Megan Rapinoe (40 de ani), fosta jucătoare din naționala de fotbal feminin a Statelor Unite, a criticat dur regimul Trump, după ce Renee Good, mamă a trei copii, a fost ucisă în Minneapolis săptămâna trecută.

Renee Good a fost împușcată mortal de un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), iar Rapinoe a criticat dur administrația condusă de Donald Trump.

Megan Rapinoe critică administrația Trump: „Este inuman ce se întâmplă”

Megan Rapinoe este o cunoscută contestatară a lui Donald Trump, ea criticându-l pe liderul american de mai multe ori de-a lungul timpului. Acum, după moartea lui Renee Good, aceasta a lansat un nou atac la adresa administrației actuale din SUA.

„Cred este anormal ce se întâmplă, pentru că tot timpul administrația Trump a efectuat aceste raiduri și a făcut oamenii să dispară.

Le iau telefoanele din mâini oamenilor. Este ilegal să facă asta. Practic, îi intimidează și îi amenință pe oameni să nu protesteze, iar asta se întâmpla în mare parte în Minneapolis.

Este foarte trist ce s-a întâmplat. Evident, inimile noastre sunt alături de familia lui Renee Good, de comunitatea ei și de toți oamenii care o iubesc și o susțin”, a declarat Megane Rapinoe, conform dailymail.co.uk.

Megan Rapinoe: „Sper să se întâmple ceva pe viitor”

Rapinoe a mai declarat că speră ca oamenii să își dea seama că lucrurile nu se întâmplă așa cum ar trebui și ca situația să se schimbe pe viitor.

„Tot ceea ce se întâmplă este anormal și cred că toată lumea a văzut asta.

Sper că lumea se va ridica și, indiferent de ce va fi, fie că este vorba de alegeri anticipate sau proteste, va transmite mesajul că asta nu este ceea ce ne dorim”, a mai spus Rapinoe.

