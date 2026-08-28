Ce vulpoi! FOTO.  Cum a putut să marcheze Cristiano Ronaldo golul 978! Postecoglou l-a schimbat din nou +20 foto
Campionate

Ce vulpoi! FOTO. Cum a putut să marcheze Cristiano Ronaldo golul 978! Postecoglou l-a schimbat din nou

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 23:10
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani), atacantul lui Al Nassr, a marcat golul decisiv în victoria cu Al Taawon, scor 2-1, și a ajuns la 978 de reușite în întreaga carieră.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cristiano Ronaldo continuă cursa către borna incredibilă de 1.000 de goluri. Portughezul a înscris din nou pentru Al Nassr și mai are nevoie de numai 22 de reușite pentru a-și îndeplini marele obiectiv.

Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”
Citește și
Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”
Citește mai mult
Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”

Cristiano Ronaldo, golul 978 al carierei

Oaspeții au deschis scorul în minutul 11, prin Al Hurayji, însă Al Nassr a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Samu Costa a marcat în minutul 45+5, iar echipele au intrat la vestiare la egalitate.

Imediat după pauză, în minutul 50, Joao Felix a pătruns în careu prin partea stângă și a întors balonul în centru pentru Simakan. Acesta a șutat puternic, pe jos, iar Ronaldo, aflat la aproximativ trei metri de poartă și chiar pe traiectoria balonului, a deviat mingea în plasă.

Cristiano Ronaldo, golul 978 (18).jpg
Cristiano Ronaldo, golul 978 (18).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Cristiano Ronaldo, golul 978 (1).jpg Cristiano Ronaldo, golul 978 (2).jpg Cristiano Ronaldo, golul 978 (3).jpg Cristiano Ronaldo, golul 978 (4).jpg Cristiano Ronaldo, golul 978 (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Ronaldo nu a încheiat partida pe teren. Ange Postecoglou l-a înlocuit în minutul 80, după ce îl schimbase la pauză etapa trecută.

A făcut scandal la precedentul meci

Ronaldo fusese în centrul atenției și în etapa precedentă, când Al Nassr s-a impus cu 3-2 împotriva lui Al Ettifaq.

La primul meci ca titular în noul sezon, portughezul și-a pierdut cumpătul după al doilea gol marcat de adversari. Al Nassr juca în zece din minutul 14, când Bento a văzut cartonașul roșu, iar între buturi a intrat Al Otaibi, un portar de numai 18 ani.

Imediat după al doilea gol, Ronaldo a gesticulat nemulțumit și a dat din cap, apoi și-a vărsat nervii pe coechipieri.

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)

Galerie foto (22 imagini)

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
+22 Foto
labels.photo-gallery

Cristiano nu s-a calmat cu una cu două și a plecat furios la vestiare.

Suporterii locali i-au strigat „Messi, Messi”.

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)

Galerie foto (22 imagini)

Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League) Cristiano Ronaldo, ieșire nervoasă în Al-Ettifaq vs. Al-Nassr (FOTO: captură video ROSHN Saudi League)
+22 Foto
labels.photo-gallery

Lusitanul nu a mai evoluat în repriza secundă! A fost schimbat la pauză cu Abdullah Al Khaibari (30 de ani).

Fără Cristiano Ronaldo pe teren și în inferioritate numerică, Al-Nassr a reușit să întoarcă rezultatul în ultimul sfert de oră al meciului.

Ronaldo, la 22 de goluri de borna 1.000

Reușita cu Al Taawon a fost golul cu numărul 978 din cariera lui Cristiano Ronaldo. Portughezul mai are nevoie de doar 22 pentru a atinge borna de 1.000.

Pentru cine a marcat Ronaldo:

  • Real Madrid: 450
  • Portugalia: 146
  • Manchester United: 145
  • Al Nassr: 131
  • Juventus: 101
  • Sporting: 5
Guendouzi se apără  FOTO. Mijlocașul lui Fenernahce, după ce  a provocat un scandal uriaș cu Lyon
Citește și
Guendouzi se apără FOTO. Mijlocașul lui Fenernahce, după ce a provocat un scandal uriaș cu Lyon
Citește mai mult
Guendouzi se apără  FOTO. Mijlocașul lui Fenernahce, după ce  a provocat un scandal uriaș cu Lyon
Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”
Citește și
Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”
Citește mai mult
Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
cristiano ronaldo al nassr Al Taawon
Știrile zilei din sport
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Diverse
16:13
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Citește mai mult
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Campionate
14:26
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Stranieri
15:34
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Citește mai mult
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Superliga
16:27
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește mai mult
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:46
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
18:02
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
18:39
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
17:42
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Superliga
16:36
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Citește mai mult
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Jocurile Olimpice
13:29
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Citește mai mult
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Campionate
11:02
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Citește mai mult
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
B365
28.08
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share