- Ruben Neves (29 de ani), mijlocașul lui Al-Hilal, a reacționat după ce mai mulți suporteri ai lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota în timpul meciului câștigat de echipa sa cu 6-0, în Saudi Pro League.
- Diogo Jota a murit pe 3 iulie 2025, la vârsta de 28 de ani, într-un accident rutier produs în Spania, alături de fratele său, Andre Silva.
Neves, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai regretatului fotbalist, a răspuns printr-un gest către tribune, apoi a comentat incidentul după partidă.
Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves
În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare, fanii lui Al-Taawoun pot fi auziți scandând în repetate rânduri „Jota, Jota, Jota!”.
Neves a reacționat arătând mai întâi spre ochii săi, apoi spre cer și către suporteri, gest interpretat drept mesajul că „Dumnezeu vede” ceea ce fac.
La finalul meciului, în zona mixtă, portughezul a avut și o replică scurtă:
„Sper să nu se ducă apoi la rugăciune”, a spus Neves.
Gestul suporterilor lui Al-Taawoun a fost criticat și în Arabia Saudită.
Prezentatorul Waleed Al-Farraj a spus că scandările au depășit limitele rivalității sportive.
Dacă îi strigi „Messi” lui Cristiano Ronaldo, asta ține de rivalitatea dintre ei. Dar să-i scandezi lui Neves numele colegului său decedat este un gest nepotrivit. Cum poți să te joci în felul ăsta cu durerea oamenilor? Trebuie să ai puțină umanitate Waleed Al-Farraj, prezentator TV
Al-Hilal s-a impus categoric în fața lui Al-Taawoun, scor 6-0. Gabriel Martinelli a marcat de trei ori, Ollie Watkins a reușit o „dublă”, iar Sultan Mandash a completat tabela. Ruben Neves a oferit și el o pasă decisivă.