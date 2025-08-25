Djokovic, calificare cu emoții Probleme fizice în primul meci de la US Open: „Al doilea set a fost pentru supraviețuire” + A stabilit un record!
Novak Djokovic FOTO: Imago
Djokovic, calificare cu emoții Probleme fizice în primul meci de la US Open: „Al doilea set a fost pentru supraviețuire” + A stabilit un record!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 15:08
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 15:08
  • Novak Djokovic (38 de ani, #7 ATP) a avut probleme de ordin fizic în timpul meciului din primul tur al US Open.
  • Sportivul sârb s-a calificat în turul 2 al turneului de Grand Slam din SUA după ce a trecut de Learner Tien (19 ani, #50 ATP), 6-1, 7-6, 6-2.

Novak Djokovic a participat la US Open fără să fi bifat vreun meci jucat pe suprafață hard în acest an.

Novak Djokovic, probleme fizice în timpul duelului cu Learner Tien

Novak Djokovic a reușit să obțină victoria împotriva tânărului Learner Tien în minim de seturi: 6-1, 7-6, 6-2.

În ciuda scorului, jucătorul de tenis din Belgrad a avut o dispută complicată cu americanul Tien. Mai mult, în setul secund, „Nole” a părut că nu se află în forma fizică dorită.

„Nu știu ce s-a întâmplat, am fost surprins de cum m-am simţit. Mi-a fost greu să rezist în schimburile lungi și să a fost foarte complicat să mă recuperez după puncte.

Primul set a fost grozav, al doilea a fost pentru supraviețuire, iar al treilea a fost suficient pentru a finaliza.

Jucând împotriva unui tânăr american într-o sesiune de noapte, după șase săptămâni fără un meci oficial, a fost multă tensiune. Dar e bine să spargi gheața și să mergi mai departe”, a spus Novak Djokovic, la conferința de presă, potrivit eurosport.ro.

În turul 2 al ultimului turneu de Grand Slam al acestui an, Novak Djokovic îl va întâlni pe Zachary Svajda (22 de ani, #145 ATP). Americanul a trecut, în runda inaugurală, de maghiarul Zsobor Piros (25 de ani, #156 ATP), 6-4, 6-2, 7-5.

Djokovic a stabilit un nou record în primul tur al turneelor de Grand Slam

Victoria împotriva lui Learner Tien nu i-a adus lui Novak Djokovic numai calificarea în turul 2 al US Open, ci și titlul de jucătorul cu cele mai multe victorii consecutive în prima rundă a turneelor de Mare Șlem.

Sârbul a ajuns la un șir de 75 de victorii în primul act al competițiilor de Grand Slam. De asemenea, este al 18-lea succes consecutiv în primul tur al turneelor de Mare Șlem în compania unui adversar american.

97.5%
este procentajul victoriilor lui Novak Djokovic, all-time, în prima rundă a Grand Slam-urilor
  • „Nole” a câștigat 78 din 80 de dueluri inaugurale în întreaga carieră.

