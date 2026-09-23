„Nu angajăm fani ai rivalei” Președintele explică strategia clubului: „La noi, angajații susțin echipa de când s-au născut”

André Villas-Boas, 48 de ani, a vorbit despre două dintre principalele teme ale mandatului său la conducerea clubului FC Porto: identitatea clubului și situația financiară.

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Președintele formației portugheze a abordat subiectele atât în cadrul podcastului fostului fotbalist Jon Obi Mikel, cât și la un seminar organizat de Diego Ribas.

Villas-Boas a insistat asupra modelului de organizare al clubului și asupra legăturii dintre FC Porto și membrii săi.

Oficialul consideră că această identitate reprezintă un element important într-un fotbal dominat tot mai mult de cluburi susținute de proprietari cu resurse financiare considerabile.

Președintele lui FC Porto a susținut că oamenii care lucrează în interiorul clubului trebuie să cunoască și să înțeleagă cultura formației. În opinia sa, această legătură trebuie păstrată indiferent de persoana care ocupă funcția de președinte.

Villas-Boas : „Nu putem avea un suporter al lui Benfica în departamentul de marketing”

În cadrul podcastului lui Jon Obi Mikel, Villas-Boas a explicat de ce consideră că statutul de club controlat de membri reprezintă un avantaj în anumite privințe, chiar dacă formațiile deținute de investitori beneficiază adesea de resurse financiare superioare.

„În prezent, nu mai sunt multe cluburi din lume deținute de membri. Concurăm în condiții inegale cu cluburi care au mai mulți proprietari.

Toate aceste cluburi sunt, bineînțeles, foarte bogate, dar cluburile deținute de membri au un avantaj competitiv. Știm unde suntem, cine suntem, avem propria noastră istorie și cultură, construite de membri”, a declarat Villas-Boas.

Fostul antrenor a explicat că această cultură trebuie transmisă mai departe indiferent de schimbările de la nivelul conducerii.

„Indiferent cine este președintele, el va fi întotdeauna responsabil pentru ducerea mai departe a acestei culturi care este deja înrădăcinată în club.

La FC Porto, angajații au susținut Porto încă de când s-au născut, în timp ce la alte cluburi, diferite departamente sunt conduse adesea de oameni din alte orașe, care gândesc diferit, dar nu au înțelegerea culturală necesară pentru a se conecta cu oamenii care iubesc clubul. Noi nu funcționăm așa”, a mai spus acesta.

Apoi, Villas-Boas a formulat foarte direct principiul pe care îl dorește aplicat în cadrul clubului: „Toți cei care lucrează aici susțin Porto. Nu putem avea, de exemplu, un suporter al lui Benfica care să lucreze în departamentul de marketing. Trebuie să ne protejăm cultura, istoria, ceea ce reprezentăm și ceea ce suntem.”

FC Porto și problemele financiare de la începutul mandatului

La seminarul organizat de Diego Ribas, discursul lui Villas-Boas s-a concentrat în principal asupra situației financiare pe care a găsit-o la revenirea sa în structurile clubului.

Președintele lui FC Porto a descris un context în care clubul se confrunta cu obligații financiare importante într-un interval foarte scurt. Potrivit lui Villas-Boas, problemele de lichiditate au influențat inclusiv deciziile sportive luate în timpul sezonului.

„Când am ajuns la FC Porto, situația financiară era teribilă. Aveam 8.000 de euro în cont, trebuia să plătim 15 milioane de euro în următoarele 15 zile și aveam de achitat 100 de milioane de euro în următoarele patru luni”, a povestit oficialul.

Situația a continuat să pună presiune pe club și în perioada de mercato din iarnă. Villas-Boas a explicat că formația portugheză a fost nevoită să vândă jucători pentru a genera venituri importante.

„Apoi am ajuns în ianuarie, evoluam slab în campionat, eram pe locul trei și a trebuit să vindem jucători. L-am vândut pe Galeno la Al Ahli pentru 50 de milioane de euro și pe Nico González la Manchester City pentru 60 de milioane de euro”, a declarat acesta.

110 milioane de euro din transferuri și investiții importante în lot

Vânzările celor doi jucători au adus aproximativ 110 milioane de euro în conturile clubului, bani care au contribuit la depășirea problemelor imediate. În același timp, Villas-Boas a subliniat că FC Porto nu a renunțat la obiectivele sportive.

„Astfel, am obținut încă 110 milioane de euro. Am adus un antrenor de top, tânăr și ambițios, și i-am oferit cea mai mare perioadă de mercato din istoria lui FC Porto, ceea ce înseamnă că am investit 100 de milioane de euro în jucători”, a explicat președintele clubului.

Strategia prezentată de Villas-Boas presupune, astfel, găsirea unui echilibru între necesitatea de a reduce presiunea financiară și construirea unei echipe capabile să concureze la nivel înalt.

Oficialul portughez consideră că actualul lot poate reprezenta una dintre principalele surse de venit pentru club în anii următori, în special prin eventualele transferuri ale unor jucători cu valoare de piață ridicată.

William Gomes, Samu, Froholdt și Diogo Costa, considerați „soluția” financiară

Villas-Boas a susținut că FC Porto are acum cel mai valoros lot din istoria clubului, evaluat de acesta la aproximativ 425 de milioane de euro. Printre jucătorii considerați importanți pentru viitoarea strategie financiară se numără William Gomes, Samu, Froholdt și portarul Diogo Costa.

„Acum FC Porto are cel mai valoros lot din istoria sa, de 425 de milioane de euro. În principiu, în cadrul acestui grup de talente pe care îl avem acum – William Gomes, Samu, Froholdt, Diogo Costa – avem soluția pentru partea financiară”, a spus Villas-Boas.

Președintele lui FC Porto a explicat că eventualele transferuri ale acestor jucători ar trebui să contribuie la reducerea datoriilor și la stabilizarea clubului din punct de vedere economic.

„De aici, din transferurile acestor jucători, vom începe cu adevărat să continuăm reducerea datoriilor într-un mod care să ne permită, în sfârșit, să ne stabilizăm din punct de vedere economic”, a concluzionat Villas-Boas.

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