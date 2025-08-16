Veste bună pentru FCSB Radunovic a revenit după accidentare și va fi apt pentru play-off-ul Europa League

Risto Radunovic (33 de ani) și-a revenit după accidentarea suferită și va putea juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul e o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională, de la 21:30.

Fundașul stânga al celor de la FCSB nu a jucat în returul cu Drita din turul 3 preliminar al Europa League, scor 3-1, din cauza unei accidentări care i-a cauzat dureri puternice.

Radunovic a revenit după accidentare

Fundașul stânga al campioanei României revine pe teren după accidentarea suferită și va fi apt la meciul cu scoțienii , scrie fanatik.ro.

Fotbalistul muntenegrean a suferit o pubalgie, numită și hernie sportivă, care i-a provocat dureri intense la efort, iar staff-ul tehnic al FCSB a decis să nu-l includă în lot pentru meciul retur cu Drita, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 3-1 (6-3 la general).

Radunovic a fost în Serbia pentru a se trata, iar după câteva ședințe de recuperare acesta nu a mai simțit dureri.

Totuși, el nu va fi folosit în meciul cu Rapid de mâine, 17 august, pentru a putea fi 100% apt pentru turul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

1 milion de euro valorează Risto Radunovic, conform Transfermarkt

Program infernal pentru FCSB

Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous urmează o perioadă foarte aglomerată. În perioada 17-30 august, FCSB va disputa 5 meciuri.

Următoarele meciuri pentru FCSB:

Rapid (deplasare) - duminică, 17 august, de la 21:30

(deplasare) - duminică, 17 august, de la 21:30 Aberdeen (deplasare) - joi, 21 august, de la 21:45

(deplasare) - joi, 21 august, de la 21:45 FC Argeș (acasă) - duminică, 24 august, de la 21:30

(acasă) - duminică, 24 august, de la 21:30 Aberdeen (acasă) - joi, 28 august, de la 21:30

(acasă) - joi, 28 august, de la 21:30 CFR Cluj (deplasare) - sâmbătă, 30 august, ora nu este stabilită

Deci, în doar două săptămâni, formația antrenată de Elias Charalambous va juca nu mai puțin de 5 partide. Cele mai importante sunt tururile cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport