Ruben Neves (29 de ani), mijlocașul lui Al-Hilal, a reacționat după ce mai mulți suporteri ai lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota în timpul meciului câștigat de echipa sa cu 6-0, în Saudi Pro League.

Diogo Jota a murit pe 3 iulie 2025, la vârsta de 28 de ani, într-un accident rutier produs în Spania, alături de fratele său, Andre Silva.

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Neves, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai regretatului fotbalist, a răspuns printr-un gest către tribune, apoi a comentat incidentul după partidă.

Fanii lui Al-Taawoun au scandat numele lui Diogo Jota pentru a-l provoca pe Ruben Neves

În imaginile devenite virale pe rețelele de socializare, fanii lui Al-Taawoun pot fi auziți scandând în repetate rânduri „Jota, Jota, Jota!”.

Neves a reacționat arătând mai întâi spre ochii săi, apoi spre cer și către suporteri, gest interpretat drept mesajul că „Dumnezeu vede” ceea ce fac.

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شاااااااااهد ما حدث بين روبن نيفيز وجماهير التعاون بعد ترديد جماهير التعاون اسم صديقه " جوتا "



😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨 https://t.co/roaQ2ApPdj pic.twitter.com/3Bkrl4lT7L — عزيز الدهمشي (@Azizihere1) September 12, 2026

La finalul meciului, în zona mixtă, portughezul a avut și o replică scurtă:

„Sper să nu se ducă apoi la rugăciune”, a spus Neves.

🚨🚨 « J’ESPÈRE QU’ILS NE VONT PAS ALLEZ PRIER APRÈS CE QU’ILS ONT FAIT !!! 😤 »



Ce samedi, les supporters d’Al-Taawon 🇸🇦 ont utilisé le nom de "DIOGO JOTA 🇵🇹🕊️" pour déstabiliser RUBEN NEVES 🇵🇹 en plein match. 🤮🤢



Le karma ? 6-0 POUR AL-HILAL.. et c’est loin d’être assez pour… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2026

Gestul suporterilor lui Al-Taawoun a fost criticat și în Arabia Saudită.

Prezentatorul Waleed Al-Farraj a spus că scandările au depășit limitele rivalității sportive.

Dacă îi strigi „Messi” lui Cristiano Ronaldo, asta ține de rivalitatea dintre ei. Dar să-i scandezi lui Neves numele colegului său decedat este un gest nepotrivit. Cum poți să te joci în felul ăsta cu durerea oamenilor? Trebuie să ai puțină umanitate Waleed Al-Farraj, prezentator TV

Al-Hilal s-a impus categoric în fața lui Al-Taawoun, scor 6-0. Gabriel Martinelli a marcat de trei ori, Ollie Watkins a reușit o „dublă”, iar Sultan Mandash a completat tabela. Ruben Neves a oferit și el o pasă decisivă.

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