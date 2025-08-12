Sala Polivalentă, gata 90% Arena din Suceava nu are încă drum de acces, parcare sau canalizare +5 foto
Sala Polivalentă din Suceava. Foto: Facebook, @MIS GRUP
Diverse

Sala Polivalentă, gata 90% Arena din Suceava nu are încă drum de acces, parcare sau canalizare

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 17:20
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 17:20
  • Compania bistrițeană MIS GRUP a publicat imagini cu Sala Polivalentă din Suceava.
  • Construcțiile pentru noua arenă ar fi finalizate în proporție de circa 90%.
  • Totuși, sala nu are parte încă de drum de acces, parcare, și nici rețele de apă și canalizare

Deși interiorul și structura principală sunt aproape gata, proiectul mai are un obstacol major: lipsa infrastructurii de acces.

Compania MIS a anunțat că Sala Polivalentă din Suceava este finalizată în proporție de 90%

Drumurile, parcarea și rețelele de utilități trebuie făcute de Primăria Suceava, dar lucrările au întârziat, conform obiectivdesuceava.ro.

„Lucrările avansează constant la Sala Polivalentă din Suceava, iar șantierul este finalizat în proporție de 90%.

Respectăm normele contractuale și suntem în grafic cu execuția.

Rămânem dedicați și implicați și în realizarea acestui proiect important”, a notat compania bistrițeană, pe rețelele de socializare.

Sala Polivalentă din Suceava. Foto: Facebook, @MIS GRUP
Sala Polivalentă din Suceava. Foto: Facebook, @MIS GRUP

Sala Polivalentă din Suceava. Foto: Facebook, @MIS GRUP
Licitația pentru infrastructură a fost lansată, dar contractul nu a fost atribuit.

Câștigătorul, ales dintre șapte oferte, va trebui să finalizeze proiectarea înainte de începerea lucrărilor, potrivit sursei citate.

Noua arenă, cu 5.000 de locuri, va găzdui competiții sportive, evenimente culturale și concerte, însă finalizarea proiectului depinde de ritmul lucrărilor de acces, nu doar a structurii principale.

35 de milioane de euro
este valoarea estimată a construcției, a cărui inaugurare este programată la finalul acestui an.

Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a dat asigurări că Sala Polivalentă va avea finanțarea necesară până la finalizarea lucrărilor, garantată de Attila Cseke , ministrul Dezvoltării.

„Am avut o discuţie deschisă şi am analizat stadiul celor trei investiţii aflate în derulare, finanţate prin Ministerul Dezvoltării: construcţia Sălii Polivalente, a campusului studenţesc de la Moara şi reabilitarea Palatului Administrativ.

Toate cele trei obiective sunt într-un stadiu avansat de execuţie, iar ministrul Cseke Attila ne-a dat garanţia că vor fi duse la bun sfârşit, chiar şi în actualul context bugetar dificil”, a spus Șoldan, conform news.ro.

Sala Polivalenta suceava cseke attila gheorghe soldan
