Inel de peste două milioane de $! O poveste de vis: cererea în căsătorie care a făcut înconjurul lumii

Pe 11 august 2025, Georgina Rodriguez a anunțat logodna cu Cristiano Ronaldo printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”

Inelul de logodnă a captat imediat atenția tuturor, fiind descris ca un diamant oval impresionant, estimat între 2 și 5 milioane de dolari!

Inelul de minimum 2 milioane de dolari / Instagram

Cu experți care susțin că piatra centrală ar putea avea între 15 și 35 de carate, cu claritate „D Flawless”, valoarea ar putea depăși ușor 3 milioane USD.

Povestea de dragoste dintre Cristiano și Georgina e una de film

Povestea de dragoste dintre cei doi este una modernă, începută ca un basm urban. Ea, o tânără vânzătoare la un magazin de lux, el, unul dintre cei mai celebri și bogați sportivi din lume.

Totul a început în 2016, când Ronaldo s-a întâlnit cu Georgina la un magazin Gucci din Madrid, unde ea lucra ca vânzătoare.

Conform versiunii oficiale, Ronaldo a fost cel care a făcut primul pas, impresionat de frumusețea și carisma ei. După o primă întâlnire scurtă, cei doi s-au revăzut câteva săptămâni mai târziu la un eveniment al unui brand de modă și au început să se cunoască mai bine.

Georgina Rodriguez, mamă de doi copii, mamă vitregă pentru alți trei

Georgina a povestit ulterior că a simțit de la început o conexiune specială și că a fost "dragoste la prima vedere". Relația lor a evoluat rapid, iar în ianuarie 2017, au apărut public împreună pentru prima dată, la un eveniment FIFA, alături de fiul cel mare al fotbalistului, Cristiano Jr.

Odată cu intrarea în familia Ronaldo, viața Georginei s-a schimbat radical. A părăsit locul de muncă și a început să se dedice vieții de familie. Ea a devenit mama biologică a doi dintre copiii lui Ronaldo: Alana Martina, născută în 2017, și Bella Esmeralda, născută în 2022.

Georgina este, de asemenea, o mamă vitregă iubitoare pentru ceilalți trei copii ai fotbalistului, Cristiano Jr. și gemenii Eva și Mateo, care au venit pe lume cu ajutorul unor mame surogat.

Georgina și Cristiano Ronaldo au pierdut un copil la naștere

Cu toate că relația lor a părut mereu solidă în public, cuplul a trecut și prin momente dificile. Unul dintre cele mai grele a fost în 2022, când au pierdut unul dintre gemeni la naștere, pe micuțul Angel. Ei au gestionat această tragedie cu discreție, dar au vorbit deschis despre sprijinul pe care și l-au oferit reciproc.

Sub lumina reflectoarelor, Georgina s-a transformat dintr-o tânără necunoscută într-un model, influencer și femeie de afaceri. A devenit un nume recunoscut la nivel global, cu milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și un reality show de succes pe Netflix, numit „I Am Georgina”, care le-a permis fanilor să arunce o privire în viața ei de zi cu zi.

