Entuziasm major în India, după ce s-a aflat că Ronaldo (40 de ani) ar putea să joace acolo în cadrul Ligii Campionilor Asiei 2.

Formația sa, Al-Nassr, va evolua împotriva lui FC Goa, echipa de pe locul secund din liga indiană.

Vestea că celebrul Cristiano Ronaldo va merge să joace împotriva lui FC Goa a stârnit un val de bucurie în rândul indienilor.

Cristiano Ronaldo va merge în India pentru meciul Al-Nassr - FC Goa

Vineri, 15 august, au avut loc tragerile la sorți pentru Liga Campionilor Asiei 2, moment care a dat startul sărbătorii în India.

A reação dos jogadores do FC Goa, da Índia, ao saberem que enfrentarão o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia 2.



Al-Nassr, echipa unde joacă Cristiano Ronaldo, a picat în grupa D alături de FC Goa , formație care a încheiat sezonul trecut din India pe locul 2.

În acea grupă se mai află și Istiklol, din Tadjikistan, și Al-Zawraa, din Irak.

FC Goa - Al Nassr va fi pe 22 octombrie, iar returul pe 5 noiembrie.

Patronul clubului indian, Ravi Puskur, a declarat că partida dintre FC Goa și Al-Nassr va fi cel mai mare meci din toată istoria fotbalului de club din India.

„Este o ocazie unică, un moment de referință pentru sportul nostru”, a spus acesta, conform flashscore.ro.

794 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo în toată cariera lui

Al-Nassr a încheiat sezonul trecut din Arabia Saudită abia pe locul 3, la 13 puncte de campioana Al-Ittihad.

Evoluțiile nu au fost cele mai extraordinare pentru saudiți, în ciuda numelor sonore prezente în lot, precum Sadio Mane, Otavio, Brozovic sau Laporte.

Cristiano Ronaldo s-a alăturat clubului saudit în 2023, din postura de jucător liber de contract.

Până acum, starul portughez a jucat 105 meciuri pentru Al-Nassr în toate competițiile și a înscris 93 de goluri.

12 milioane de euro valorează Cristiano Ronaldo, conform Transfermarkt

Clauza din contractul lui Cristiano Ronaldo cu Al Nassr

Încă nu este clar dacă starul portughez va merge în India pentru acest meci.

Contractul lui Ronaldo are o clauză care îi permite să sară peste meciuri, în funcție de preferințe. El a ratat toate meciurile în deplasare ale lui Al-Nassr din faza grupelor sezonul trecut, din motive de securitate.

În Liga Campionilor AFC 2023-24, Ronaldo a mers în Iran pentru un meci din turneu, dar a existat o problemă logistică uriașă, atât pentru autoritățile locale, cât și pentru securitatea lui Ronaldo.

S-a decis atunci ca Ronaldo să nu joace în deplasare în faza grupelor, cu excepția cazului în care echipa se află în pericol de eliminare.

