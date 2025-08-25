Jucător cu pistolul la tâmplă! Anchetă în Anglia după ce un banner controversat a fost afișat de fani într-un meci de Premier League

Federația Engleză de Fotbal a deschis o anchetă după ce fanii lui Crystal Palace au afișat un banner ce îl înfățișa pe Evangelos Marinakis, patronul lui Nottingham, amenințându-l cu pistolul la tâmplă pe Morgan Gibbs-White (25 de ani).

Crystal Palace și Nottingham Forest au remizat, scor 1-1, în etapa #2 din Premier League, pe Selhurst Park.

Pentru Crystal Palace a marcat Ismaila Sarr în minutul 37, în timp ce Nottingham Forest a restabilit egalitatea grație reușitei lui Callum Hudson-Odoi, în minutul 57.

Anchetă după banner-ul dur al fanilor lui Crystal Palace

Suporterii celor de la Crystal Palace au afișat un banner controversat în timpul duelului cu Nottingham Forest.

Acesta îl înfățișa pe patronul clubului de pe City Ground, Evangelos Marinakis, amenințându-l cu pistolul la tâmplă pe Morgan Gibbs-White, atacantul echipei sale, scrie mirror.co.uk.

Federația Engleză de Fotbal s-a autosesizat și a deschis o anchetă.

Fanii lui Crystal Palace au afișat un banner controversat FOTO Imago

Atacul fanilor londonezi face referire la transferul ratat al lui Morgan Gibbs-White la Tottenham. În această vară, atacantul a fost aproape de a semna cu trupa din Londra.

Echipa lui Radu Drăgușin a fost dispusă să plătească clauza de reziliere a lui Morgan Gibbs-White, în valoare de 60 de milioane de euro.

Totuși, jucătorul a acceptat să semneze prelungirea contractului cu Nottingham Forest în urma unei discuții „foarte scurte” cu patronul echipei.

„Cu Morgan (n.r. - Gibbs-White), nu a durat mult să ajungem la o înțelegere. A fost o conversație foarte scurtă, plină de pasiune și dragoste pentru club”, a declarat Evangelos Marinakis, potrivit paginii oficiale de X a clubului.

“We share the same dreams and ambitions.” 💫



Evangelos Marinakis on Morgan Gibbs-White’s new contract. 🗣️ pic.twitter.com/iK6sJ3xVIe — Nottingham Forest (@NFFC) July 27, 2025

Suporterii au pus la îndoială legitimitatea afirmațiilor lui Evangelos Marinakis, atât prin comentarii, cât și prin meme-uri:

„De ce arată ca un om amenințat?”

„Forest ar trebui să fie investigată.”

„Câteva secunde? A avut nevoie de două săptămâni concediu medical.”

Tensiuni între Crystal Palace și Nottingham Forest

Tensiuni între Nottingham Forest și Crystal Palace au existat de la începutul acestei veri, când cele două formații s-au luptat indirect pentru un loc în Europa League.

În luna martie, Crystal Palace a fost somată să prezinte dovezile reorganizării administrative a clubului pentru a putea participa în Europa League.

Motivul care împiedica trupa londoneză să joace în a doua competiție continentală era patronajul comun cu al unui alt club calificat în competiție, Olympique Lyon. Ambele cluburi sunt deținute de americanul John Textor.

După ce UEFA a retrogradat Crystal Palace în Conference League, clubul a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Totuși, instanța de la Lausanne a fost de acord cu decizia forului continental.

În acest caz, TAS a precizat că:

„Regulamentul este clar și nu oferă flexibilitate cluburilor care nu respectă reglementările la data evaluării, așa cum a susținut Palace.

Textor încă avea o influență decisivă asupra ambelor cluburi la data evaluării UEFA.

Comisia a respins, de asemenea, argumentul lui Palace conform căruia aceștia au fost tratați incorect în comparație cu Nottingham Forest și Lyon”.

