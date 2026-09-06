Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui nou moment viral în Golf, de data asta chiar în timpul derby-ului Al Ittihad - Al Nassr, scor 2-1.

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Ronaldo se bucură de finalul carierei în Arabia Saudită. Deși echipa sa era condusă în derby-ul cu rivala Al Ittihad, portughezul a oferit un moment amuzant alături de Danilo, căpitanul gazdelor.

VIDEO+FOTO. Cristiano Ronaldo, moment viral în derby-ul din Golf

În minutul 82, la scurt timp după ce Kaabi a intrat pe teren, fotbalistul lui Al Ittihad s-a îndreptat spre Danilo și i-a înmânat o hârtie cu indicații de la antrenorul Wissing.

În apropiere se afla și Cristiano Ronaldo. Portughezul s-a apropiat de Danilo și s-a lipit de spatele acestuia, încercând să vadă peste umărul fundașului ce scria pe bilețel.

Danilo s-a speriat inițial când s-a trezit cu Ronaldo lângă el. Brazilianul s-a repliat rapid și i-a întins pentru o fracțiune de secundă hârtia portughezului.

Cei doi au izbucnit imediat în râs, iar momentul a devenit viral pe rețelele sociale.

كريستيانو رونالدو يحاول قراءة ورقة التوجيهات الخاصة بمدرب الاتحاد 🔥🎥#الاتحاد_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/5x5rZYxsdQ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 5, 2026

După meci, Al Ittihad a postat pe contul de X o imagine cu momentul și o „înțepătură” la adresa rivalei: „Trișează și tot pierd!”.

Al Ittihad s-a impus cu 2-1 și i-a provocat rivalei prima înfrângere de la începutul sezonului.

Gazdele au început excelent și au înscris de două ori în prima repriză, prin Ilenikhena. Angelo a redus din diferență pentru Al Nassr.

În urma rezultatului, campioana ocupă pe locul 2 după primele cinci etape, la trei puncte în spatele liderului Al Hilal. Al Ittihad ocupă poziția a 4-a, la patru puncte distanță.

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