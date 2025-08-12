Ianis Hagi a refuzat Legia  Edi Iordănescu explică de ce internaționalul român nu a vrut să joace în Polonia: „A avut alte așteptări”
Ianis Hagi a refuzat transferul la Legia
Ianis Hagi a refuzat Legia Edi Iordănescu explică de ce internaționalul român nu a vrut să joace în Polonia: „A avut alte așteptări”

George Neagu
Publicat: 12.08.2025, ora 16:23
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 16:23
  • Edi Iordănescu (47 de ani) a vrut să-l convingă pe Ianis Hagi (26 de ani) să semneze cu Legia Varșovia, dar nu a reușit.
  • Antrenorul a dat detalii despre discuțiile cu internaționalul român.

După despărțirea de Rangers din această vară, Ianis Hagi încă nu și-a găsit o nouă echipă. Edi Iordănescu și l-ar fi dorit la Legia Varșovia, însă internaționalul român nu a luat în calcul opțiunea.

Ianis Hagi a refuzat Legia Varșovia

Edi Iordănescu, antrenor la Legia Varșovia, a spus că a avut câteva discuții personale cu Ianis Hagi privind un eventual transfer în capitala Poloniei, însă jucătorul român preferă alte campionate.

El a fost un interes pentru noi și nu a fost singurul român dorit aici. Am avut discuții cu el inclusiv personale. A avut anumite pretenții financiare pe care nu vreau să le comentez, dar clar peste posibilitățile noastre în acest moment.

În același timp, știu că își dorea foarte mult să meargă într-un campionat mai puternic, mă refer la Top 5, și alea erau prioritățile lui și atunci nu era cazul să insist sau să pun o presiune artificială pe el. Fiecare își alege viitorul”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit fanatik.ro.

Era încântat de posibilitatea de a lucra din nou împreună, cum eram și eu. Adică a fost un plus imens, dar el a avut alte așteptări. Acum sincer nu știu ce gânduri are. În ultima perioadă nu am mai vorbit. Edi Iordănescu

Edi Iordănescu, despre pretențiile financiare ale lui Ianis Hagi: „Sunt mari pentru toată Polonia”

Tehnicianul român de pe banca Legiei a vorbit și despre așteptările financiare pe care le avea Ianis Hagi.

Pretențiile lui financiare sunt mari pentru toată Polonia, și pentru Legia bineînțeles. Aici sunt 4 sau 5 cluburi care plătesc, care bagă bani, dar sunt sume importante, nu sunt ușor de găsit în Polonia.

E un jucător cu foarte mult potențial și cu valoare. Eu îl respect foarte mult. Am încredere mare în el și sunt sigur că, indiferent de decizia pe care o va lua, cariera lui va merge în continuare.

Sunt alături de el, cum sunt alături de toți cu care am lucrat, în mod special de băieții de la echipa națională, le urez baftă”, a mai adăugat Edi Iordănescu.

1,5 milioane de euro
valorează Ianis Hagi, conform Transfermarkt

Ianis Hagi și-a început cariera la Academia „Gheorghe Hagi”. A făcut pasul mare în fotbal la Farul Constanța, apoi a mai evoluat pentru Fiorentina, Genk, Alaves și Rangers.

57 de goluri
a înscris Ianis Hagi în 289 de meciuri jucate în cariera sa
  • Trofeele câștigate de Ianis Hagi în carieră:
  • 1X Campionatul Scoției
  • 1X Cupa Scoției
  • 1X Cupa Ligii Scoției
  • 1X Supercupa Belgiei
  • 1X Cupa României
  • 1X Supercupa României

