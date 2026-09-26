Edi Iordănescu (48 de ani) și Victor Pițurcă (70 de ani), doi dintre foștii selecționeri ai României, au analizat primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în actualul mandat la echipa națională, pierdut cu 1-2 în Suedia, în Liga Națiunilor.

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Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 20, Dennis Man a egalat pentru România în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a stabilit scorul final în minutul 43.

Edi Iordănescu: „Aveam nevoie de un atacant clasic”

„Bîrligea, am spus înainte de meci, chiar public, că a fost printre cei care, pe mine, m-a surprins un pic că nu a fost, pentru că e o soluție de careu printre puținele pe care noi le aveam în lotul lărgit în acest moment.

Aveam nevoie de un atacant clasic de careu pentru finalul jocului, pentru că mingile alea care le aduceam în treimea adversă și care încercam să le introducem în careu trebuia să aibă la adresă pe cineva care să poată să le gestioneze”, a spus Iordănescu, potrivit fanatik.ro.

„Ca suporter, m-a mulțumit prima repriză”

Iordănescu a evitat să conteste alegerile tactice ale lui Hagi.

„Nu vreau să comentez alegerile lui Gică, am fost acolo și știu cum e. El este cel care analizează și gândește planul tactic. Formula lui a avut logică. Gică a vrut superioritate și pe linia de fund, în plan defensiv, dar și pe plan ofensiv.

Ca suporter, m-a mulțumit prima repriză, chiar dacă am început cu emoții. Am avut momente bune, dar rămânem cu un regret. Puțin naivi, din păcate. Am primit două goluri când jocul lor nu părea neapărat amenințător.

Am egalat, dar după iar a fost o naivitate și am încasat gol. Eu rămân pozitiv. Nu putem spune că nu au meritat, dar și noi puteam mai mult.

Avem nevoie de rezultate, dar asta este provocarea lui Gică Hagi… să găsească formula. Căutările sale trebuie să aibă un final cât mai repede. Trebuie să îi dăm încredere ca să poată să își ducă munca la final cu rezultatele pe care le așteptăm toți”, a mai spus Edi Iordănescu.

FOTO. Golul marcat de Dennis Man

Pițurcă: „Suedia are mai mulți jucători de calitate, iar asta a făcut diferența”

Victor Pițurcă, selecționer al României în trei mandate și omul care a calificat naționala la EURO 2000 și EURO 2008, a declarat:

„În general, am rămas cu o impresie bună, nu una rea, dar știm că trebuie să câștigăm puncte. Nu am luat niciun punct. Foarte rapid trebuie să lăsăm acest joc în spate, e deja de domeniul trecutului, și să ne gândim la cel mai important meci din această grupă, cel care urmează, cu Bosnia.

Suntem obligați să-l câștigăm dacă vrem să terminăm pe unul dintre primele două locuri. Perioadele bune de joc au fost împărțite. Sigur că au fost mai multe de partea Suediei, e normal, au niște jucători mai valoroși, dar nu s-a văzut o diferență atât de mare.

Să nu uităm că Suedia a trecut și ea prin momente dificile, nu a câștigat vreo zece jocuri înainte de Mondial. Nu e o echipă de nivelul Franței, Spaniei, Angliei și așa mai departe, dar parcă are mai mulți jucători de calitate, iar asta a făcut diferența”, a declarat fostul selecționer conform gsp.ro.

FOTO. Primul gol primit de România în meciul cu Suedia

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