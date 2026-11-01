Ten Hag îl atacă pe Cristiano! Ronaldo nu mai avea chef să se antreneze? „Nu dădea totul, e doar o imagine!  Nu mai poate de 7-8 ani!”

Erik ten Hag (56 de ani), directorul sportiv al lui Twente, l-a acuzat pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) că nu mai voia să dea totul la Manchester United.

Antrenorul olandez nu l-a menajat pe portughezul cu care a avut un conflict aprins pe Old Trafford, susținând că nu mai poate să joace la nivel înalt de aproape un deceniu.

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Erik ten Hag a lansat un nou atac la adresa lui Cristiano Ronaldo, într-un interviu acordat pentru ESPN Olanda. Vine la doar o lună distanță după ce olandezul l-a criticat într-un dialog cu The Athletic.

Cei doi au colaborat pe Old Trafford în 2022, însă relația lor s-a deteriorat după portughezul a fost scos din primul „11”. CR7 s-a despărțit de „diavoli” în urma unui scandal imens, după un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan în care a vorbit despre problemele mari din club și l-a atacat frontal pe Ten Hag.

Ten Hag, atac la adresa lui Ronaldo: „Nu mai poate de 7-8 ani!”

Fostul antrenor al lui Manchester United susține că Ronaldo nu mai voia să dea totul la antrenamente și că nu mai era pregătit fizic pentru a face față nivelului exigent din Premier League.

„Fiecare echipă de top trebuie să își îmbrățișeze jucătorul de top, dar și jucătorul de top trebuie să se adapteze echipei. Aceasta era pur și simplu problema cu Ronaldo.

Jucătorii voiau să muncească pentru el, pentru că îl admirau. Să nu fiu înțeles greșit, bineînțeles că este un mare jucător, unul dintre cei mai buni din istorie, dar realitatea este că, în ultimii 7-8 ani, el nu mai poate. S-a terminat după ce a plecat de la Juventus.

Când am preluat echipa, i-am explicat cum o să jucăm și ce rol va avea, ce vreau de la el și ce așteptări să aibă de la mine și de la echipă. Dar, în cele din urmă, el trebuie să dea randament.

Nu mai putea să se supună acestui chin. Să dea totul în fiecare zi. Să se antreneze la maximum pentru a ajunge în formă. Dacă nu ești în formă în Premier League, în Champions League sau la echipa națională a Portugaliei, nu ai nicio șansă.

Încă poate finaliza fazele. Asta se vede. Dar dacă nu mai poți ajunge în careu...”, a spus Erik Ten Hag la ESPN NL.

Acesta este marele talent al lui Real Madrid. Ei văd când începe declinul unui jucător. Iau decizia de a se despărți de el atunci când, pentru lumea din exterior, jucătorul este încă în vârful carierei, dar, de fapt, nu mai poate da randament.” Ten Hag, despre plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid

„Renumit pentru cum se antrenează? E doar o imagine!”

În momentul în care a fost amintit faptul că Ronaldo este renumit tocmai pentru modul în care se antrenează, Ten Hag a venit cu o explicație surprinzătoare.

„Este o imagine construită. Sigur, acesta este modul în care a devenit atât de bun. În cele din urmă însă, el nu mai era dispus să facă asta. Iar dacă nu poți să faci asta, Premier League este nemiloasă, nu iartă pe nimeni. Nu mai poți ține pasul.

I-am arătat ce trebuie să facă. Și el știa, pentru că este conștient de ce trebuie să facă, altfel n-ar fi ajuns la nivelul acesta. Îi pui o oglindă în față, îi spui argumente, îi arăți dovezile. E clar totul. În zilele noastre, totul este contorizat în fotbal. Trebuie să alegi ce vrei să faci”, a adăugat olandezul.

Evident, este un jucător imens. A câștigat Liga Campionilor de 5 ori și a marcat atât de multe goluri. A dat atât de mult fotbalului și toată lumea s-a bucurat de evoluțiile lui, inclusiv eu. Dar, la un moment dat, a trebuit să iau o decizie în interesul echipei și al clubului. Erik Ten Hag

Întrebat dacă a fost o decizie dureroasă, olandezul a explicat că responsabilitatea finală îi aparținea lui Ronaldo:

„Știu că eu am făcut tot ce am putut ca să-l conving să facă ce trebuie. Dar, în cele din urmă, decizia de a depune sau nu efortul necesar a fost la el. Și dacă nu vrei să faci asta, atunci trebuie să iau decizii diferite pentru binele echipei”.

24 de goluri în 38 de meciuri marcase Ronaldo pentru United cu Solskjaer pe bancă. După venirea olandezului a înscris doar de 3 ori în 16 partide, fiind mai mult rezervă

Ten Hag, despre atacul lui Ronaldo: „Nimeni nu poate fi mai mare decât clubul”

Ten Hag a fost întrebat și despre presiunea gestionării unui conflict cu un jucător de calibrul lui Ronaldo, mai ales după ce portughezul a ales să atace direct clubul și staff-ul într-un interviu acordat lui Piers Morgan.

„Un jucător nu poate fi mai mare decât un club sau o țară. Nici Cristiano Ronaldo, nici Messi. În final, echipa trebuie să fie prioritatea. Nu poți să ai succes dacă jucătorul nu dă totul. Atunci se oprește totul.”

În interviul din 2022, Ronaldo îl atacase direct pe Ten Hag și susținuse că nu se simte respectat la Manchester United.

„Nu îl respect pe Ten Hag pentru că nici el nu îmi oferă mie respect. Anumiți oameni nu mă vor aici. Nu doar antrenorul, mai sunt doi-trei băieți. Și nu doar anul acesta, anul trecut de asemenea.

Sincer, nu ar trebui să spun asta. Dar nu îmi mai pasă. Oamenii trebuie să audă adevărul de la mine. Mă simt trădat”, declara atunci Ronaldo.

Ten Hag l-a dat exemplu pe Messi

În final, olandezul a făcut referire și la Lionel Messi, pe care l-a oferit drept exemplu pentru prestația de la CM 2026 și modul în care un jucător de top trebuie să contribuie la succesul echipei.

„Dacă jucătorul de top nu realizează asta... Și acest lucru este remarcabil la Messi. Cum a jucat pentru Argentina, este fantastic să-l vezi. Dar asta necesită și un volum de muncă foarte mare din partea lui Messi.

Toată lumea l-a susținut și toată lumea a muncit pentru el, dar și el a dat înapoi foarte mult”, a încheiat Ten Hag.

Ce s-a întâmplat după plecarea lui Ronaldo

Ten Hag a câștigat Cupa Ligii și Cupa Angliei la United, însă a terminat pe 3 și apoi pe 8. În al treilea sezon a fost demis după un start dezastruos, formația din Manchester aflându-se abia pe locul 14 cu 11 puncte.

Olandezul a preluat-o pe Leverkusen în 2024, însă a fost dat afară după numai 3 meciuri pe banca nemților!

De la începutul acestui an s-a întors la Twente, formație la care s-a format ca jucător, însă ca director tehnic.

De partea cealaltă, Ronaldo s-a mutat în Golf, la Al Nassr, pentru care a marcat 138 de goluri în 160 de meciuri, fiind la doar 15 reușite de borna de 1.000 de goluri în toată cariera.

A cucerit însă doar două trofee, Cupa Campionilor Arabiei (2023) și titlul în Arabia Saudită (2026). De asemenea, a câștigat și Nations League pentru a doua oară cu Portugalia (2025).

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