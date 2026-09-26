City, datoare și către FCSB? Mihai Stoica, după ce fosta adversară din Liga Campionilor a fost găsită vinovată: „De unde să scoată banii?”

Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să primească despăgubiri din partea lui Manchester City, după încălcarea multiplelor reguli financiare.

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Clubul englez a fost găsit vinovat pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare pe care le-a primit, urmând să fie stabilite sancțiunile pe care aceștia le vor primi.

În cel mai rău caz, „cetățenii” ar putea fi retrogradați din Premier League.

Mihai Stoica: „Pagubele se ridică la multe zeci de miliarde. De unde să scoată banii?”

FCSB a fost eliminată în 2016 de Manchester City, din play-off-ul Ligii Campionilor, scor 0-6 la general. Astfel, echipa a ratat grupele UCL, ceea ce a însemnat o pierdere de aproximativ 13,7 milioane de euro.

Întreabat acum dacă există posibilitatea ca FCSB să solicite acești bani drept despăgubire, oficialul a răspuns:

„Ok, ne așezăm la «masa credală», dar cred că e o chestie absurdă. În situația în care noi și toate echipele care au jucat împotriva lor, din Premier League, Cupa Angliei, din Champions League și în foarte multe competiții am cere daune, cred că pagubele pricinuite de ei se ridică la multe zeci de miliarde probabil. De unde să scoată banii?.

Eu nu cred că va exista o instanță care să îi oblige să plătească daune financiare. În schimb, cred că va exista o instanță sportivă. Vor ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Probabil vor fi retrogradați, cine știe în ce eșalon. Probabil în Non-League, nu în fotbalul profesionist. Cred că aici se închide totul. Nici nu a mai fost un caz de genul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

În plus, deși echipa dispune de resurse financiare uriașe și multă influență a conducătorilor, Stoica consideră că „cetățenii” nu vor scăpa de retrogradare.

„Nu sunt un specialist în dreptul sportiv, dar eu nu cred că vor mai fi acceptați să evolueze într-o ligă profesionistă din Anglia. Nu știu cât de jos vor fi retrogradați, dar sigur vor fi retrogradați”, a mai spus acesta.

Trofeele cucerite de Manchester City, care ar putea fi puse în pericol, dacă instanța va decide acest lucru, potrivit marca.com:

Premier League: 2011-12, 2013-14 și 2017-2018

FA Cup: 2011

Cupa Ligii Angliei: 2013-14, 2015-16 și 2017-18

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