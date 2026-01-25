Au reziliat contractele întregului lot! Explicațiile clubului »  Recent, echipa aflată în lupta pentru promovare a fost acuzată de blat
CS Păulești FOTO: Facebook CS Păulești
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 13:18
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 13:18
  • CS Păulești, formație aflată pe loc de play-off în seria 2 din Liga 3, a anunțat despărțirea de toți jucătorii aflați la prima echipă, urmând a se baza doar pe fotbaliști tineri, în cea de-a doua parte a sezonului.

Formația prahoveană a fost acuzată de trucare de meciuri, după ce tatăl unui jucător a sesizat un posibil blat și l-a rugat pe antrenor să îl scoată de pe teren pe fiul său.

CS Păulești a renunțat la toți jucătorii din lot, chiar dacă se afla în lupta pentru promovare

Deși se află în partea superioară a clasamentului, conducerea de la CS Păulești a luat o decizie drastică înainte de începerea celei de-a doua părți a campionatului.

Concret, gruparea prahoveană a anunțat că au fost reziliate contractele tuturor jucătorilor, urmând ca echipa să se bazeze în următoarea perioadă pe fotbaliști născuți în anii 2007, 2008 și 2009, aceștia fiind ajutați de doar 4-5 jucători cu experiență.

Conform comunicatului clubului, se vrea schimbarea strategiei, urmând ca echipa să se concentreze pe creșterea tinerilor fotbaliști.

În acest sezon, la CS Păulești au evoluat Gabriel Matei și Adrian Petre, foștii jucători de la FCSB, dar și Magaye Gueye, fostul fotbalist de la Dinamo.

„Un nou început pentru CS Păulești

Clubul Sportiv Păulești traversează un moment de redefinire și reconstrucție. De comun acord cu jucătorii care au făcut parte din lot în turul campionatului, contractele acestora au fost reziliate, decizie asumată și luată în spiritul respectului ambelor părți.

Privim înainte cu încredere și responsabilitate, pregătind un nou capitol în care accentul va fi pus pe dezvoltarea tinerilor.

CS Păulești va aborda următoarea perioadă competițională bazându-se pe juniori născuți în anii 2007, 2008 și 2009, susținuți de experiența a 4–5 jucători seniori, care vor avea rolul de a ghida și echilibra echipa.

Această nouă provocare reflectă angajamentul clubului față de viitor, față de formarea jucătorilor tineri și consolidarea unei identități bazate pe muncă.

În perioada următoare vom reveni cu informații privind programul meciurilor amicale, precum și cu lotul pe care ne vom baza în disputarea partidelor rămase din acest sezon. CS Păulești merge mai departe!”, a transmis gruparea prahoveană.

CS Păulești a fost acuzată de trucare de meciuri

În luna decembrie, tatăl unuia dintre jucătorii legitimați la CS Păulești, Andrei Sora, a făcut mai multe acuzații la adresa echipei, acesta declarând că a asistat la un blat.

Acesta a povestit că i-a cerut antrenorului să îl scoată pe fiul său de pe teren, după ce a sesizat că jocul nu decurgea în mod firesc.

Este vorba despre meciul dintre Victoria Traian și CS Păulești, partidă desfășurată pe 6 decembrie, în cadrul etapei #16 din seria a doua a celui de-al treilea eșalon.

Păulești, aflată la acel moment pe locul 3, a pierdut cu 0-4, în fața echipei Victoria Traian, care se clasa pe loc de play-out.

„A fost un blat ordinar”

Tatăl lui Andrei Sora a povestit în amănunt ce s-a întâmplat la partida respectivă:

„A fost un blat ordinar și nu e vorba doar de meciul ăsta. E mult de discutat și o să demonstrez, însă nu e momentul acum să spun tot ce știu și tot ce am aflat. Ei au făcut o greșeală, toate lucrurile astea le-au făcut în fața mea.

Prin minutul 70 am mers în spatele băncii de rezerve și l-am rugat frumos pe antrenor să-mi scoată copilul pentru că nu vreau să facă parte din mizeria asta.

Nu vreau să facă parte din mizeriile care se întâmplă la nivelul Ligii 3. Antrenorul mi-a zis că nu are cu cine să-l schimbe și a continuat până la final.

Mi-am așteptat fiul la final și l-am luat acasă cu mașina, în mod normal ar fi venit cu autocarul. Nu am cum să tac în momentul în care se produc infracțiuni în fața mea, indiferent ce s-ar întâmpla.

Este prima dată când am făcut așa ceva, să mă duc la un antrenor să-i spun ceva, să-l trag eu la răspundere. Dar credeți-mă că mi-am ieșit din fire. Efectiv s-au întâmplat lucruri incredibile în meci!”, a declarat George Sora, conform liga2.prosport.ro.

George Sora a cerut rezilierea contractului fiului său, ca urmare a celor întâmplate.

În momentul ăsta este o anchetă penală în desfășurare în urma unei sesizări și nu o să pot să dau mai multe detalii. Vorbim de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. M-am dus după meciul cu Blejoi, Andrei a mai jucat și în acest meci pentru a ne respecta obligațiile contractuale, apoi am cerut un contract de încetare a activității sportive. Mi-au dat, o să-l semnăm și o să-l ducem și în ianuarie să meargă la altă echipă George Sora, tatăl lui Andrei Sora

