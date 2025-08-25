Bruno Fernandes, de neînțeles VIDEO. Portughezul a ratat un penalty în Fulham - Manchester United și a dat vina pe arbitru: „Nu mi-a cerut scuze”
Bruno Fernandes/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Bruno Fernandes, de neînțeles VIDEO. Portughezul a ratat un penalty în Fulham - Manchester United și a dat vina pe arbitru: „Nu mi-a cerut scuze”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 15:55
  • FULHAM - MANCHESTER UNITED 1-1. Bruno Fernandes (30 de ani) vedeta „diavolilor”, a ratat o lovitură de pedeapsă și a dat vina pe arbitru.

Manchester United a beneficiat de un penalty în minutul 38 al partidei de pe Craven Cottage, după ce Mason Mount a fost tras în careu de Calvin Bassey, în urma unui corner.

Inițial, „centralul” partidei Chris Kavanagh a lăsat jocul să continue, dar a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Bruno Fernandes a ratat un penalty, în Fulham - Manchester United 1-1

Așa cum era de așteptat, cel care și-a asumat responsabilitatea a fost Bruno Fernandes, căpitanul formației de pe „Old Trafford”.

Considerat unul dintre cei mai buni executanți de penalty-uri din lume, mijlocașul portughez a trimis lamentabil de la punctul cu var. Mult peste bara transversală.

Penalty-ul executat de Bruno Fernandes/ Foto: IMAGO Penalty-ul executat de Bruno Fernandes/ Foto: IMAGO
Penalty-ul executat de Bruno Fernandes/ Foto: IMAGO

Bruno Fernandes: „Am fost supărat că arbitrul nu și-a cerut scuze”

Pe reluările TV s-a putut observa un detaliu inedit. În momentul în care se pregătea să execute lovitura de pedeapsă, Bruno s-a izbit, total întâmplător, de „central”.

La interviul de după meci, portughezul a dezvăluit că acel moment i-a stricat concentrarea. Totodată s-a arătat deranjat de faptul că Kavanagh nu și-a cerut scuze pentru acel moment.

„Am fost supărat că arbitrul nu mi-a cerut scuze, iar asta m-a declanșat în acel moment. Evident, ca orice executant de penalty, ai propriile rutine, ai propriile lucruri pe care le faci.

Asta nu este o scuză pentru ratarea penalty-ului. Pur și simplu am lovit prost mingea”, a spus Fernandes, potrivit dailymail.co.uk.

După remiza cu Fulham, Manchester United este doar pe locul 16, în Premier League, cu un singur punct, după două etape.

Pentru „diavoli” urmează un duel în Cupa Ligii Angliei, pe terenul celor de la Grimbsby (L4), ca mai apoi să o găzduiască, sâmbătă, pe Burnley.

VIDEO. Rezumatul meciului Fulham - Manchester United 1-1

17:36
