Inel de peste două milioane de $! O poveste de vis: cererea în căsătorie care a făcut înconjurul lumii +16 foto
Cristiano, Georgina și inelul care a înnebunit rețelele sociale
Special

Inel de peste două milioane de $! O poveste de vis: cererea în căsătorie care a făcut înconjurul lumii

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 11:57
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 11:57
  • Pe 11 august 2025, Georgina Rodriguez a anunțat logodna cu Cristiano Ronaldo printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”

Inelul de logodnă a captat imediat atenția tuturor, fiind descris ca un diamant oval impresionant, estimat între 2 și 5 milioane de dolari!

Inelul de minimum 2 milioane de dolari / Instagram Inelul de minimum 2 milioane de dolari / Instagram
Inelul de minimum 2 milioane de dolari / Instagram
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Citește și
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Citește mai mult
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”

Cu experți care susțin că piatra centrală ar putea avea între 15 și 35 de carate, cu claritate „D Flawless”, valoarea ar putea depăși ușor 3 milioane USD.

Povestea de dragoste dintre Cristiano și Georgina e una de film

Povestea de dragoste dintre cei doi este una modernă, începută ca un basm urban. Ea, o tânără vânzătoare la un magazin de lux, el, unul dintre cei mai celebri și bogați sportivi din lume.

Totul a început în 2016, când Ronaldo s-a întâlnit cu Georgina la un magazin Gucci din Madrid, unde ea lucra ca vânzătoare.

imago28640781.jpg
imago28640781.jpg

Galerie foto (16 imagini)

ronaldo2.jpg imago1039178135.jpg imago1056537863.jpg imago418913022.jpg imago1036171745.jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Conform versiunii oficiale, Ronaldo a fost cel care a făcut primul pas, impresionat de frumusețea și carisma ei. După o primă întâlnire scurtă, cei doi s-au revăzut câteva săptămâni mai târziu la un eveniment al unui brand de modă și au început să se cunoască mai bine.

Georgina Rodriguez, mamă de doi copii, mamă vitregă pentru alți trei

Georgina a povestit ulterior că a simțit de la început o conexiune specială și că a fost "dragoste la prima vedere". Relația lor a evoluat rapid, iar în ianuarie 2017, au apărut public împreună pentru prima dată, la un eveniment FIFA, alături de fiul cel mare al fotbalistului, Cristiano Jr.

Odată cu intrarea în familia Ronaldo, viața Georginei s-a schimbat radical. A părăsit locul de muncă și a început să se dedice vieții de familie. Ea a devenit mama biologică a doi dintre copiii lui Ronaldo: Alana Martina, născută în 2017, și Bella Esmeralda, născută în 2022.

Georgina este, de asemenea, o mamă vitregă iubitoare pentru ceilalți trei copii ai fotbalistului, Cristiano Jr. și gemenii Eva și Mateo, care au venit pe lume cu ajutorul unor mame surogat.

Georgina și Cristiano Ronaldo au pierdut un copil la naștere

Cu toate că relația lor a părut mereu solidă în public, cuplul a trecut și prin momente dificile. Unul dintre cele mai grele a fost în 2022, când au pierdut unul dintre gemeni la naștere, pe micuțul Angel. Ei au gestionat această tragedie cu discreție, dar au vorbit deschis despre sprijinul pe care și l-au oferit reciproc.

Sub lumina reflectoarelor, Georgina s-a transformat dintr-o tânără necunoscută într-un model, influencer și femeie de afaceri. A devenit un nume recunoscut la nivel global, cu milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și un reality show de succes pe Netflix, numit „I Am Georgina”, care le-a permis fanilor să arunce o privire în viața ei de zi cu zi.

Citește și

„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Superliga
11:32
„Becali m-a jignit” Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Citește mai mult
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
„Atac terorist!” VIDEO. Baza de antrenament a celor de la Palmeiras a fost atacată de suporteri » De la ce a pornit conflictul
Campionate
23:58
„Atac terorist!” VIDEO. Baza de antrenament a celor de la Palmeiras a fost atacată de suporteri » De la ce a pornit conflictul
Citește mai mult
„Atac terorist!” VIDEO. Baza de antrenament a celor de la Palmeiras a fost atacată de suporteri » De la ce a pornit conflictul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
cristiano ronaldo georgina rodriguez
Știrile zilei din sport
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Nationala
09:00
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Campionate
12.08
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Citește mai mult
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
12.08
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
12.08
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Campionate
12.08
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Citește mai mult
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Superliga
12.08
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Citește mai mult
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul
Superliga
12.08
Rotaru și-a onorat promisiunea FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul și-a primit cadoul
Citește mai mult
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 19 rapid 29 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share