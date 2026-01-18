Baiaram, transfer în SUA? Mai multe cluburi ar fi pus ochii pe jucătorul de la U Craiova: „Am discutat cu ei” » Oltenii ar putea încasa o sumă uriașă +8 foto
Ștefan Baiaram
Superliga

Baiaram, transfer în SUA? Mai multe cluburi ar fi pus ochii pe jucătorul de la U Craiova: „Am discutat cu ei” » Oltenii ar putea încasa o sumă uriașă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 09:50
  • Impresarul Ioan Becali (73 de ani) susține că Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul Universității Craiova, este dorit în MLS.

După plecarea lui Louis Munteanu la D.C. United, în urma căreia CFR Cluj a încasat 6 milioane de euro, mai multe cluburi din SUA ar fi pus ochii și pe Ștefan Baiaram.

Ioan Becali: „Sunt cluburi importante”

Ioan Becali a anunțat că Ștefan Baiaram, vedeta echipei pregătite de Filipe Coelho, ar putea fi transferat în MLS.

„Pentru Baiaram eu am discutat cu câteva cluburi, am discutat și cu domnul Rotaru, i-am spus cluburile care sunt.

Sunt cluburi importante. El are semnat cu cineva cred, dar eu am o înțelegere cu domnul Rotaru, în momentul în care echipele pe care i le-am spus eu vin să îl ia, va pleca prin firma noastră.

Cred că șansa lui era să meargă cu Craiova mai departe, în primăvară (n.r. - primăvara europeană din Conference League), să joace acele meciuri până în vară”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

Impresarul a mai adăugat că dacă Baiaram va avea evoluții bune în Liga 1, atunci ar putea pleca în vară, la o formație de calibru din MLS.

„Eu aud din culise că și pentru Baiaram se vorbește în America. Jucătorii care pleacă în America se întorc mai repede decât din orice altă parte a lumii.

Baiaram, dacă e cu picioarele pe pământ și cu capul ca lumea, să facă un retur ca lumea, să se lupte pentru titlu și pentru un loc în cupele europene și în vară să plece la o echipă importantă”.

Ioan Becali: „Poate să sară și de 7 milioane de euro”

Impresarul a precizat și ce sumă ar putea încasa Universitatea Craiova în cazul plecării lui Baiaram.

„Pot fi și 6 sau 7, depinde de el. Cred că ofertă de 4,5 milioane a avut de la o echipă din Turcia.

Poate să sară și de 7 milioane, depinde de el, dacă ia campionatul și mai dă încă 4-5 goluri în sezonul regulat, plus încă 3 în play-off, e altceva, când trecem de 15 goluri. Am auzit din culise că îl vor americanii, dar nu e echipa care l-a transferat pe Louis Munteanu”, a mai declarat Ioan Becali.

În acest sezon, Ștefan Baiaram este un jucător de bază pentru formația antrenată de Filipe Coelho. Atacantul a bifat 31 de apariții în toate competițiile, a marcat 10 goluri și a oferit 4 pase decisive.

2028
este anul când o să expire contractul lui Ștefan Baiaram cu U Craiova

Pentru formația din Bănie urmează meciul cu Petrolul Ploiești de luni, de la ora 20:00, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova transfer liga 1 mls giovanni becali stefan baiaram
