Hagi, analizat după Suedia - România Ce au spus foștii selecționeri: „Aveam nevoie de un atacant clasic” + ce problemă a sesizat Pițurcă +56 foto
Echipa naţională a României. Foto: Sportpictures
Nationala

Hagi, analizat după Suedia - România Ce au spus foștii selecționeri: „Aveam nevoie de un atacant clasic” + ce problemă a sesizat Pițurcă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 17:08
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 18:48
  • Edi Iordănescu (48 de ani) și Victor Pițurcă (70 de ani), doi dintre foștii selecționeri ai României, au analizat primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în actualul mandat la echipa națională, pierdut cu 1-2 în Suedia, în Liga Națiunilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 20, Dennis Man a egalat pentru România în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a stabilit scorul final în minutul 43.

Un român, alături de granzii din Formula 1  Pilotul David Cosma Cristofor, confirmat în manșa inaugurală a Trophy Malaysia
Citește și
Un român, alături de granzii din Formula 1 Pilotul David Cosma Cristofor, confirmat în manșa inaugurală a Trophy Malaysia
Citește mai mult
Un român, alături de granzii din Formula 1  Pilotul David Cosma Cristofor, confirmat în manșa inaugurală a Trophy Malaysia

Edi Iordănescu: „Aveam nevoie de un atacant clasic”

„Bîrligea, am spus înainte de meci, chiar public, că a fost printre cei care, pe mine, m-a surprins un pic că nu a fost, pentru că e o soluție de careu printre puținele pe care noi le aveam în lotul lărgit în acest moment.

Aveam nevoie de un atacant clasic de careu pentru finalul jocului, pentru că mingile alea care le aduceam în treimea adversă și care încercam să le introducem în careu trebuia să aibă la adresă pe cineva care să poată să le gestioneze”, a spus Iordănescu, potrivit fanatik.ro.

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (11).jpeg
Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (11).jpeg

Galerie foto (56 imagini)

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (18).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZo (1).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZo (2).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZo (3).jpg
+56 Foto
labels.photo-gallery

„Ca suporter, m-a mulțumit prima repriză”

Iordănescu a evitat să conteste alegerile tactice ale lui Hagi.

„Nu vreau să comentez alegerile lui Gică, am fost acolo și știu cum e. El este cel care analizează și gândește planul tactic. Formula lui a avut logică. Gică a vrut superioritate și pe linia de fund, în plan defensiv, dar și pe plan ofensiv.

Ca suporter, m-a mulțumit prima repriză, chiar dacă am început cu emoții. Am avut momente bune, dar rămânem cu un regret. Puțin naivi, din păcate. Am primit două goluri când jocul lor nu părea neapărat amenințător.

Am egalat, dar după iar a fost o naivitate și am încasat gol. Eu rămân pozitiv. Nu putem spune că nu au meritat, dar și noi puteam mai mult.

Avem nevoie de rezultate, dar asta este provocarea lui Gică Hagi… să găsească formula. Căutările sale trebuie să aibă un final cât mai repede. Trebuie să îi dăm încredere ca să poată să își ducă munca la final cu rezultatele pe care le așteptăm toți”, a mai spus Edi Iordănescu.

FOTO. Golul marcat de Dennis Man

Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1
Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (38 imagini)

Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1
+38 Foto
labels.photo-gallery

Pițurcă: „Suedia are mai mulți jucători de calitate, iar asta a făcut diferența”

Victor Pițurcă, selecționer al României în trei mandate și omul care a calificat naționala la EURO 2000 și EURO 2008, a declarat:

„În general, am rămas cu o impresie bună, nu una rea, dar știm că trebuie să câștigăm puncte. Nu am luat niciun punct. Foarte rapid trebuie să lăsăm acest joc în spate, e deja de domeniul trecutului, și să ne gândim la cel mai important meci din această grupă, cel care urmează, cu Bosnia.

Suntem obligați să-l câștigăm dacă vrem să terminăm pe unul dintre primele două locuri. Perioadele bune de joc au fost împărțite. Sigur că au fost mai multe de partea Suediei, e normal, au niște jucători mai valoroși, dar nu s-a văzut o diferență atât de mare.

Să nu uităm că Suedia a trecut și ea prin momente dificile, nu a câștigat vreo zece jocuri înainte de Mondial. Nu e o echipă de nivelul Franței, Spaniei, Angliei și așa mai departe, dar parcă are mai mulți jucători de calitate, iar asta a făcut diferența”, a declarat fostul selecționer conform gsp.ro.

FOTO. Primul gol primit de România în meciul cu Suedia

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (33 imagini)

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
+33 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
echipa nationala a romaniei victor piturca romania gica hagi suedia Edi Iordanescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:27
Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”
Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”
14:55
„Ei au prima opțiune” Dorit de FCSB și Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu a reacționat
„Ei au prima opțiune” Dorit de FCSB și Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu a reacționat
14:04
Hagi: „Nu suntem Spania” Dialog între selecționer și GOLAZO.ro pe tema sistemului naționalei și a poziției în joc a lui Dennis Man: „Eu o iau de jos”
Hagi: „Nu suntem Spania” Dialog între selecționer și GOLAZO.ro pe tema sistemului naționalei și a poziției în joc a lui Dennis Man: „Eu o iau de jos”
13:44
Norris, pus la zid de argentinieni Val de critici și mesaje homofobe, după declarațiile de la Baku: „Ești acolo datorită banilor tatălui tău”
Norris, pus la zid de argentinieni  Val de critici și mesaje homofobe, după declarațiile de la Baku: „Ești acolo datorită banilor tatălui tău”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Superliga
10:17
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo:  bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
Superliga
09:43
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo: bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
Citește mai mult
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo:  bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
Nationala
26.09
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
Citește mai mult
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete
B365
26.09
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete
Citește mai mult
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share