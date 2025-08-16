„Iau pastile de 5 ani”  Erik Lamela, mărturisire cutremurătoare după retragere: „Mi-a fost frică și credeam că va fi sfârșitul”
Erik Lamela FOTO: IMAGO
Campionate

„Iau pastile de 5 ani" Erik Lamela, mărturisire cutremurătoare după retragere: „Mi-a fost frică și credeam că va fi sfârșitul"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 16.08.2025, ora 12:38
  • Erik Lamela (33 de ani) și-a anunțat retragerea din fotbal și a vorbit despre problemele medicale grave pe care le-a avut.

În ultimul sezon, argentinianul a evoluat în Grecia, la AEK Atena, echipă pentru care evoluează din acest sezon românul Răzvan Marin.

Erik Lamela, mărturii cutremurătoare după retragere: „Iau pastile de 5 ani”

Argentinianul a pus capăt carierei de fotbalist și a povestit greutățile prin care a trecut în ultimii ani.

„Pentru cei care nu știu, am probleme cu șoldurile . Au început acum 11 ani, iar în 2017 am fost operat la ambele, cel stâng fiind cel mai afectat.

A fost un an dificil. Mi-a fost foarte frică. Credeam că ar putea fi sfârșitul carierei mele, iar eu aveam 25 de ani. Cu multe sacrificii, petrecând ore întregi la kinetoterapie, întărind musculatura la sală, cu injecții și tratamente nenumărate, am reușit să joc mai mult decât dublu față de cât au estimat medicii - 4 ani.

Nimic nu a fost ușor. Să am dureri, să joc și să mă antrenez chiar și în condiții de disconfort a devenit o parte normală a vieții mele de zi cu zi”, a declarat Erik Lamela, citat de tn.com.

De cinci ani iau pastile înainte de fiecare meci pentru a fi într-o formă mai bună , începând cu cea mai mică doză și, recent, luând doza maximă cu două zile înainte de meci pentru a putea fi pregătit. Din acest motiv, am decis să pun capăt la toate acestea. Astăzi se termină tot acest efort. Erik Lamela

Erik Lamela: „Mă simt ușurat”

Fotbalistul a vorbit despre ultimul său sezon la AEK Atena și a explicat motivele pentru care a luat decizia de a-și încheia cariera.

„Anul acesta mi-a fost foarte greu să joc fiecare meci, antrenându-mă doar pe bicicletă și la sală. Aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi public lui Matias Almeyda pentru că mi-a permis să fac acest lucru și coechipierilor mei pentru că au acceptat.

În ultimul an, lucrurile s-au schimbat. Clubul nu mai acceptă modul meu de a mă antrena și înțeleg perfect asta. De aceea am fost de acord să terminăm în relații bune. Am în suflet liniștea că am mers până la capăt și nu am ascuns nimic.

Această călătorie a ajuns la sfârșit. M-am bucurat de ea de multe ori. Fotbalul m-a învățat, fără îndoială, să fiu o persoană mai puternică și să nu renunț niciodată.

O parte din mine este tristă pentru că nu voi mai juca... las în urmă ceea ce mă pasionează și ceea ce am făcut aproape toată viața”, a mai adăugat Erik Lamela.

Cei de la River Plate m-au format, oferindu-mi totul, de la mâncare la școală, educație. Nu am uitat nimic. Îmi amintesc de toți cei care m-au ajutat. Nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil fără ei Erik Lamela

VIDEO „Rabona” lui Lamela, cu care a luat premiul Puskas în 2021

  • Lamela a crescut la River Plate (Argentina), unde și-a făcut debutul profesionist în 2009.
  • În 2011 s-a transferat la AS Roma, unde a atras atenția prin tehnică și stilul spectaculos de joc.
  • În 2013 a fost cumpărat de Tottenham Hotspur pentru o sumă-record la acel moment pentru club, 30 de milioane de euro+bonusuri.
  • A jucat opt sezoane în Anglia, fiind cunoscut pentru creativitatea sa și pentru golurile spectaculoase, inclusiv execuții din celebra „rabona”.
  • Apoi, a câștigat UEFA Europa League în 2023, cu Sevilla
  • A fost convocat la toate loturile de tineret și are meciuri la naționala mare a Argentinei, deși nu a fost niciodată o prezență constantă.

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
