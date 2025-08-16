Incidente la Dinamo - UTA  Sancțiunile Jandarmeriei: un agent de pază a luat amendă + ce se întâmplă cu fanul care a aruncat cu un pahar în Colțescu +40 foto
Suporteri Dinamo FOTO: Sport Pictures
Incidente la Dinamo - UTA Sancțiunile Jandarmeriei: un agent de pază a luat amendă + ce se întâmplă cu fanul care a aruncat cu un pahar în Colțescu

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 12:53
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 12:56
  • La meciul dintre Dinamo și UTA Arad au avut loc mai multe evenimente reprobabile, astfel că Jandarmeria a aplicat mai multe sancțiuni.

Dinamo și UTA au remizat, scor 1-1, în etapa #6 a Ligii 1. Meciul s-a disputat pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională, cu peste 10.000 de spectatori în tribune. „Câinii” l-au încheiat în 8 jucători de câmp, după eliminările lui Milanov și Mihai.

Incidente la Dinamo - UTA

La partida de pe Arena Națională au avut loc mai multe evenimente negative.

La finalul partidei, un suporter al formației bucureștene a aruncat cu un pahar de carton, plin cu apă, în direcția brigăzii de arbitri care părăsea suprafața de joc.

  • Brigada de la Dinamo - UTA:

    Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius

Ulterior, personalul firmei de pază a încercat identificarea persoanei în cauză, însă fără succes.

De asemenea, alți doi suporteri au intrat în conflict cu oamenii de la securitate, aceștia fiind sancționați ulterior cu amendă în valoare de 1.500 de lei și suspendare timp de un an pe stadion.

Totodată, un angajat al firmei de pază prezente la stadion a fost sancționat contravențional cu 500 de lei, deoarece a adresat injurii unor suporteri cu care a intrat în conflict.

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (7).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (7).jpg

Comunicatul Jandarmeriei după Dinamo - UTA 1-1

„La finalul partidei de fotbal, un suporter al echipei FC DINAMO București, dispus în Tribuna I, a aruncat un pahar de carton, cu apă, în direcția arbitrilor care părăseau suprafața de joc.

Personalul societății specializate de pază și protecție contractate de organizator a încercat identificarea persoanei în cauză, însă aceasta s-a sustras.

În acest context, jandarmii desfășoară verificări specifice pentru identificarea persoanei și aplicarea măsurilor legale care se impun, aceasta riscând o sancțiune contravențională cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, precum şi interzicerea accesului la competiţiile şi jocurile sportive de fotbal pe o perioadă de un an.

Totodată, în momentul încercării de identificare a persoanei în cauză, alți doi bărbați au intrat în conflict cu personalul de securitate, motiv pentru care au fost aplicate două sancţiuni contravenționale, în valoare de 1500 lei fiecare, și interzicerea accesului la competiţiile şi jocurile sportive de fotbal pe o perioadă de un an, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

Sub un alt aspect, a fost sancționat contravențional și un angajat al societății specializate de pază și protecție, cu amendă în valoare de 500 de lei, pentru adresarea de injurii la adresa spectatorilor cu care a avut divergențe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Jandarmeria.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
