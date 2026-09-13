„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după  imaginile scandaloase din Arabia Saudită
Cristiano Ronaldo/ Foto; IMAGO
Campionate

„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după imaginile scandaloase din Arabia Saudită

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 20:37
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut o reacție acidă, după ce mai mulți suporteri ai lui Al-Taawon au scandat numele lui Diogo Jota în timpul meciului pierdut, scor 0-6, în fața celor de la Al-Hilal.
  • Fanii au recurs la acest gest pentru a-l provoca pe Ruben Neves (29 de ani), mijlocașul lui Al Hilal și unul dintre cei mai buni prieteni ai regretatului fotbalist portughez.
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Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, au murit pe 3 iulie 2025, într-un accident rutier care a avut loc în Spania.

Moment revoltător VIDEO. Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves » Reacția fotbalistului
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Moment revoltător VIDEO. Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves » Reacția fotbalistului
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Moment revoltător VIDEO. Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves » Reacția fotbalistului

Cristiano Ronaldo a răbufnit, după ce suporterii lui Al-Taawon i-au scandat numele lui Diogo Jota: „Trebuie să existe limite”

Coleg cu Ruben Neves la naționala Portugaliei, Ronaldo a intervenit și a solicitat oficialilor Ligii din Arabia Saudită să ia măsuri drastice împotriva fanilor care au scandat numele lui Jota.

„Liga trebuie să ia măsuri și să pedepsească acest tip de comportament al fanilor. Acesta nu mai este fotbal și trebuie să existe limite.

Persoanele care se comportă așa nu ar trebui să mai aibă voie niciodată să intre pe un stadion”, a fost comentariul lăsat de Ronaldo la o postare pe Instagram, potrivit ESPN.

Comentariu lăsat de Cristiano Ronaldo/ Foto; captură Instagram Comentariu lăsat de Cristiano Ronaldo/ Foto; captură Instagram
Comentariu lăsat de Cristiano Ronaldo/ Foto; captură Instagram

Fanii lui Al-Taawon au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves

În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare, fanii lui Al-Taawoun pot fi auziți scandând în repetate rânduri „Jota, Jota, Jota!”.

Neves a reacționat arătând mai întâi spre ochii săi, apoi spre cer și către suporteri. Gestul a fost tradus ca: „Dumnezeu vede ce faceți”.

La finalul meciului, în zona mixtă, portughezul a avut și o replică scurtă:

„Sper să nu se ducă apoi la rugăciune”, a spus Neves.

Gestul suporterilor lui Al-Taawoun a fost criticat și în Arabia Saudită.

Prezentatorul Waleed Al-Farraj a spus că scandările au depășit limitele rivalității sportive.

Dacă îi strigi „Messi” lui Cristiano Ronaldo, asta ține de rivalitatea dintre ei. Dar să-i scandezi lui Neves numele colegului său decedat este un gest nepotrivit. Cum poți să te joci în felul ăsta cu durerea oamenilor? Trebuie să ai puțină umanitate Waleed Al-Farraj, prezentator TV

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