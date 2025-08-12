Bilete pentru CS Dinamo - CSA Steaua Formația din „Ștefan cel Mare” a pus în vânzare tichete la derby cu un poster inedit

CS Dinamo - CSA Steaua. Au fost puse în vânzare pentru derby-ul etapei #3 din Liga 2.

CS Dinamo - CSA Steaua este programat sâmbătă, de la ora 18:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Partida va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și liveSCORE pe GOLAZO.ro.

„Militarii” au început sezonul cu două victorii, 3-1 cu CS Tunari și 4-1 cu Chiajna. De partea cealaltă, trupa din „Ștefan cel Mare” a pierdut împotriva lui CSC Dumbrăvița, 1-2, și a învins Câmpulung, scor 3-2.

CS Dinamo - CSA Steaua. Au fost puse în vânzare biletele pentru derby-ul din L2

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a celor de la CS Dinamo.

Formația din „Ștefan cel Mare” a promovat derby-ul din Liga 2 cu o imagine dintr-un Dinamo - Steaua cu Ionuț Lupescu și Dan Petrescu , actualul președinte de onoare al CS Dinamo și glorie a clubului de fotbal FC Dinamo din Liga 1, respectiv o legendă a Stelei.

În acest moment bilete pot fi cumpărate doar online, de AICI.

Dacă steliștii se vor deplasa în număr de peste o mie, dinamoviștii nu vor fi susținuți de galeria formației din Liga 1, nici PCH, nici Sud nu vor veni la meci

„Derby de tradiție pe “Arcul de Triumf!”

„CS Dinamo și Steaua joacă într-un meci al pasiunii, al istoriei și al respectului pentru fotbal.

Două cluburi cu povești legendare se reîntâlnesc pe teren pentru a oferi un spectacol pe cinste suporterilor.

Vino să trăim împreună emoția unui duel care onorează trecutul și inspiră viitorul!

Suporterii echipei oaspete au rezervată Peluza Sud.

Hai DINAMO!” a anunțat CS Dinamo pe Facebook.

Prețuri bilete CS Dinamo - Steaua:

Peluză - 25 de lei

Tribună - 35 de lei

VIP - 50 de lei

CSA Steaua și CS Dinamo nu au drept de promovare

Liga 2 a luat start, în urmă cu două săptămâni, iar nouă din cele 22 de formații din campionat nu au drept de promovare în Superligă.

Printre acestea se află CSA Steaua București și CS Dinamo București, întrucât sunt cluburi de drept public , susținute de MApN, respectiv MAI.

Pe lângă cele două formații din Capitală, alte 7 echipe din L2 nu pot promova în prima ligă: CS Afumați, CSC Șelimbăr, CSM Slatina, CSC Dumbrăvița, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița.

