat: „E un copil de 40 de ani” » Ce s-a întâmplat apoi

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 11:39
  • Al-Nassr - Al-Shabab 3-2. Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul gazdelor, a făcut mai multe gesturi controversate în timpul partidei.
  • Fanii l-au criticat pe lusitan prin intermediul rețelelor de socializare.

Al-Nassr avea foarte mare nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul campionatului, Al-Hilal, iar presiunea partidei l-a afectat inclusiv pe Cristiano Ronaldo.

VIDEO. Cristiano Ronaldo, gesturi scandaloase

Imediat după cel de-al treilea gol marcat de gazde, Cristiano Ronaldo a sărbătorit într-un mod controversat: l-a lovit cu palma în cap pe portarul celor de la Al Shabab, Marcelo Grohe.

Goalkeeperul și colegii săi au protestat vehement când au văzut că starul lusitan nu este avertizat de arbitru, scrie ole.com.ar.

Mai mult, în timp ce aștepta repunerea balonului în joc, Cristiano Ronaldo s-a uitat spre Marcelo Grohe și l-a ironizat.

Lusitanul a dus pumnii la ochi, transmițându-i brazilianului că este plângăcios.

După fluierul de final al partidei, Cristiano Ronaldo și-a cerut scuze față de Marcelo Grohe pentru gestul sfidător făcut în timpul partidei. Mai mult, cei doi s-au îmbrățișat amical.

Cristiano Ronaldo, criticat dur de fani

Fanii nu au trecut cu vederea gesturile lui Ronaldo din partida cu Al Shabab și l-au criticat pe rețelele de socializare:

  • „Omul e ciudat.”
  • „Un gest rușinos, indiferent de încărcătura meciului.”
  • „E un copil de 40 de ani.”
  • „Câtă lipsă de respect.”
  • „Portarul nici nu s-a uitat la el când l-a îmbrățișat. Nici nu merita.”

Al-Nassr, în cursă pentru primul loc

Al-Nassr se află într-o situație complicată în campionat. Până la duelul cu Al-Shabab, echipa din Riad înregistrase 3 înfrângeri consecutive, motiv pentru care Al-Hilal s-a distanțat în fruntea clasamentului.

În prezent, diferența dintre primele două clasate din campionatul Arabiei Saudite este de 4 puncte, însă Al-Nassr are un meci disputat în plus.

Al-Hilal va întâlni astăzi, de la ora 19:30, pe stadionul King Khalid Sports City, pe ocupanta locului 10, Neom.

Clasamentul ligii Arabiei Saudite

Poziție /EchipăMeciuri jucatePunctaj
1. Al-Hilal1438
2. Al-Nassr1534
3. Al-Ahli1534
4. Al-Taawoun1431
5. Al-Qadisiyah1430
6. Al-Ittihad1527
7. Al-Ettifaq1525
8. Al-Khaleej1524
9. Al Fateh1521
10. Neom1420
11. Al-Hazm1416
12. Al Feiha1514
13. Al Kholood1512
14. Al-Shabab1511
15. Damac1511
16. Al-Riyadh149
17. Al Akhdoud158
18. Al-Najma Sauid153

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

cristiano ronaldo Arabia Saudita al shabab al nassr
Știrile zilei din sport
Știri ultima oră Cele mai citite articole
