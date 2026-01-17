„Nu am fost foarte bine” Alex Dobre, după victoria Rapidului: „ Dacă vrem să ne luptăm la vârful campionatului...” + Ce a spus Grameni +13 foto
Alex Dobre FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Nu am fost foarte bine" Alex Dobre, după victoria Rapidului: „ Dacă vrem să ne luptăm la vârful campionatului..." + Ce a spus Grameni

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 22:57
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 09:03
  • RAPID - METALOGLOBUS 1-0. Alexandru Dobre (27 de ani) a vorbit despre victoria obținută de gruparea giuleșteană la primul meci din 2026.

Golul marcat de Dobre i-a adus Rapidului trei puncte, care au dus-o momentan în fruntea clasamentului.

RAPID - METALOGLOBUS. Alexandru Dobre: „Dacă vrem să ne batem la primele locuri trebuie să jucăm mai deschis”

Chiar dacă Rapid a câștigat pe final de meci, căpitanul Rapidului este de părere că echipa a meritat victoria, chiar dacă în prima parte a meciului evoluția nu a fost cea dorită.

„Am avut ocazii, trebuia să le fructificăm mai bine. Inclusiv eu am ratat două, dar mă bucură că totul s-a încheiat cu bine. Ne așteptam să fie greu, atunci când joci cu o echipă care nu are nimic de pierdut e cel mai greu.

Am analizat la pauză ce s-a întâmplat în prima repriză, am văzut ce putem schimba și mă bucur că am făcut lucruri bune și am câștigat.

Nu am fost foarte bine în prima parte. Dacă vrem să ne luptăm la vârful campionatului trebuie să avem un joc mult mai deschis, mult mai bun”, a declarat Alex Dobre, la Prima Sport.

Alex Dobre: „Lucrăm din greu și sper ca asta să se vadă în scurt timp”

Dobre a discutat despre modul în care echipa ar putea arăta în viitorul apropiat și despre suporteri, care au protestat la acest meci, făcându-și apariția pe stadion abia în minutul 15.

„Am stabilit cu băieții că fiecare meci trebuie tratat ca o finală și că trebuie să scoatem maximum de la fiecare partidă. Lucrăm din greu și sper ca asta să se vadă în cel mai scurt timp.

Suporterii contează enorm de mult. Ne bucurăm că ne-au fost alături, au fost minunați, ca de fiecare dată”, a mai spus Dobre.

Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro)

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) Rapid - Metaloglobus FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Constantin Grameni: „Mă așteptam la un meci greu”

Constantin Grameni, cel care i-a pasat decisiv lui Alex Dobre în această seară:

„Suntem fericiți, sunt trei puncte muncite. Mă bucur că am reușit o pasă de gol.

Sincer, eu mă așteptam să fie greu. Ei au declarat că nu au nimic de pierdut. Au luat puncte cu FCSB, cu Craiova, nu se punea problema să credem că avem meci ușor.

Dacă a pierdut campioana la ei, nu cred că e puțin că nu am dat șut pe poartă în prima repriză. Noi nu am cadrat șuturile și trebuie să muncim mai mult la acest capitol. Și ei joacă bine și și-au dorit cele trei puncte.

(n.r. - despre temperatura scăzută) A fost foarte greu, venind de la 15 grade la cele din seara asta...Nu îmi mai simt mâinile”.

VIDEO. Golul marcat de Alex Dobre în Rapid - Metaloglobus 1-0

liga 1 rapid metaloglobus alex dobre
