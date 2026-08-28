- Cristiano Ronaldo (41 de ani), atacantul lui Al Nassr, a marcat golul decisiv în victoria cu Al Taawon, scor 2-1, și a ajuns la 978 de reușite în întreaga carieră.
Cristiano Ronaldo continuă cursa către borna incredibilă de 1.000 de goluri. Portughezul a înscris din nou pentru Al Nassr și mai are nevoie de numai 22 de reușite pentru a-și îndeplini marele obiectiv.
Cristiano Ronaldo, golul 978 al carierei
Oaspeții au deschis scorul în minutul 11, prin Al Hurayji, însă Al Nassr a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză. Samu Costa a marcat în minutul 45+5, iar echipele au intrat la vestiare la egalitate.
Imediat după pauză, în minutul 50, Joao Felix a pătruns în careu prin partea stângă și a întors balonul în centru pentru Simakan. Acesta a șutat puternic, pe jos, iar Ronaldo, aflat la aproximativ trei metri de poartă și chiar pe traiectoria balonului, a deviat mingea în plasă.
Galerie foto (20 imagini)
Ronaldo nu a încheiat partida pe teren. Ange Postecoglou l-a înlocuit în minutul 80, după ce îl schimbase la pauză etapa trecută.
A făcut scandal la precedentul meci
Ronaldo fusese în centrul atenției și în etapa precedentă, când Al Nassr s-a impus cu 3-2 împotriva lui Al Ettifaq.
La primul meci ca titular în noul sezon, portughezul și-a pierdut cumpătul după al doilea gol marcat de adversari. Al Nassr juca în zece din minutul 14, când Bento a văzut cartonașul roșu, iar între buturi a intrat Al Otaibi, un portar de numai 18 ani.
Imediat după al doilea gol, Ronaldo a gesticulat nemulțumit și a dat din cap, apoi și-a vărsat nervii pe coechipieri.
Galerie foto (22 imagini)
Cristiano nu s-a calmat cu una cu două și a plecat furios la vestiare.
Suporterii locali i-au strigat „Messi, Messi”.
Galerie foto (22 imagini)
Lusitanul nu a mai evoluat în repriza secundă! A fost schimbat la pauză cu Abdullah Al Khaibari (30 de ani).
Fără Cristiano Ronaldo pe teren și în inferioritate numerică, Al-Nassr a reușit să întoarcă rezultatul în ultimul sfert de oră al meciului.
Ronaldo, la 22 de goluri de borna 1.000
Reușita cu Al Taawon a fost golul cu numărul 978 din cariera lui Cristiano Ronaldo. Portughezul mai are nevoie de doar 22 pentru a atinge borna de 1.000.
Pentru cine a marcat Ronaldo:
- Real Madrid: 450
- Portugalia: 146
- Manchester United: 145
- Al Nassr: 131
- Juventus: 101
- Sporting: 5