„Atac terorist!” VIDEO. Baza de antrenament a celor de la Palmeiras a fost atacată de suporteri » De la ce a pornit conflictul

Baza de antrenament a formației braziliene Palmeiras a fost vandalizată cu artificii și petarde de către un grup de suporteri.

Acțiunea fanilor vine ca urmare a unui conflict între conducere, staff și ultrași.

Baza de antrenament a celor de la Palmeiras, atacată de suporteri

Centrul de pregătire al formației braziliene a fost atacat cu artificii și petarde în dimineața zilei de duminică. Potrivit clubului, nimeni nu a fost rănit, deși la bază se aflau atât jucătorii și staff-ul, cât și angajați ai clubului, anunță jovempan.br.

Clubul brazilian a luat legătura cu autoritățile și se așteaptă ca cei vinovați să fie depistați de către poliție.

Atacul suporterilor vine după ce Palmeiras a fost eliminată din optimile Cupei Braziliei de Corinthians, scor 3-0 la general, una dintre marile rivale ale „verzilor”.

O centro de treinos do Palmeiras, clube de futebol brasileiro treinado pelo português Abel Ferreira, foi alvo de ataque com “bombas e petardos” na madrugada deste domingo, agravando a tensão entre os adeptos e a direção e equipa técnica. pic.twitter.com/hnD8a44Ei0 — O Jogo (@ojogo) August 10, 2025

„În primele ore ale zilei de duminică, un grup de suporteri a atacat cu lașitate Centrul de Fotbal Palmeiras, punând în pericol integritatea fizică a sportivilor și a altor angajați ai clubului care se aflau acolo în pregătire pentru meciul cu Ceará din Campionatul Brazilian. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Bombe și petarde au fost aruncate asupra centrului de antrenament al clubului, într-un atac terorist cu caracteristici similare cu cel care a avut loc în octombrie 2024, când infractori deja identificați de poliție au ucis un fan al lui Cruzeiro pe Rodovia Fernão Dias.

Nu putem tolera, cu atât mai puțin normaliza, faptul că fotbalul devine un mediu din ce în ce mai toxic, în care pacea este permanent în pericol.

În acest sens, clubul regretă complicitatea diferitelor instituții media care, încă din ajunul ultimului derbi, au dat publicitate, adesea fără niciun simț critic, amenințărilor proferate de indivizi violenți care încearcă să se impună prin frică”, a transmis Palmeiras.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport