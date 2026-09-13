Moment revoltător VIDEO. Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves » Reacția fotbalistului
Diogo Jota și Ruben Neves. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

Moment revoltător VIDEO. Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves » Reacția fotbalistului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 15:16
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 15:16
  • Ruben Neves (29 de ani), mijlocașul lui Al-Hilal, a reacționat după ce mai mulți suporteri ai lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota în timpul meciului câștigat de echipa sa cu 6-0, în Saudi Pro League.
  • Diogo Jota a murit pe 3 iulie 2025, la vârsta de 28 de ani, într-un accident rutier produs în Spania, alături de fratele său, Andre Silva.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Neves, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai regretatului fotbalist, a răspuns printr-un gest către tribune, apoi a comentat incidentul după partidă.

„Stadionul nu este moșie” Dinamo, reacție dură după scandalul de la Miercurea Ciuc: „O întrebare pe care nu mai putem s-o evităm”
Citește și
„Stadionul nu este moșie” Dinamo, reacție dură după scandalul de la Miercurea Ciuc: „O întrebare pe care nu mai putem s-o evităm”
Citește mai mult
„Stadionul nu este moșie” Dinamo, reacție dură după scandalul de la Miercurea Ciuc: „O întrebare pe care nu mai putem s-o evităm”

Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves

În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare, fanii lui Al-Taawoun pot fi auziți scandând în repetate rânduri „Jota, Jota, Jota!”.

Neves a reacționat arătând mai întâi spre ochii săi, apoi spre cer și către suporteri, gest interpretat drept mesajul că „Dumnezeu vede” ceea ce fac.

La finalul meciului, în zona mixtă, portughezul a avut și o replică scurtă:

„Sper să nu se ducă apoi la rugăciune”, a spus Neves.

Gestul suporterilor lui Al-Taawoun a fost criticat și în Arabia Saudită.

Prezentatorul Waleed Al-Farraj a spus că scandările au depășit limitele rivalității sportive.

Dacă îi strigi „Messi” lui Cristiano Ronaldo, asta ține de rivalitatea dintre ei. Dar să-i scandezi lui Neves numele colegului său decedat este un gest nepotrivit. Cum poți să te joci în felul ăsta cu durerea oamenilor? Trebuie să ai puțină umanitate Waleed Al-Farraj, prezentator TV

Al-Hilal s-a impus categoric în fața lui Al-Taawoun, scor 6-0. Gabriel Martinelli a marcat de trei ori, Ollie Watkins a reușit o „dublă”, iar Sultan Mandash a completat tabela. Ruben Neves a oferit și el o pasă decisivă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
al hilal Diogo Jota al taawoun ruben neves
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
Interes pentru FCSB - Petrolul Câte bilete s-au vândut pentru primul meci al roș-albaștrilor pe Arena Națională după 5 luni
Interes pentru FCSB - Petrolul Câte bilete s-au vândut pentru primul meci al roș-albaștrilor pe Arena Națională după 5 luni
15:36
Sfârșitul unei ere Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP! Dominarea lui Nole, Nadal și Federer se încheie după 24 de ani
Sfârșitul unei ere Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP! Dominarea lui Nole, Nadal și Federer se încheie după 24 de ani
15:57
Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare
Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare
15:22
„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din Manchester United - Manchester City
„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din  Manchester United - Manchester City
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Top stiri
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Formula 1
13.09
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Citește mai mult
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit  78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
Campionate
13.09
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit 78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
Citește mai mult
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit  78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după  imaginile scandaloase din Arabia Saudită
Campionate
13.09
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după imaginile scandaloase din Arabia Saudită
Citește mai mult
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după  imaginile scandaloase din Arabia Saudită
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile
B365
05:13
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile
Citește mai mult
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share