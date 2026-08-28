Matteo Guendouzi (27 de ani), jucătorul lui Fenerbahce, a oferit noi explicații după scandalul uriaș pe care l-a provocat la finalul meciului cu Olympique Lyon, scor 1-2, din play-off-ul Ligii Campionilor.

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Mijlocașul francez le-a arătat mai multe semne obscene fanilor adverși la finalul partidei și s-a bucurat într-un mod provocator în fața acestora.

A izbucnit o bătaie generală pe teren, iar Guendouzi a declarat atunci că fanii lui Lyon i-au insultat familia pe parcursul meciului.

Matteo Guendouzi se apără: „Nu ai voie să sărbătorești victoria?”

Fost jucător la Olympique Marseille, marea rivală a lui Lyon, Matteo Guendouzi a oferit noi clarificări privind scandalul imens în care a fost implicat, prin intermediul unui mesaj postat de Fenerbahce.

„Pe tot parcursul încălzirii, chiar și înainte de meci, întreg stadionul și foarte mulți suporteri au cântat împreună un cântec în care mi-au înjurat mama, familia și copiii.

Așadar, atunci când îți este înjurată întreaga familie timp de mai bine de 120 de minute, este complicat, nu este niciodată plăcut.

Cel mai important era să câștigăm, așa că la final am sărbătorit cum se cuvine… Ești înjurat împreună cu toată familia ta pe tot parcursul meciului și nu ai voie să sărbătorești victoria?

Bineînțeles că am tot dreptul să-mi susțin echipa și să sărbătoresc victoria. Am fost respectuos, pentru că nu am făcut nimic rău, nu am făcut nimic agresiv, nu am făcut nimic de genul acesta”, a declarat Guendouzi, citat de lefigaro.fr.

Guendouzi a fost lăudat ulterior pe rețelele sociale de mai mulți fani ai lui Marseille pentru comportamentul său și pentru că a contribuit la eliminarea lui Lyon din Liga Campionilor.

Matteo Guendouzi a evoluat pentru Olympique Marseille în mai multe rânduri sub formă de împrumut, de la Arsenal. A fost cumpărat definitiv de francezi în 2022 și a părăsit formația de pe Velodrome în 2024, atunci când a fost transferat de Lazio.

103 meciuri a jucat Matteo Guendouzi, în total, pentru Olympique Marseille. A marcat 10 goluri și a oferit 20 de pase decisive

Fenerbahce s-a calificat în faza principală din Liga Campionilor, după ce a trecut de Lyon cu scorul de 3-2 la general.

În cadrul competiției, turcii vor juca cu: Liverpool (A), AS Roma (A), Villarreal (A), Slavia Praga (A), Atletico Madrid (D), Aston Villa (D), Shakhtar Donetsk (D), LASK (D).

Futbolcumuz Matteo Guendouzi, Lyon maçının ardından yaşananlar ve Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’na yükselmemizle ilgili açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/gCrjJ35DFF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2026

Ce s-a întâmplat în meciul cu Lyon

Matteo Guendouzi, mijlocașul francez al lui Fenerbahce, a fost atacat de jucătorii și membrii staff-ului lui Lyon la finalul partidei, după ce a sărbătorit succesul echipei sale într-un mod provocator.

Fostul jucătorul al lui Olympique Marseille, marea rivală a lui Lyon, s-a bucurat din plin de victorie, chiar în fața fanilor adverși, care și-au vărsat nervii pe acesta.

Guendouzi le-ar fi arătat semne obscene suporterilor lui Lyon în timpul încălzirii și i-ar fi înjurat după ce Fenerbahce a marcat golul de 2-0.

În plus, la final, acesta a sărbătorit într-un mod arogant, cu brațele larg deschise, și făcând mai multe semne fanilor, moment în care jucătorii lui Lyon s-au enervat și l-au îmbrâncit pe Guendouzi chiar pe teren.

Romelu Lukaku și Ederson au intervenit pentru a-și apăra colegul, dar scenele șocante nu s-au oprit acolo. Când aceștia se îndreptau spre tunel, mijlocașul francez a continuat să strige către fanii lui Lyon și să se agite.

Cei prezenți în tribune au început să arunce cu pahare și diferite obiecte spre jucătorul lui Fenerbahce. Imediat după acel moment, un membru al staff-ului lui Lyon a încercat să-l agreseze pe Guendouzi.

Turcii au reacționat imediat și l-au imobilizat pe acel bărbat, în tunel începând un nou conflict.

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