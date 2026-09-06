- Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui nou moment viral în Golf, de data asta chiar în timpul derby-ului Al Ittihad - Al Nassr, scor 2-1.
Ronaldo se bucură de finalul carierei în Arabia Saudită. Deși echipa sa era condusă în derby-ul cu rivala Al Ittihad, portughezul a oferit un moment amuzant alături de Danilo, căpitanul gazdelor.
VIDEO+FOTO. Cristiano Ronaldo, moment viral în derby-ul din Golf
În minutul 82, la scurt timp după ce Kaabi a intrat pe teren, fotbalistul lui Al Ittihad s-a îndreptat spre Danilo și i-a înmânat o hârtie cu indicații de la antrenorul Wissing.
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În apropiere se afla și Cristiano Ronaldo. Portughezul s-a apropiat de Danilo și s-a lipit de spatele acestuia, încercând să vadă peste umărul fundașului ce scria pe bilețel.
Danilo s-a speriat inițial când s-a trezit cu Ronaldo lângă el. Brazilianul s-a repliat rapid și i-a întins pentru o fracțiune de secundă hârtia portughezului.
Cei doi au izbucnit imediat în râs, iar momentul a devenit viral pe rețelele sociale.
După meci, Al Ittihad a postat pe contul de X o imagine cu momentul și o „înțepătură” la adresa rivalei: „Trișează și tot pierd!”.
Al Ittihad s-a impus cu 2-1 și i-a provocat rivalei prima înfrângere de la începutul sezonului.
Gazdele au început excelent și au înscris de două ori în prima repriză, prin Ilenikhena. Angelo a redus din diferență pentru Al Nassr.
În urma rezultatului, campioana ocupă pe locul 2 după primele cinci etape, la trei puncte în spatele liderului Al Hilal. Al Ittihad ocupă poziția a 4-a, la patru puncte distanță.